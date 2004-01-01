SCF393/11
ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกน้อย สะดวกสบายสำหรับคุณแม่
เข้าสู่ยุคใหม่ของวิสัยทัศน์ด้วยเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า Philips Avent Electric Breast Pump ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของการดูดและการกระตุ้นจุกนม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะการดื่มของทารกและเบาะนุ่มจะปรับให้เข้ากับขนาดและรูปร่างของจุกนมของคุณอย่างอ่อนโยน ดูเพิ่มเติมด้านล่างดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ปั๊มน้ำนมได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง* ด้วยที่นวดกันกระแทกที่ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมให้ออกมาในระดับเดียวกับลูกน้อย สามารถปรับจากโหมดกระตุ้นเป็นโหมดปั๊มน้ำนมได้อย่างราบรื่น และใช้การกระตุ้นและแรงดูดหัวนมในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำนมไหลออกมาได้สูงสุด อ้างอิงตามระยะเวลาเริ่มต้นการไหลของน้ำนม (time to Milk Ejection Reflex - MER)*
ยางกันกระแทกขนาดเดียวที่เหมาะกับหัวนมทุกขนาด เนื่องจากทุกคนมีรูปทรงและขนาดต่างกัน ยางกันกระแทกซิลิโคนจึงยืดหยุ่นได้อย่างอ่อนโยนและปรับให้พอดีกับหัวนมของคุณ โดยสามารถใช้งานกับขนาดหัวนมถึง 99.98%* (สูงสุด 30 มม.)
หากทารกแรกเกิดของคุณไม่ได้รับนมเพียงพออย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการให้นม หรือมีภาวะแทรกซ้อนในการได้รับนม ให้เปลี่ยนไปใช้จุกนมที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น หากเกิดปัญหาการให้นมอย่างต่อเนื่อง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
รู้สึกผ่อนคลายขณะปั๊มน้ำนมด้วยการออกแบบที่ให้คุณนั่งในตัวตรงแทนที่จะต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องโน้มตัวไปข้างหน้า ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าให้ความรู้สึกสบายในการปั๊มน้ำนม* จากผลการทดลองทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีผู้เข้าร่วม 20 คน (2019); 90% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปั๊มน้ำนมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มเดี่ยว); 95% ของผู้เข้าร่วมพบว่าตำแหน่งการปั๊มน้ำนมนั้นสะดวกสบาย (ไฟฟ้าแบบปั๊มคู่)
ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม
ปรับทุกเซสชันให้ละเอียดได้ตามที่คุณต้องการด้วยการตั้งค่ากระตุ้นและการปั๊มน้ำนมที่หลากหลาย เครื่องปั๊มน้ำนมของเรามีระดับการกระตุ้น 8 ระดับและการปั๊มน้ำนม 16 ระดับเพื่อมอบประสบการณ์ในแบบของคุณ
ระบบการปั๊มน้ำนมแบบปิดของเราจะทำให้นมออกมาจากท่อเพื่อให้ทำความสะอาดได้น้อยลง นอกจากนี้ ชิ้นส่วนที่น้อยลงยังช่วยให้การประกอบกลับทำได้ง่ายดายอีกด้วย
เครื่องที่รู้ใจคุณ เพราะเครื่องปั๊มน้ำนมจะจดจำการตั้งค่าครั้งล่าสุดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่นั่งลงและกดปุ่มเริ่ม
ใช้กระเป๋าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเพื่อนำเครื่องปั๊มติดตัวไปกับคุณและลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด
ปั๊มน้ำนมได้ทุกที่และทุกเวลาตามที่คุณต้องการด้วยมอเตอร์ทำงานเงียบของเราที่มีดีไซน์เพรียวบาง เฉพาะการใช้งานแบบมีสายเท่านั้น
หากคุณต้องการปรับหรือหยุดพัก ปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราวอยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้ว
