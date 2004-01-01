คำค้นหา

  • การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด

    i9000 Prestige เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียกที่มี SkinIQ

    XP9201/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด

    Philips i9000 Prestige มาพร้อมระบบโกน Triple Action Lift&Cut และหัวโกนขนาดกะทัดรัด 360° Precision Flexing ที่สามารถตัดเส้นขนได้แนบชิดระดับผิว แม้ในบริเวณที่โกนได้ยาก ด้วยพลัง AI เทคโนโลยี SkinIQ จะตรวจจับ แนะนำ และปรับการทำงานให้เหมาะสม เพื่อความสบายผิวอย่างชาญฉลาด

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿12,990.00

    i9000 Prestige เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียกที่มี SkinIQ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องโกนหนวดรุ่นต่างๆ ทั้งหมด

    การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด

    ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

    • เทคโนโลยี Triple Action Lift & Cut
    • ใบมีด Dual SteelPrecision
    • หัวโกนปรับองศาได้รอบทิศทาง 360 องศา
    • เซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด
    • รับประกัน 5 ปี****
    โกนได้ชิดผิว เรียบเนียนยาวนาน

    โกนได้ชิดผิว เรียบเนียนยาวนาน

    ระบบโกนหนวด Triple Action Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเรา ยกเส้นขนขึ้นอย่างอ่อนโยนจากโคน และตัดได้อย่างแม่นยำจนชิดผิวในระดับ 0.00 มม. โดยไม่บาดผิวที่ให้ความเรียบเนียนยาวนาน

    โกนอย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก

    โกนอย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก

    หัวโกนขนาดกะทัดรัดที่่ยืดหยุ่นและมีขนาดเล็กที่มีลวดลายเพื่อการยืดผิวหนังจะปรับเข้ากับทุกส่วนโค้งบนใบหน้าของคุณ สัมผัสกับผิวอย่างสม่ำเสมอพร้อมความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น 20%* เพื่อโกนขนส่วนที่โกนยากบนลำคอ และใต้จมูกได้อย่างเที่ยงตรงในทุกๆ ที่

    โกนอย่างมีประสิทธิภาพทุกการเคลื่อนไหว ในทุกระยะการโกน 1, 3 หรือ 7 วัน

    โกนอย่างมีประสิทธิภาพทุกการเคลื่อนไหว ในทุกระยะการโกน 1, 3 หรือ 7 วัน

    ใบมีด Dual SteelPrecision แบบหมุนได้ 360° สามารถตัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วยเคลื่อนไหวตอนตัดถึง 7 ล้านครั้งต่อนาที เพื่อการโกนที่มีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นหนวดที่ขึ้นมาแล้ว 1, 3 หรือ 7 วัน

    แรงกดที่เหมาะสมเพื่อความสบายผิว

    แรงกดที่เหมาะสมเพื่อความสบายผิว

    ระบบ Pressure Guard อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะตรวจจับแรงกดที่คุณใช้ พร้อมแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านไฟสัญญาณ เพื่อช่วยให้คุณปรับแรงกดได้อย่างแม่นยำ มอบประสบการณ์การโกนที่สบายต่อผิว และปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

    โกนอย่างราบรื่นขึ้น 50%** เพื่อความสบายสูงสุด

    โกนอย่างราบรื่นขึ้น 50%** เพื่อความสบายสูงสุด

    การปกป้องผิวอันล้ำหน้าที่สุดของเราจะช่วยให้การโกนราบรื่นขึ้น 50%** การเคลือบผิว Hydrophilic จะช่วยกักเก็บเม็ด microtech 500,000 เม็ดต่อตารางเซนติเมตร เพื่อให้ความราบรื่นและความสบายสูงสุด

    ปรับให้เข้ากับความหนาแน่นของหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่ง่ายดาย

    ปรับให้เข้ากับความหนาแน่นของหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่ง่ายดาย

    เซนเซอร์อัจฉริยะของเครื่องโกนหนวดจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 500 ครั้งต่อวินาที และปรับพลังการตัดโดยอัตโนมัติเพื่อการโกนที่ง่ายและอ่อนโยน แม้จะมีเคราที่หนาแน่น

    การติดตามประสิทธิภาพการโกนแบบเรียลไทม์

    การติดตามประสิทธิภาพการโกนแบบเรียลไทม์

    จับคู่เครื่องโกนหนวดกับแอปของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการใช้งานยิ่งขึ้น พบกับคำแนะนำแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกการโกนแบบส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณดูดีที่สุดในทุกๆ วัน

    สร้างมาเพื่อใช้งานได้ยาวนาน: รับประกัน 5 ปี****

    สร้างมาเพื่อใช้งานได้ยาวนาน: รับประกัน 5 ปี****

    เครื่องโกนหนวดของเราออกแบบมาเพื่อการดูแลและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แบตเตอรี่และมอเตอร์ของเราออกแบบมาให้ใช้งานได้นานถึง 5 ปี ใบมีดแบบลับคมอัตโนมัติผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน และมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่เปลี่ยน

    ทำความสะอาดได้ลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย

    ทำความสะอาดได้ลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย

    พ็อดทำความสะอาดของเรานั้นทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำ 10 เท่า*** ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณอย่างทั่วถึงภายในหนึ่งนาทีเพื่อดูแลเครื่องโกนของคุณให้เหมือนใหม่ ขนาดกะทัดรัดและปราศจากสายเคเบิล ช่วยให้สามารถใช้และจัดเก็บพ็อดได้สะดวกทุกที่

    ตัดแต่งหนวดและจอนของคุณ

    ตัดแต่งหนวดและจอนของคุณ

    เป็นมิตรกับผิวและใช้งานง่าย เพิ่มความคมชัดให้กับหนวดและจอนของคุณ ด้วยเครื่องกันขนที่แม่นยำในตัว

    การชาร์จทำได้ง่ายดายด้วยแท่นวางที่สะดวกพร้อมใช้อยู่เสมอ

    การชาร์จทำได้ง่ายดายด้วยแท่นวางที่สะดวกพร้อมใช้อยู่เสมอ

    ชาร์จเครื่องโกนหนวดของคุณให้เต็มได้ภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยแท่นชาร์จดีไซน์หรู ใช้งานสะดวกทั้งชาร์จและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หากต้องรีบใช้งาน เพียงเสียบชาร์จ 5 นาที ก็จะมีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนเต็มรูปแบบ 1 ครั้ง

    โกนได้อย่างที่คุณต้องการ: ไม่ว่าจะโกนแบบเปียก แห้ง หรือใช้โฟม

    โกนได้อย่างที่คุณต้องการ: ไม่ว่าจะโกนแบบเปียก แห้ง หรือใช้โฟม

    ปรับการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ กันน้ำได้ 100% เพื่อให้คุณสามารถโกนแบบแห้งได้อย่างสบายหรือโกนแบบเปียกที่ให้ความสดชื่น คุณสามารถโกนด้วยเจลหรือโฟมแม้ในขณะอาบน้ำได้

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    การเปิดด้วยปุ่มเดียวเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้

    การชาร์จที่สะดวก

    การชาร์จที่สะดวก

    ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support

    ปกป้องเครื่องโกนและอุปกรณ์เสริมของคุณ

    ปกป้องเครื่องโกนและอุปกรณ์เสริมของคุณ

    เครื่องโกนหนวด i9000 Prestige มาพร้อมในกระเป๋าเดินทาง พร้อมสำหรับการเดินทาง หรือการเก็บรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งาน

    ออกแบบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ตอบสนองความต้องการของอนาคต

    ออกแบบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ตอบสนองความต้องการของอนาคต

    เครื่องโกนหนวด i9000 ของเราทั้งหมดนั้นผลิตจากชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่คงทน และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขณะที่ใบมีดของเรานั้นผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      แท่นวางสำหรับชาร์จ
      มี
      พ็อด Quick Clean
      • มี
      • พร้อมตลับ 1 ตลับ
      เครื่องเล็มขนแบบป๊อปอัปในตัว
      มี
      การพกพาและการจัดเก็บ
      กระเป๋าพกพา

    • ซอฟต์แวร์

      แอปพลิเคชัน
      • GroomTribe
      • เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ®
      ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน
      iPhone และอุปกรณ์ Android ™

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      ความหรูหราเหนือกาลเวลา
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
      สี
      สีฟ้าน้ำทะเล

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุก ๆ 2 ปีด้วย SH91

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      หัวโกนปรับองศาได้รอบทิศทาง 360 องศา
      ระบบการโกน
      • ระบบ Triple Action Lift & Cut
      • ใบมีด Dual SteelPrecision
      เทคโนโลยี SkinIQ
      • เซ็นเซอร์ Power Adapt
      • เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
      • เซ็นเซอร์การ์ดป้องกันแรงกด
      • เคลือบ Hydro SkinGlide

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      • เปิดด้วยปุ่มเดียว
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      • พ็อด Quick Clean
      การชาร์จ
      การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      จอแสดงผล
      • % แสดงระดับแบตเตอรี่
      • ระบบล็อกเพื่อการพกพา
      • เชื่อมต่อกับแอป
      • หน้าจอ OLED ขั้นสูง
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เทียบกับรุ่นก่อนหน้า
    • *เทียบกับการเคลือบที่ไม่มีเม็ด
    • **เทียบกับน้ำที่อยู่ในตลับ
    • ***เมื่อลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 90 วันหลังจากที่ซื้อ

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด