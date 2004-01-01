คำค้นหา

    Philips Avent เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมสำหรับทารก

    SCF291/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    รีวิว

    ฆ่าเชื้อด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีและจัดเก็บได้ง่าย

    ฆ่าเชื้อขวดนมได้สูงสุดถึงหกขวดไปพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในเวลาเพียง 10 นาที เครื่องฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ Bottle Sterilizer Advanced ขนาดกระทัดรัดแต่กว้างขวางสามารถฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 99.9%* เพื่อความอุ่นใจในทุกมื้อ

    Philips Avent เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมสำหรับทารก

    ฆ่าเชื้อด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีและจัดเก็บได้ง่าย

    ฆ่าเชื้อด้วยเวลาเพียง 10 นาที

    • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม
    • ขั้นสูง
    บอกลาแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

    บอกลาแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

    การฆ่าเชื้อที่อ่อนโยน มีประสิทธิภาพและปราศจากสารเคมีด้วย Philips Avent โดยเครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่องจะใช้พลังไอน้ำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%*

    ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น สำหรับการฆ่าเชื้อ

    ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น สำหรับการฆ่าเชื้อ

    สัมผัสการฆ่าเชื้อที่รวดเร็วและปลอดภัย ใช้เวลาเพียงรอบละ 10 นาทีเท่านั้น แล้วเครื่องฆ่าเชื้อก็จะปิดการทำงานโอยอัตโนมัติ

    ออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ถาดรองน้ำแบบใหม่ของเราช่วยป้องกันแผ่นทำความร้อนจากละอองนม ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นประหยัดพื้นที่

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นประหยัดพื้นที่

    เครื่องฆ่าเชื้อขั้นสูงของเราสามารถปรับได้ โดยลดขนาดให้เข้ากับของที่มีขนาดเล็กลงได้ เช่น จุกนม ทั้งยังลดการใช้พื้นที่บนเคาน์เตอร์ตอนไม่ใช้งานได้อีกด้วย

    ปลอดเชื้อนาน 24 ชั่วโมง*

    ปลอดเชื้อนาน 24 ชั่วโมง*

    การทำความสะอาดของเครื่องฆ่าเชื้อที่ทั่วถึงโดยปราศจากสารเคมีจะทำความสะอาดขวดนมที่บรรจุในเครื่องให้ปลอดเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมง เพียงแค่เปิดฝาไว้

    ภายในกว้างขวาง ภายนอกกะทัดรัด

    ภายในกว้างขวาง ภายนอกกะทัดรัด

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราเพรียวบางแต่สามารถบรรจุขวดนมทารก Philips Avent ได้ถึงหกขวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจุกนมและจุกนมหลอกไปจนถึงที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

    เครื่องฆ่าเชื้อนี้ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    เครื่องฆ่าเชื้อนี้ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    เครื่องฆ่าเชื้อสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกส่วน แม้กระทั่งแผ่นทำความร้อน เพื่อให้คุณมีเวลากับลูกน้อยของคุณมากขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (เกาหลี), 120-127V~ 60Hz (NAM), 110V~ 60Hz (ไต้หวัน)
      การใช้พลังงาน
      650  วัตต์
      การใช้พลังงาน (โหมดปิด)
      <0.3 วัตต์ (ในช่วงเวลาที่เข้าสู่โหมดปิดอัตโนมัติ): <1 นาที)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาด
      304 x 183 x 359  มม.
      น้ำหนัก
      1.78  กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      คีมคีบขวดนม
      1  ชิ้น
      เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไฟฟ้า
      1 ชิ้น

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

      บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ**
      มี

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ผลการทดสอบจัดทำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ
    • *ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน อาจได้รับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแบบเก่าหรือแบบใหม่

