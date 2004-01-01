คำค้นหา

    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า Advanced

    SCF393/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เข้าสู่ยุคใหม่ของวิสัยทัศน์ด้วยเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า Philips Avent Electric Breast Pump ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของการดูดและการกระตุ้นจุกนม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะการดื่มของทารกและเบาะนุ่มจะปรับให้เข้ากับขนาดและรูปร่างของจุกนมของคุณอย่างอ่อนโยน ดูเพิ่มเติมด้านล่าง

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿10,900.00

    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า Advanced

    เทคโนโลยี Natural Motion เพื่อการไหลของน้ำนมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น*

    • แบบคู่
    • ใช้งานในแบบใช้สาย
    เทคโนโลยี Natural Motion เพื่อการไหลของน้ำนมที่รวดเร็ว*

    เทคโนโลยี Natural Motion เพื่อการไหลของน้ำนมที่รวดเร็ว*

    ปั๊มน้ำนมได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง* ด้วยที่นวดกันกระแทกที่ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมให้ออกมาในระดับเดียวกับลูกน้อย สามารถปรับจากโหมดกระตุ้นเป็นโหมดปั๊มน้ำนมได้อย่างราบรื่น และใช้การกระตุ้นและแรงดูดหัวนมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำนมไหลออกมาได้สูงสุด อ้างอิงตามระยะเวลาเริ่มต้นการไหลของน้ำนม (time to Milk Ejection Reflex - MER)*

    ยางซิลิโคนที่นุ่มและปรับได้

    ยางซิลิโคนที่นุ่มและปรับได้

    ยางกันกระแทกขนาดเดียวที่เหมาะกับหัวนมทุกขนาด เนื่องจากทุกคนมีรูปทรงและขนาดต่างกัน ยางกันกระแทกซิลิโคนจึงยืดหยุ่นได้อย่างอ่อนโยนและปรับให้พอดีกับหัวนมของคุณ โดยสามารถใช้งานกับขนาดหัวนมถึง 99.98%* (สูงสุด 30 มม.)

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

    หากทารกแรกเกิดของคุณไม่ได้รับนมเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการให้นม หรือมีภาวะแทรกซ้อนในการได้รับนม ให้เปลี่ยนไปใช้จุกนมที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น หากเกิดปัญหาการให้นมอย่างต่อเนื่อง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

    ปั๊มน้ำนมโดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า

    ปั๊มน้ำนมโดยไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า

    รู้สึกผ่อนคลายขณะปั๊มน้ำนมด้วยการออกแบบที่ให้คุณนั่งในตัวตรงแทนที่จะต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าให้ความรู้สึกสบายในการปั๊มน้ำนม* จากผลการทดลองทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เข้าร่วม 20 คน (2019); 90% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปั๊มน้ำนมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มเดี่ยว); 95% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปั๊มน้ำนมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มคู่)

    เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช่สำหรับลูกน้อยของคุณ

    เลือกจุกนมที่ไหลในอัตราที่ใช่สำหรับลูกน้อยของคุณ

    ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม

    ตั้งค่าการใช้งานในแบบของคุณ โดยมีให้เลือกระดับ 8 + 16 ระดับ

    ตั้งค่าการใช้งานในแบบของคุณ โดยมีให้เลือกระดับ 8 + 16 ระดับ

    ปรับทุกเซสชันให้ละเอียดได้ตามที่คุณต้องการด้วยการตั้งค่ากระตุ้นและการปั๊มน้ำนมที่หลากหลาย เครื่องปั๊มน้ำนมของเรามีระดับการกระตุ้น 8 ระดับและการปั๊มน้ำนม 16 ระดับเพื่อมอบประสบการณ์ในแบบของคุณ

    ชิ้นส่วนน้อยและการตั้งค่าที่ง่ายดาย

    ชิ้นส่วนน้อยและการตั้งค่าที่ง่ายดาย

    ระบบการปั๊มน้ำนมแบบปิดของเราจะทำให้นมออกมาจากท่อเพื่อให้ทำความสะอาดได้น้อยลง นอกจากนี้ ชิ้นส่วนที่น้อยลงยังช่วยให้การประกอบกลับทำได้ง่ายดายอีกด้วย

    ฟังก์ชันหน่วยความจำ

    ฟังก์ชันหน่วยความจำ

    เครื่องที่รู้ใจคุณ เพราะเครื่องปั๊มน้ำนมจะจดจำการตั้งค่าครั้งล่าสุดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่นั่งลงและกดปุ่มเริ่ม

    กระเป๋าและถุงใส่เครื่องปั๊มน้ำนม

    กระเป๋าและถุงใส่เครื่องปั๊มน้ำนม

    ใช้กระเป๋าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเพื่อนำเครื่องปั๊มติดตัวไปกับคุณและลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด

    มอเตอร์ทำงานเงียบเพื่อประสบการณ์ที่ไร้การรบกวนทุกที่ (ใช้งานแบบใช้สาย)

    มอเตอร์ทำงานเงียบเพื่อประสบการณ์ที่ไร้การรบกวนทุกที่ (ใช้งานแบบใช้สาย)

    ปั๊มน้ำนมได้ทุกที่และทุกเวลาตามที่คุณต้องการด้วยมอเตอร์ทำงานเงียบของเราที่มีดีไซน์เพรียวบาง เฉพาะการใช้งานแบบมีสายเท่านั้น

    ฟังก์ชันหยุดชั่วคราว/ทำต่อ

    ฟังก์ชันหยุดชั่วคราว/ทำต่อ

    หากคุณต้องการปรับหรือหยุดพัก ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวอยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้าหลัก
      100 - 240  V

    • วัสดุ

      ที่ปั๊มน้ำนม
      ปลอดสาร BPA* (เฉพาะส่วนที่สัมผัสกับอาหาร)

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      กระเป๋าบรรจุเพื่อพกพา
      1  ชิ้น
      แผ่นซับน้ำนมแบบใช้แล้วทิ้ง
      2  ชิ้น
      ชุดปั๊มน้ำนม
      2  ชิ้น
      กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ
      1  ชิ้น
      แท่นมอเตอร์ (ใช้งานแบบมีสายเท่านั้น)
      1  ชิ้น
      แผ่นปิดฝาเกลียว
      2  ชิ้น
      อะแดปเตอร์ Micro-USB (ใช้งานแบบใช้สาย)
      1  ชิ้น
      จุกนมไหลช้า
      2 ชิ้น
      ขวดขนาด 4 ออนซ์ / 125 มล.
      2 ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ยางกันกระแทกที่นุ่มและปรับได้
      กระตุ้นการหลั่งอย่างอ่อนโยน

    • อ้างอิงตามระยะเวลาเริ่มต้นการไหลของน้ำนม (time to Milk Ejection Reflex - MER) ผลจากการทดลองทางคลินิกกับผู้เข้าร่วม 20 คน (เนเธอร์แลนด์, 2019) เทียบกับเวลากับผลลัพธ์ MER สำหรับเทคโนโลยีการปั๊มนมรุ่นก่อนของ Philips จากการศึกษาความเป็นไปได้กับผู้เข้าร่วม 9 คน (เนเธอร์แลนด์, 2018)
    • 1)Mangel et al. ความยากลำบากในการให้นมลูกน้อย ระยะเวลาการให้นม ดัชนีมวลกายของมารดา และกายวิภาคของเต้านม: ทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เวชศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 2019, (ผู้เข้าร่วม 109 คน, อิสราเอล); (2)Ziemer et al. การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและความเจ็บปวดในหัวนมในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการให้นมบุตร
    • วารสารสูตินรีเวช และการพยาบาลทารกแรกเกิด, 1993, (ผู้เข้าร่วมชาวผิวขาว 20 คน, สหรัฐอเมริกา); (3)Ramsay et al. นิยามใหม่ของกายวิภาคของเต้านมของมนุษย์ที่ให้นมบุตรด้วยการถ่ายภาพอัลตราซาวด์, 2005, (ผู้เข้าร่วม 28 คน, ออสเตรเลีย)
    • อ้างอิงตามผลแบบสอบถามการใช้ที่กันกระแทก 1k จากการทดลองทางการแพทย์กับผู้เข้าร่วม 20 คน (เนเธอร์แลนด์, 2019)
    • ที่ปั๊มน้ำนมปลอดสาร BPA: มีความเกี่ยวข้องกับส่วนของขวด และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีการสัมผัสกับน้ำนมเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด EU 10/2011

