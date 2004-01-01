XP9201/30
การโกนที่แนบสนิทและยาวนาน พร้อมความสบายผิวอย่างชาญฉลาด
Philips i9000 Prestige มาพร้อมระบบโกน Triple Action Lift&Cut และหัวโกนขนาดกะทัดรัด 360° Precision Flexing ที่สามารถตัดเส้นขนได้แนบชิดระดับผิว แม้ในบริเวณที่โกนได้ยาก ด้วยพลัง AI เทคโนโลยี SkinIQ จะตรวจจับ แนะนำ และปรับการทำงานให้เหมาะสม เพื่อความสบายผิวอย่างชาญฉลาดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบโกนหนวด Triple Action Lift & Cut ที่จดสิทธิบัตรของเรา ยกเส้นขนขึ้นอย่างอ่อนโยนจากโคน และตัดได้อย่างแม่นยำจนชิดผิวในระดับ 0.00 มม. โดยไม่บาดผิวที่ให้ความเรียบเนียนยาวนาน
หัวโกนขนาดกะทัดรัดที่่ยืดหยุ่นและมีขนาดเล็กที่มีลวดลายเพื่อการยืดผิวหนังจะปรับเข้ากับทุกส่วนโค้งบนใบหน้าของคุณ สัมผัสกับผิวอย่างสม่ำเสมอพร้อมความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้น 20%* เพื่อโกนขนส่วนที่โกนยากบนลำคอ และใต้จมูกได้อย่างเที่ยงตรงในทุกๆ ที่
ใบมีด Dual SteelPrecision แบบหมุนได้ 360° สามารถตัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วยเคลื่อนไหวตอนตัดถึง 7 ล้านครั้งต่อนาที เพื่อการโกนที่มีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นหนวดที่ขึ้นมาแล้ว 1, 3 หรือ 7 วัน
ระบบ Pressure Guard อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะตรวจจับแรงกดที่คุณใช้ พร้อมแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านไฟสัญญาณ เพื่อช่วยให้คุณปรับแรงกดได้อย่างแม่นยำ มอบประสบการณ์การโกนที่สบายต่อผิว และปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
การปกป้องผิวอันล้ำหน้าที่สุดของเราจะช่วยให้การโกนราบรื่นขึ้น 50%** การเคลือบผิว Hydrophilic จะช่วยกักเก็บเม็ด microtech 500,000 เม็ดต่อตารางเซนติเมตร เพื่อให้ความราบรื่นและความสบายสูงสุด
เซนเซอร์อัจฉริยะของเครื่องโกนหนวดจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 500 ครั้งต่อวินาที และปรับพลังการตัดโดยอัตโนมัติเพื่อการโกนที่ง่ายและอ่อนโยน แม้จะมีเคราที่หนาแน่น
จับคู่เครื่องโกนหนวดกับแอปของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการใช้งานยิ่งขึ้น พบกับคำแนะนำแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกการโกนแบบส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณดูดีที่สุดในทุกๆ วัน
เครื่องโกนหนวดของเราออกแบบมาเพื่อการดูแลและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แบตเตอรี่และมอเตอร์ของเราออกแบบมาให้ใช้งานได้นานถึง 5 ปี ใบมีดแบบลับคมอัตโนมัติผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน และมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่เปลี่ยน
พ็อดทำความสะอาดของเรานั้นทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำ 10 เท่า*** ทำความสะอาดและหล่อลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณอย่างทั่วถึงภายในหนึ่งนาทีเพื่อดูแลเครื่องโกนของคุณให้เหมือนใหม่ ขนาดกะทัดรัดและปราศจากสายเคเบิล ช่วยให้สามารถใช้และจัดเก็บพ็อดได้สะดวกทุกที่
เป็นมิตรกับผิวและใช้งานง่าย เพิ่มความคมชัดให้กับหนวดและจอนของคุณ ด้วยเครื่องกันขนที่แม่นยำในตัว
ชาร์จเครื่องโกนหนวดของคุณให้เต็มได้ภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยแท่นชาร์จดีไซน์หรู ใช้งานสะดวกทั้งชาร์จและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หากต้องรีบใช้งาน เพียงเสียบชาร์จ 5 นาที ก็จะมีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนเต็มรูปแบบ 1 ครั้ง
ปรับการโกนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ กันน้ำได้ 100% เพื่อให้คุณสามารถโกนแบบแห้งได้อย่างสบายหรือโกนแบบเปียกที่ให้ความสดชื่น คุณสามารถโกนด้วยเจลหรือโฟมแม้ในขณะอาบน้ำได้
ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าของคุณด้วยการกดปุ่มเดียว เพียงเปิดหัวโกนแล้วล้างด้วยน้ำได้
ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support
เครื่องโกนหนวด i9000 Prestige มาพร้อมในกระเป๋าเดินทาง พร้อมสำหรับการเดินทาง หรือการเก็บรักษาเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เครื่องโกนหนวด i9000 ของเราทั้งหมดนั้นผลิตจากชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่คงทน และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขณะที่ใบมีดของเรานั้นผลิตในโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%
อุปกรณ์เสริม
ซอฟต์แวร์
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด