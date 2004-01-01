คำค้นหา

    Philips Avent Advanced อุ่นขวดนมได้อย่างรวดเร็ว

    SCF355/07

    อุ่นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

    เมื่อถึงเวลาป้อนนมครั้งต่อไปของลูกน้อย ให้อุ่นนมหรืออาหารอย่างพอเหมาะใน 3 นาที โดยเครื่องจะค่อยๆ อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันฮอตสปอต ใช้งานง่าย มีการตั้งค่าการละลายน้ำแข็งที่สะดวก และยังสามารถใช้ในการอุ่นอาหารทารกได้อีกด้วย

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,250.00

    Philips Avent Advanced อุ่นขวดนมได้อย่างรวดเร็ว

    อุ่นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

    อุ่นอย่างสม่ำเสมอภายในเวลาเพียง 3 นาที

    • อุ่นร้อนอย่างทั่วถึงโดยไม่ร้อนเฉพาะจุด
    • อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็ว
    • การละลายน้ำแข็งอย่างอ่อนโยน
    • ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
    อุ่นขวดนมทารกใน 3 นาที

    อุ่นขวดนมทารกใน 3 นาที

    เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมขนาด 150 มล./ 5 ออนซ์ในเวลาเพียง 3 นาที*

    อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

    อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

    เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยการหมุนเวียนนมอย่างต่อเนื่องในขณะทำการอุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ร้อนเฉพาะจุด

    การตั้งค่าละลายน้ำแข็งสำหรับขวดนมได้อย่างอ่อนโยน

    การตั้งค่าละลายน้ำแข็งสำหรับขวดนมได้อย่างอ่อนโยน

    เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับการตั้งค่าละลายน้ำแข็งแสนสะดวก มีความปลอดภัยกว่าการละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟและสะดวกกว่าการใช้น้ำ เพียงเลือกการตั้งค่าเป็นการละลายน้ำนมหรืออาหารสำหรับทารกแช่แข็งเป็นของเหลว

    เหมาะสำหรับใส่นมและอาหารเด็ก

    เหมาะสำหรับใส่นมและอาหารเด็ก

    เช่นเดียวกับการอุ่นขวดนม คุณยังสามารถอุ่นอาหารของลูกน้อยได้อย่างนุ่มนวลและทั่วถึงอีกด้วย

    ใช้งานได้กับขวดนม Philips Avent และยี่ห้อทั่วไป

    ใช้งานได้กับขวดนม Philips Avent และยี่ห้อทั่วไป

    เครื่องอุ่นขวดนมนี่สามารถใช้ร่วมกับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT* ใช้ในการอุ่นขวดนมและภาชนะอาหารเด็กได้สะดวกและง่ายดาย

    ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำในการอุ่นอาหารที่มีประโยชน์

    ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำในการอุ่นอาหารที่มีประโยชน์

    เพียงหมุนปุ่มควบคุมเพื่อเปิดเครื่องอุ่นขวดนมเด็กบนและเลือกการตั้งค่าอุ่น เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นมีประโยชน์ เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดระยะเวลาในการอุ่นอาหารได้อย่างง่ายดาย

    เก็บรักษานมให้อุ่น

    เก็บรักษานมให้อุ่น

    อุ่นนมหรืออาหารสำหรับทารกอย่างช้าๆ ซึ่งจะช่วยรักษาความอุ่นให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะและพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ

    ผลิตจากชิ้นส่วนเดียวเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

    ผลิตจากชิ้นส่วนเดียวเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

    ออกแบบให้มีเพียงชิ้นเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย และคุณจึงสามารถใช้เวลาร่วมกับลูกน้อยได้นานขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 V~, 50 Hz
      การใช้พลังงาน
      275  วัตต์
      การใช้พลังงาน (โหมดปิด)
      <0.3 วัตต์ (ในช่วงเวลาที่เข้าสู่โหมดปิดอัตโนมัติ): <1 นาที)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxล)
      160.4 x 139.9 x 148.55  มม.
      ขนาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก (กxสxล)
      175 x 185 x 160  มม.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ออกแบบใน
      ยุโรป
      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      เครื่องอุ่นขวดนม
      1  ชิ้น

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

      บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ**
      มี

    • สำหรับนม 150 มล. / 5 ออนซ์ ที่อุณหภูมิ 22 °C / 72 °F ในขวดนม Philips Natural ขนาด 260 มล. / 9 ออนซ์
    • ไม่สามารถใช้ถุงเก็บน้ำนม Philips Avent และขวดนมปริมตร 2 ออนซ์/60 มล. กับเครื่องอุ่นขวดนมนี้ได้
    • *ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน อาจได้รับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแบบเก่าหรือแบบใหม่

