SCF291/00
ฆ่าเชื้อด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีและจัดเก็บได้ง่าย
ฆ่าเชื้อขวดนมได้สูงสุดถึงหกขวดไปพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในเวลาเพียง 10 นาที เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ Bottle Sterilizer Advanced ขนาดกระทัดรัดแต่กว้างขวางสามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 99.9%* เพื่อความอุ่นใจในทุกมื้อดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การฆ่าเชื้อที่อ่อนโยน มีประสิทธิภาพและปราศจากสารเคมีด้วย Philips Avent โดยเครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่องจะใช้พลังไอน้ำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%*
สัมผัสการฆ่าเชื้อที่รวดเร็วและปลอดภัย ใช้เวลาเพียงรอบละ 10 นาทีเท่านั้น แล้วเครื่องฆ่าเชื้อก็จะปิดการทำงานโอยอัตโนมัติ
ถาดรองน้ำแบบใหม่ของเราช่วยป้องกันแผ่นทำความร้อนจากละอองนม ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
เครื่องฆ่าเชื้อขั้นสูงของเราสามารถปรับได้ โดยลดขนาดให้เข้ากับของที่มีขนาดเล็กลงได้ เช่น จุกนม ทั้งยังลดการใช้พื้นที่บนเคาน์เตอร์ตอนไม่ใช้งานได้อีกด้วย
การทำความสะอาดของเครื่องฆ่าเชื้อที่ทั่วถึงโดยปราศจากสารเคมีจะทำความสะอาดขวดนมที่บรรจุในเครื่องให้ปลอดเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมง เพียงแค่เปิดฝาไว้
เครื่องฆ่าเชื้อของเราเพรียวบางแต่สามารถบรรจุขวดนมทารก Philips Avent ได้ถึงหกขวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจุกนมและจุกนมหลอกไปจนถึงที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ
เครื่องฆ่าเชื้อสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกส่วน แม้กระทั่งแผ่นทำความร้อน เพื่อให้คุณมีเวลากับลูกน้อยของคุณมากขึ้น
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
