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  • ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร

    Professional LED TV

    19HFL4010W/12

    ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร

    Hospitality TV ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะนี้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการติดตั้งไว้ใกล้เตียงของผู้ป่วย ออกแบบมาสำหรับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสถานดูแลสุขภาพ ซึ่งหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นๆ และเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ให้ความเป็นส่วนตัวในการรับชม

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    Professional LED TV

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    ทีวีข้างเตียงที่ไม่ซ้ำใคร

    ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับผู้ป่วยของคุณ

    • 19" HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C และ IPTV
    SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย

    SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย

    SmartInstall ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

    SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลดูแลสุขภาพอินเตอร์แอคทีฟพร้อมแบรนด์

    SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลดูแลสุขภาพอินเตอร์แอคทีฟพร้อมแบรนด์

    SmartInfo ช่วยให้คุณให้ข้อมูลโรงพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย ผู้ป่วยของคุณสามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโรงพยาบาลแบบโต้ตอบนี้ได้ แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำให้ผู้ป่วยของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ

    MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

    LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนต้องทึ่ง

    ด้วยแสงพื้นหลัง LED คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส

    สุนทรียศาสตร์สีขาวเพื่อสถานดูแลสุขภาพ

    การออกแบบสีขาวพร้อมมุมแบบกลมเพื่อรูปโฉมที่ดูเป็นมิตรมากขึ้นในสถานดูแลสุขภาพ

    ปุ่มควบคุมแบบสัมผัสด้านหน้าส่องสว่างที่มีการตรวจจับระยะห่าง

    ทีวีข้างเตียงล้ำสมัยนี้มีแผงควบคุมแบบสัมผัสอัจฉริยะที่ด้านล่างของทีวีเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ในแบบของคุณ ปุ่มควบคุมที่ส่องสว่างจะให้การนาวิเกตที่ง่ายดายแม้เมื่ออยู่ในความมืด พื้นผิวเรียบที่ทำความสะอาดได้และล็อกของปุ่มกดทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาลช่วยให้มั่นใจว่าปลอดภัยด้วยการปล่อยต่ำ

    ความปลอดภัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพที่จำเป็น และความน่าไว้วางใจเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์มืออาชีพ Philips HeartLine จึงมีการใช้แหล่งจ่ายไฟเกรดโรงพยาบาลพิเศษเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทำให้แตกต่างจากทีวีทั่วไป ซึ่ง Philips HeartLine ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยพื้นฐานและประสิทธิภาพที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังตรงตามมาตรฐานแบบ Collateral EN/IEC 60601-1-2 สำหรับการทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้กับเกรดโรงพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในหลายประเทศบังคับให้มีการเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้เป็นข้อกำหนด

    การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่แยกกระแสไฟฟ้าออก

    การเชื่อมต่อหูฟังมีการแยกกระแสไฟฟ้าออกเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างชุดหูฟังของผู้ป่วยและทีวี Philips HeartLine การแยกกระแสไฟฟ้าออกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแยกตัวเชื่อมต่อชุดหูฟังจากไฟฟ้ารอบเตียงของผู้ป่วยให้เกิดการป้องกันภัย

    ตัวโครงป้องกันแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

    เชื้อโรคได้กลายเป็นปัญหาที่ขยายใหญ่ขึ้นในโรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ทั่วโลกเนื่องจากสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทีวี Philips HeartLine จัดการกับความท้าทายนี้โดยใช้ JIS Z2801 สิ่งเติมแต่งต้านการติดเชื้อที่เป็นไปตามข้อกำหนดในวัสดุของโครงสร้าง ทำให้ชิ้นส่วนเข้ากันกับโครงสร้างของหน้าจอ ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณรวมถึงผู้ป่วยของคุณจะได้รับความมั่นใจโดยการป้องกันที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปส่วนใหญ่เช่น "Staphylococcus aureus (โรคกะเพาะและลำไส้อักเสบ)", "Escherichia coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)"

    แอปพลิเคชัน Smart TV พร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการ

    แอป Philips Smart TV ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

    Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเตอร์แอคทีฟ

    ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

    จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก

    ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง

    การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

    Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      19  นิ้ว
      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      47  ซม.
      จอแสดงผล
      LED HD TV
      ความละเอียดจอ
      1366 x 768p
      ความสว่าง
      200  cd/m²
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 200Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      มุมมองภาพ
      170º (H) / 160º (V)

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      Digital TV
      DVB-T/T2/C
      อะนาล็อกทีวี
      PAL
      การเล่น IP
      • Multicast
      • Unicast

    • คุณสมบัติ

      ใช้งานง่าย
      • สไตล์ภาพ
      • สไตล์เสียง
      บริการดิจิตอล
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • เทเลเท็กซ์
      • HbbTV
      การควบคุมในเครื่อง
      ระบบควบคุมสัมผัส Capacitive

    • คุณสมบัติบริการ

      โหมดโรงแรม
      • ล็อคเมนู
      • การติดตั้งล็อคเมนู
      • การจำกัดระดับเสียง
      • การควบคุมล็อคในเครื่อง
      โหมด Prison
      • โหมดความปลอดภัยสูง
      • TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
      ตัวจับเวลา
      • ตั้งเวลาปิดเครื่อง
      • การตั้งปลุก
      • ช่องที่เปิดตอนตื่น
      • เสียงปลุกตอนตื่น
      ปุ่มควบคุมการเปิด
      • แชนเนล
      • คุณสมบัติ
      • รูปแบบภาพ
      • ระดับเสียง
      ป้องกันขโมย
      ล็อค Kensington
      ควบคุมพลังงาน
      • เปิดอัตโนมัติ
      • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
      • WoLAN
      แอป
      • AppControl
      • แอปพลิเคชันระบบคลาวด์
      ยี่ห้อของคุณ
      • SmartInfo
      • โลโก้ต้อนรับ
      • SmartTV พื้นหลังกำหนดเอง
      • ข้อความต้อนรับ
      • แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
      • ระบบ IPTV
      นาฬิกา
      • นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย
      • นาฬิกาบนหน้าจอ
      • นาฬิกาภายนอกเลือกได้
      SmartInfo
      • เบราว์เซอร์ HTML5
      • แบบอินเตอร์แอคทีฟ
      • แสดงสไลด์รูป
      การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
      • การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
      • ผ่าน USB/RF/IP
      CMND&Control
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์
      • ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์
      • สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP)
      • การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF
      • CMND&Create
      • การจัดการ TV Group
      การควบคุม
      • บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
      DRM อินเตอร์แอคทีฟ
      • VSecure
      • การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
      การสร้างรายได้
      ตัวเลือกของฉัน
      ช่อง
      รายการแบบรวม

    • คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

      การควบคุม
      • ปุ่มควบคุมสัมผัสสว่างไสว
      • รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
      • เข้ากันได้กับ Healthcare RC
      • ใช้ได้กับระบบ Nurse call
      สะดวกสบาย
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      • พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
      • ฟังก์ชันล็อคเพื่อทำความสะอาด
      • ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
      • บาร์ที่จับทีวี
      ปลอดภัย
      • IEC/EN60601-1
      • สารหน่วงไฟ
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟังแยกกระแสไฟฟ้า
      • Class II แบบหนาทนทาน
      ถูกสุขอนามัย
      • โครงสร้างป้องกันแบคทีเรีย JISZ2801
      • การออกแบบฝาปิดด้านหลังเรียบเนียน
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • มัลติมีเดีย

      สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
      • รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • รูปแบบ: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      สนับสนุนรูปแบบเพลง
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 สูงถึง v9.2)
      สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      สนับสนุนรูปแบบภาพ
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
      สูงถึง 1920x1080p@60Hz
      การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
      • USB
      • LAN

    • เสียง

      กำลังเอาต์พุตเสียง
      5 (2x2.5)  วัตต์
      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      1.5 วัตต์ โมโน 8 โอห์ม
      ลำโพง
      • 2.0
      • ด้านหน้า
      คุณสมบัติด้านเสียง
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • กำลังไฟ

      อุณหภูมิแวดล้อม
      0° C ถึง 40° C
      อินพุต
      12V DC
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W
      แหล่งจ่ายไฟภายนอก
      • 50-60Hz
      • AC 100-240V
      • สาย DC XXL 3.5 ม.
      • ใบรับรองทางการแพทย์ IEC/EN60601-1
      ระดับ Energy Label
      A+
      การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
      13  วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
      19  kW h

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • อะแดปเตอร์ DC
      • ใบรับประกัน
      • คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
      ทางเลือก
      • Healthcare RC 22AV1109H/12
      • ติดตั้ง RC 22AV9573A
      • นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00

    • การเชื่อมต่อด้านข้าง

      HDMI2
      HDMI 1.4
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      Mini-Jack
      USB1
      USB 2.0

    • การเชื่อมต่อด้านหลัง

      เอาต์พุตลำโพงห้องน้ำ
      Mini-Jack
      การควบคุมภายนอก
      RJ-48
      เสาอากาศ
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      อีเธอร์เน็ต (LAN)
      RJ-45

    • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

      RJ48
      • IR-เข้า/ออก
      • อินเตอร์เฟซแบบ Serial Xpress interface
      EasyLink (HDMI CEC)
      • เล่นด้วยปุ่มเดียว
      • สแตนด์บายระบบ
      • RC pass through
      • การควบคุมเสียงในระบบ
      LAN
      เรียกใช้งานจาก LAN
      HDMI
      ARC (ทุกพอร์ต)
      USB
      โหมด 'พอร์ตชาร์จเท่านั้น'

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • ขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.4  กก.
      ติดผนังได้
      • M4
      • 75 x 75 มม.
      ขนาดทั้งชุด (ไม่รวมที่จับ)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมที่จับ)
      2,6  กก.

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • รีโมทคอนโทรล
    • ใบรับประกัน
    • สายไฟ
    • ขาตั้ง
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ไม่มีรีโมทคอนโทรลมาให้ จำเป็นต้องมีรีโมทคอนโทรลเสริมระหว่างการติดตั้งทีวี ไม่สามารถใช้งานบางคุณสมบัติโดยไม่มีรีโมทคอนโทรลเสริม
    • คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
    • วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
    • ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive

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