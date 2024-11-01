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    Signage Solutions จอแสดงผล Multi-Touch

    65BDL3052T/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

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    จุดประกายการใช้งานร่วมกันและส่งมอบข้อมูลถึงคุณ จอแสดงผลสำหรับมืออาชีพระดับ 4K UHD แบบ Multi-Touch ที่ตอบสนองได้รวดเร็วของ Philips นี้ลงตัวสำหรับการใช้งานแบบหลายนิ้วหรือหลายผู้ใช้ ตั้งแต่การโฆษณาสัญจรไปจนถึงการนำเสนอ ซึ่งสามารถแตะพร้อมกันได้สูงสุดถึง 20 จุด

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    Signage Solutions จอแสดงผล Multi-Touch

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    จอแสดงผลแบบ Multi-Touch 20 จุด

    • 65"
    • โดย Android
    • Multi-touch
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

    ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอระดับมืออาชีพของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บลงบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

    CMND & Deploy ติดตั้งและใช้งานแอปต่างๆ จากระยะไกล

    แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ

    หน่วยความจำภายใน อัปโหลดเนื้อหาเพื่อเล่นทันที

    บันทึกและเล่นเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นภายนอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips มาพร้อมหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต่างๆ ไปยังหน้าจอเพื่อเล่นได้ในทันที หน่วยความจำภายในดังกล่าวยังมีฟังก์ชันที่เป็นแคชสำหรับการสตรีมออนไลน์อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      163.9  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      64.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.372 x 0.372 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      350  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      การเคลือบพื้นผิว
      เคลือบผิวลดแสงจ้า
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      VA
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 5.0.1

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      เสียงซ้าย/ขวา (RCA)
      อินพุตวิดีโอ
      • HDMI (x4)
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • USB
      • Micro SD
      • micro USB
      • OPS
      • เต้ารับ USB (5 V. 2 แอมป์)
      • mPCIe
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      แนวนอน (18/7)
      รูปภาพในภาพ
      PIP
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel shift ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      IR Loopthrough
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      คุณภาพของภาพ
      ระบบควบคุมสีขั้นสูง
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • RJ45
      • หนึ่งสาย (HDMI-CEC)
      • HDMI (หนึ่งสาย)
      หน่วยความจำ
      2GB DDR3/ 8GB eMMC

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง)
      186 W
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      165  วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      ระดับ Energy Label
      ก้าว

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 2160p, 30,50, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz
      • 576p, 25, 50Hz

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      100 x 200 มม.
      ความกว้างของเครื่อง
      1475.4  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      40.58  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      850.4  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      101.0  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      58.09  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      33.48  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 (H) x 400 (V), M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.98  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      21.0 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      89.46  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20 ~ 80% (การทำงาน), 10 - 90% (การเก็บรักษา)  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1.8GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533MHz
      หน่วยความจำ
      DDR3 2GB
      การจัดเก็บ
      8GB eMMC

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ AC
      • สายเคเบิล RS232
      • รีโมทคอนโทรล
      • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สาย HDMI
      • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ฝาครอบ USB และสกรู x1 ตัว
      ขาตั้ง
      BM05922 (เลือกได้)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • โปแลนด์
      • สเปน
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • FCC, Class B
      • UL/cUL
      • RoHS
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • BSMI
      • CCC
      • CECP
      • EPEAT
      • EUP

    • คุณสมบัติ

      เทคโนโลยี Multi-Touch
      หน้าจอสัมผัสชนิดอินฟราเรด
      การสัมผัสหลายจุด
      รองรับการสัมผัส 20 จุดพร้อมกัน
      พลักแอนด์เพลย์
      เป็นไปตาม HID
      กระจกที่มอบการป้องกัน
      • กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 5 มม.
      • ลดแสงจ้า
      • ลดเงาสะท้อน

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • สายไฟ AC
    • สายเคเบิล RS232
    • รีโมทคอนโทรล
    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • สาย HDMI
    • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
    Badge-D2C

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