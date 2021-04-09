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ยกเลิกการผลิต
TAT1215WT/97
นำติดตัวไปได้เสมอ
จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 18 ชั่วโมง
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.
Bluetooth®
ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน
ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Zelena
09/04/2021
Australia
Dodgy only one works
One of the worst products i've ever bought only one works
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2021-03-09
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones
วันที่ใช้ 2021-03-09