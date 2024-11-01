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ปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้มากยิ่งขึ้น
ไร้ขีดจำกัด ไร้ขอบเขต Philips L-Line 7000 series เป็นโซลูชันป้ายโฆษณา LED เพื่อความเป็นไปได้ไม่รู้จบในด้านรูปทรงและขนาด การเชื่อมต่อที่ราบรื่นและตัวเลือกหลายขนาดทำให้สามารถแสดงทุกมิติได้อย่างมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ฉากยึดใช้ง่ายที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้การติดตั้งเสร็จเร็วยิ่งขึ้น มีแยกจำหน่ายสำหรับการติดตั้ง LED แบบแบนราบ แบบโค้งนูน (177.5/175/172.5 องศา) และมุม 90 องศารูปตัว L
การเคลือบแบบ Conformal ปกป้องผลิตภัณฑ์จากฝุ่น สิ่งสกปรก เชื้อรา และความชื้น ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายดายขึ้น ผ่านการรับรองมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นเข้า IP30 ลดโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากฝุ่นและการกัดกร่อน
ผสมผสานแผง LED ซีรีส์ L-Line 7000 จาก Philips แต่ละขนาดเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นจอแสดงผลชิ้นเดียวได้ทุกรูปทรงและอัตราส่วน พร้อมหมุดจัดแนวแบบยืดหยุ่นที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะต่อกันได้พอดีเป๊ะในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ได้พื้นผิวจอแสดงผลที่เรียบเนียนไร้รอยต่อ แผง LED แต่ละชิ้นมีช่องเปิดอยู่ทุกด้าน เพื่อให้สามารถใช้สายต่อแผง LED เข้าด้วยกันและต่อเข้ากับแหล่งสัญญาณเข้าภายนอกได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ ช่องเปิดที่ด้านบนและด้านล่างของแผง LED สามารถดันให้เปิดออกมาได้ ในกรณีที่เข้าถึงได้จากด้านบนหรือด้านล่างของแผงเท่านั้น
จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพของ Philips ใช้ LED สมรรถนะสูงที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ประหยัดพลังงาน คุ้มค่าคุ้มราคา นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ได้รับการยกระดับยังมอบความสามารถให้จอแสดงผลปรับอัตราการใช้ไฟฟ้าตามสถานการณ์เพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย
แผง LED ซีรีส์ L-Line จาก Philips ทุกแผงได้รับการปรับเทียบมาจากโรงงานภายใต้สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ จึงหมายความว่าไม่จำเป็นต้องปรับเทียบอีก ณ สถานที่ติดตั้ง ส่งผลให้การติดตั้งเสร็จเร็วยิ่งขึ้น มีไฟล์สำหรับการปรับเทียบและการปรับตั้งค่าให้ด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการบำรุงรักษาจะรวดเร็ว
แผง LED ซีรีส์ L-Line 7000 จาก Philips มีความสูง 25 ซม. มีความกว้างตั้งแต่ 50 ซม. 75 ซม. ไปจนถึง 100 ซม. จำหน่าย พร้อมนำไปติดตั้งในแบบแนวนอนได้ทุกอัตราส่วน ไม่จำกัดขนาด มีมุมโค้งมนจำหน่ายด้วยเช่นกันสำหรับดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งนูนและโค้งเว้า
สร้างจอแสดงผลไร้ขอบได้ทุกรูปทรง ขนาด หรือความละเอียด แผง LED ระดับมืออาชีพของ Philips ใช้ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับให้เข้ากับทุกพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งใหญ่โตเต็มตา หรือประกอบเป็นรูปแบบที่ชวนมอง สร้างจอแสดงผลที่ไหลไปตามทางเข้าประตูและช่องเปิดได้อย่างง่ายดาย แม้แต่จอแสดงผลเข้ามุมและจอแสดงผลโค้งก็สร้างได้ง่ายด้วยซีรีส์ 7000 ใหม่จาก Philips
ความสมบูรณ์แบบที่เกิดจากความแม่นยำ ซอฟต์แวร์ Active Health Monitoring ทำให้การบำรุงรักษารวดเร็ว ง่ายดาย และคาดการณ์ได้ด้วยการแสดงรายการชิ้นส่วนที่ชำรุดและตำแหน่งอย่างแม่นยำ ทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้กระบวนการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับเจ้าของที่มีจอแสดงผลกระจายอยู่หลายสถานที่
จอแสดงผล LED ระดับมืออาชีพของ Philips มีช่องเดินสายไฟในตัวเพื่อเก็บสายไฟและสายข้อมูลให้เรียบร้อย แผงของจอแสดงผลเชื่อมต่อกันแบบ Daisy Chain ทั้งสายไฟและสายข้อมูล ช่วยลดความยุ่งเหยิงและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้ง
ออกแบบให้สามารถกันไฟลุกลามเพื่อชะลอการแพร่กระจายของเปลวเพลิง ช่วยปกป้องโครงสร้างของแผง LED ไม่ให้พังทลายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ผ่านการทดสอบและผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ภาพ/การแสดงภาพ
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตัวเครื่อง
โมดูล
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
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