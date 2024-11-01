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- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล
- ใบรับประกัน
- สายไฟ
- ขาตั้ง
19HFL4010W/12
ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร
Hospitality TV ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะนี้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการติดตั้งไว้ใกล้เตียงของผู้ป่วย ออกแบบมาสำหรับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานดูแลสุขภาพ ซึ่งหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นๆ และเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ให้ความเป็นส่วนตัวในการรับชมดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
SmartInstall ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด
SmartInfo ช่วยให้คุณให้ข้อมูลโรงพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย ผู้ป่วยของคุณสามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโรงพยาบาลแบบโต้ตอบนี้ได้ แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำให้ผู้ป่วยของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้
ด้วยแสงพื้นหลัง LED คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส
การออกแบบสีขาวพร้อมมุมแบบกลมเพื่อรูปโฉมที่ดูเป็นมิตรมากขึ้นในสถานดูแลสุขภาพ
ทีวีข้างเตียงล้ำสมัยนี้มีแผงควบคุมแบบสัมผัสอัจฉริยะที่ด้านล่างของทีวีเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ในแบบของคุณ ปุ่มควบคุมที่ส่องสว่างจะให้การนาวิเกตที่ง่ายดายแม้เมื่ออยู่ในความมืด พื้นผิวเรียบที่ทำความสะอาดได้และล็อกของปุ่มกดทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
ความปลอดภัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพที่จำเป็น และความน่าไว้วางใจเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์มืออาชีพ Philips HeartLine จึงมีการใช้แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาลพิเศษเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทำให้แตกต่างจากทีวีทั่วไป ซึ่ง Philips HeartLine ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยพื้นฐานและประสิทธิภาพที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังตรงตามมาตรฐานแบบ Collateral EN/IEC 60601-1-2 สำหรับการทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้กับเกรดโรงพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในหลายประเทศบังคับให้มีการเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้เป็นข้อกำหนด
การเชื่อมต่อหูฟังมีการแยกกระแสไฟฟ้าออกเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างชุดหูฟังของผู้ป่วยและทีวี Philips HeartLine การแยกกระแสไฟฟ้าออกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแยกตัวเชื่อมต่อชุดหูฟังจากไฟฟ้ารอบเตียงของผู้ป่วยให้เกิดการป้องกันภัย
เชื้อโรคได้กลายเป็นปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้นในโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ทั่วโลกเนื่องจากสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทีวี Philips HeartLine จัดการกับความท้าทายนี้โดยใช้ JIS Z2801 สิ่งเติมแต่งต้านการติดเชื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดในวัสดุของโครงสร้าง ทำให้ชิ้นส่วนเข้ากันกับโครงสร้างของหน้าจอ ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณรวมถึงผู้ป่วยของคุณจะได้รับความมั่นใจโดยการป้องกันที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปส่วนใหญ่เช่น "Staphylococcus aureus (โรคกะเพาะและลำไส้อักเสบ)", "Escherichia coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)"
แอป Philips Smart TV ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ
ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)
ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง
Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติบริการ
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
มัลติมีเดีย
เสียง
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ดีไซน์
ขนาด
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