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Philips Signage 2000 Series
Philips Signage 2000 Series นำป้ายดิจิทัลกลับสู่สามัญอีกครั้ง — จอแสดงผลแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์ รองรับการใช้งานวันละ 16 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อและใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันเสริมที่เกินความจำเป็น มาพร้อมระบบ Android 14 ความละเอียด UHD และความสว่าง 400 nits
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยความสว่าง 400 cd/m2 จอ Philips Signage 2000 Series ความละเอียด UHD ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ 16 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เปิดตั้งแต่เช้าจรดค่ำและต้องการสร้างความประทับใจ
จอภาพ Philips Signage 2000 Series ที่ขับเคลื่อนด้วย Android 14 นั้นถูกออกแบบขึ้นบนแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ และการรักษาความปลอดภัยในตัว ออกแบบมาสำหรับแอป Android แบบเนทีฟ และช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์ลงบนจอภาพโดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่นมีเดียภายนอก
ขยายการใช้งานจอแสดงผลของคุณสู่อนาคตด้วยแนวทางแบบโมดูลาร์ของเรา เพิ่มโอกาสในการรองรับ Wi-Fi และบลูทูธด้วยโมดูลเสริม CRD22 รวมถึง Philips ScreenShare พร้อมให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล ตลอดจนความยั่งยืน โดยช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ที่ต้องกำจัด
FailOver basics ผ่านการตรวจจับ 5V hotplug เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความเสถียรสูง โดย FailOver ผ่าน 5V hotplug ช่วยให้คุณสามารถกำหนดแหล่งสื่อสำรองได้ ซึ่งระบบจะสลับไปเล่นเนื้อหาจากแหล่งสำรองโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งสื่อหลักเกิดความขัดข้อง
ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Signage 2000 Series ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
เครื่องเล่นภายใน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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