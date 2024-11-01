รายการอื่นๆ ในกล่อง
- สายไฟ AC
- สายเคเบิล RS232
- รีโมทคอนโทรล
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สาย HDMI
- สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
65BDL3052T/00
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จุดประกายการใช้งานร่วมกันและส่งมอบข้อมูลถึงคุณ จอแสดงผลสำหรับมืออาชีพระดับ 4K UHD แบบ Multi-Touch ที่ตอบสนองได้รวดเร็วของ Philips นี้ลงตัวสำหรับการใช้งานแบบหลายนิ้วหรือหลายผู้ใช้ ตั้งแต่การโฆษณาสัญจรไปจนถึงการนำเสนอ ซึ่งสามารถแตะพร้อมกันได้สูงสุดถึง 20 จุดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย
จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ
ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน
แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ
บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ในทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
เครื่องเล่นภายใน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
คุณสมบัติ
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