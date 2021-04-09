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1000 seriesหูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

TAT1215WT/97

1

| (1) วิจารณ์

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ
สีน้ำเงิน
สีน้ำเงิน
สีแดง
สีแดง

นำติดตัวไปได้เสมอ

จะมีอะไรที่มีประโยชน์ไปกว่าหูฟังไร้สายที่แท้จริงที่มีเคสชาร์จที่สามารถใส่พอดีกับกระเป๋ากางเกงยีนส์แบบสลิมฟิตของคุณล่ะ หูฟังแบบอินเอียร์หูที่สามารถป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อนี้ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเล่นเพลงได้นานถึง 18 ชั่วโมง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

นำติดตัวไปได้เสมอ

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.

  • Bluetooth®

ตัวขับเสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น

ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

ไม่มีอะไรสะดวกไปกว่าเคสชาร์จขนาดเล็กนี้อีกแล้ว อีกทั้งหูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ยังสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

09/04/2021

Australia

Australia

Dodgy only one works

One of the worst products i've ever bought only one works

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones

วันที่ใช้ 2021-03-09

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1215WT In-ear true wireless headphones

วันที่ใช้ 2021-03-09

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