รายการอื่นๆ ในกล่อง
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรล
- ใบรับประกัน
- สายไฟ
- ขาตั้ง
40HFL3011T/12
สร้างความตื่นตะลึงให้กับแขกของคุณ
ส่งข้อความที่ถูกต้องให้กับแขกของคุณด้วยคุณภาพของภาพระดับ Full HD รวมถึงความสามารถในการแสดงหน้าของโรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟพร้อมแบรนด์ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
CMND & Control ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งระยะไกลให้กับทีวีของคุณได้จากตำแหน่งศูนย์กลางโดยไม่ต้องเข้าไปที่ห้องใดๆ อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไม่เปลืองแรง และไม่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักอีกด้วย
CMND & Create ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ CMND ยังช่วยในการสร้างและแจกจ่ายเว็บเพจของแบรนด์โรงแรมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ง่าย ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมของคุณให้กับแขกผู้เข้าพักได้ทราบ ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์
MyChoice มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมี่ยมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้
หน้าต้อนรับจะปรากฏเมื่อเปิดชุดทีวี หน้าต้อนรับสามารถใส่ชื่อแบรนด์และปรับแต่งได้ง่ายดายขณะติดตั้งผ่านรูปภาพต้อนรับอย่างง่ายในรูปแบบ .png
คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น ตั้งแต่การล็อคระดับเสียงและเมนู ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรือนจำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม
การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใช้/ผู้ป่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย
ด้วยจอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอใหม่ของเรา แขกจะสามารถเข้าถึงเวลาปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มเดียว นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหน้าจอทีวีที่รวมการแสดงที่มีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานที่ลดลง
แสดงสิ่งที่คุณต้องการ และในเวลาที่คุณต้องการด้วยโปรแกรมกำหนดการรับชมในตัว จัดกำหนดการได้สูงสุดถึง 7 กำหนดการที่แตกต่างกันเพื่อแสดงเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่คุณต้องการ แสดงซ้ำทุกวัน หรือตั้งค่าตามวันที่เจาะจง เช่น วันสุดสัปดาห์ เลือกอย่างที่คุณต้องการ
SmartInfo ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลโรงแรมหรือข้อมูลของเมืองกับผู้เข้าพักได้ง่ายๆผ่านทาง SmartUI ผู้เข้าพักของคุณเข้าใช้งานเว็บเพจโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟได้แม้ทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลการปรับปรุงใหม่ล่าสุดทั้งหมดกับผู้เข้าพักของคุณได้อย่างง่ายดาย
ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์แอคทีฟหลักทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)
ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น
ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติม เชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ภาพ/การแสดงภาพ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติบริการ
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
มัลติมีเดีย
เสียง
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ดีไซน์
ขนาด
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด