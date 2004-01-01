SCF355/07
อุ่นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
เมื่อถึงเวลาป้อนนมครั้งต่อไปของลูกน้อย ให้อุ่นนมหรืออาหารอย่างพอเหมาะใน 3 นาที โดยเครื่องจะค่อยๆ อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันฮอตสปอต ใช้งานง่าย มีการตั้งค่าการละลายน้ำแข็งที่สะดวก และยังสามารถใช้ในการอุ่นอาหารทารกได้อีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมขนาด 150 มล./ 5 ออนซ์ในเวลาเพียง 3 นาที*
เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยการหมุนเวียนนมอย่างต่อเนื่องในขณะทำการอุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ร้อนเฉพาะจุด
เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับการตั้งค่าละลายน้ำแข็งแสนสะดวก มีความปลอดภัยกว่าการละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟและสะดวกกว่าการใช้น้ำ เพียงเลือกการตั้งค่าเป็นการละลายน้ำนมหรืออาหารสำหรับทารกแช่แข็งเป็นของเหลว
เช่นเดียวกับการอุ่นขวดนม คุณยังสามารถอุ่นอาหารของลูกน้อยได้อย่างนุ่มนวลและทั่วถึงอีกด้วย
เครื่องอุ่นขวดนมนี่สามารถใช้ร่วมกับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT* ใช้ในการอุ่นขวดนมและภาชนะอาหารเด็กได้สะดวกและง่ายดาย
เพียงหมุนปุ่มควบคุมเพื่อเปิดเครื่องอุ่นขวดนมเด็กบนและเลือกการตั้งค่าอุ่น เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับตารางอ้างอิงสำหรับการอุ่นมีประโยชน์ เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดระยะเวลาในการอุ่นอาหารได้อย่างง่ายดาย
อุ่นนมหรืออาหารสำหรับทารกอย่างช้าๆ ซึ่งจะช่วยรักษาความอุ่นให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะและพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ
ออกแบบให้มีเพียงชิ้นเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย และคุณจึงสามารถใช้เวลาร่วมกับลูกน้อยได้นานขึ้น
