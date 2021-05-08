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ยกเลิกการผลิต
TAT1215BL/97
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 18 ชั่วโมง
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
Bluetooth®
ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
3.5
จาก 5
2
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JKKHO
08/05/2021
Malaysia
Value buy for budget earbud
With the price of below RM 130 and with warranty of 1 year this earbud would considered as acceptable.
ข้อเสีย
Item would be better with USB type C charging port
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2021-04-08
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2021-04-08
khoavjp
31/01/2021
Việt Nam
tạm
nắp hộp bị lỏng quá âm thanh thì tạm ổn bass không nhiều sản phẩm rất hiếm trên thị trường nên tìm phụ kiện khó
ข้อดี
nhỏ gọn pin ổn
ข้อเสีย
nắp hộp lỏng lẻo
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless
วันที่ใช้ 2019-12-31
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless
วันที่ใช้ 2019-12-31