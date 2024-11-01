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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    55BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series นำป้ายดิจิทัลกลับสู่สามัญอีกครั้ง — จอแสดงผลแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์ รองรับการใช้งานวันละ 16 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อและใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันเสริมที่เกินความจำเป็น มาพร้อมระบบ Android 14 ความละเอียด UHD และความสว่าง 400 nits

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    เรียบง่ายในทุกองค์ประกอบของการออกแบบ – ความเรียบง่ายของจอแสดงผลดิจิทัล

    • 55"
    • ขับเคลื่อนด้วย Android 14
    • 400 cd/m²

    ทำงานวันละ 16 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน พร้อมแสดงคอนเทนต์ของคุณเมื่อคุณต้องการ

    ด้วยความสว่าง 400 cd/m2 จอ Philips Signage 2000 Series ความละเอียด UHD ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ 16 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เปิดตั้งแต่เช้าจรดค่ำและต้องการสร้างความประทับใจ

    ขับเคลื่อนด้วย Android 14 System on Chip ระดับมืออาชีพ

    จอภาพ Philips Signage 2000 Series ที่ขับเคลื่อนด้วย Android 14 นั้นถูกออกแบบขึ้นบนแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือ และการรักษาความปลอดภัยในตัว ออกแบบมาสำหรับแอป Android แบบเนทีฟ และช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์ลงบนจอภาพโดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่นมีเดียภายนอก

    รองรับการแชร์หน้าจอแบบไร้สายด้วย Philips ScreenShare

    ขยายการใช้งานจอแสดงผลของคุณสู่อนาคตด้วยแนวทางแบบโมดูลาร์ของเรา เพิ่มโอกาสในการรองรับ Wi-Fi และบลูทูธด้วยโมดูลเสริม CRD22 รวมถึง Philips ScreenShare พร้อมให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล ตลอดจนความยั่งยืน โดยช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ที่ต้องกำจัด

    FailOver basics เพิ่มความมั่นใจในการแสดงผลคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

    FailOver basics ผ่านการตรวจจับ 5V hotplug เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความเสถียรสูง โดย FailOver ผ่าน 5V hotplug ช่วยให้คุณสามารถกำหนดแหล่งสื่อสำรองได้ ซึ่งระบบจะสลับไปเล่นเนื้อหาจากแหล่งสำรองโดยอัตโนมัติในกรณีที่แหล่งสื่อหลักเกิดความขัดข้อง

    รองรับ Philips Wave สำหรับการจัดการอุปกรณ์ระยะไกล

    ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips Signage 2000 Series ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      138.7  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      54.6  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.315 x 0.315 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      400  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion Adaptive De-interlacing
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      โฆษณา
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 14
      หมอกควัน
      1%

    • การเชื่อมต่อ

      อินพุตวิดีโอ
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) ที่มี 4.5W PD
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      USB 3.0 (x2)
      เอาต์พุตวิดีโอ
      ไม่มี
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      สายสัญญาณออก
      ช่องต่อแจ็คขนาด 3.5 มม. (ระดับเสียงคงที่)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (16/7)
      • แนวตั้ง (16/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุด 3 x 3
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ล็อคการทำงานได้
      • ซ่อนไว้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      IR Loopthrough
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      RJ45

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      111  วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5 วัตต์
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1241.8  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      17.2  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      712.6  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      63.6  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      48.89  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      28.06  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 มม. x 400 มม., M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      2.50  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      13.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      37.92  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      10 ~ 90% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      Quad Core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      หน่วยความจำ
      3GB RAM
      การจัดเก็บ
      16GB

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ 1.8 เมตร
      • รีโมทคอนโทรล
      • สาย IR ภายนอก
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC
      • ป้ายโลโก้
      • ฝาครอบ USB และสกรู
      อุปกรณ์เสริมต่างๆ
      • โมดูล Wi-Fi และบลูทูธ รุ่น CRD22
      • ใบอนุญาต Philips ScreenShare รุ่น CRD73

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • เดนมาร์ค
      • สวีเดน
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • เนเธอร์แลนด์
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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