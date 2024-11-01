Professional TV
สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้เข้าพักของคุณ
แสดงให้ผู้เข้าพักของคุณเห็นความใส่ใจของคุณด้วย Professional TV ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติการต้อนรับเฉพาะตัว เช่น หน้าตอนรับประจำแบรนด์ การติดตั้งผ่าน USB รวมถึงการล็อคเมนูและการควบคุม
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้เข้าพักของคุณ ด้วยรสนิยมอันโดดเด่น 65 นิ้ว Studio 4K Ultra HD DVB-T2/T/C HEVC ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้
หน้าต้อนรับจะปรากฏเมื่อเปิดชุดทีวี หน้าต้อนรับสามารถใส่ชื่อแบรนด์และปรับแต่งได้ง่ายดายขณะติดตั้งผ่านรูปภาพต้อนรับอย่างง่ายในรูปแบบ .png
การคัดลอก USB ของการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกโปรแกรมและการตั้งค่าโปรแกรมช่องทั้งหมดจากทีวีเครื่องหนึ่งไปสู่ทีวีเครื่องอื่นในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าทีวีแต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย
USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย
แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย
4K Ultra HD: ความละเอียดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
รับชมทีวีในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสี่เท่าจากทีวี Full HD ทั่วไป ด้วยความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซลให้ภาพที่คมชัดสมจริง เสมือนเป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหม่
รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องอะนาล็อกและดิจิตอล
รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องดิจิตอลและอะนาล็อก ซึ่งจะช่วยให้แขกสามารถเปลี่ยนช่องระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้อย่างราบรื่น
การควบคุมระดับเสียงขั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนแขก
ด้วยการควบคุมระดับเสียงขั้นสูง คุณสามารถติดตั้งระดับเสียงเริ่มต้นของทีวีและกำหนดช่วงระดับเสียงล่วงหน้าที่ชุดทีวีอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการปรับระดับเสียงที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการรบกวนแขกที่อยู่ห้องข้างเคียง
ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมในเครื่อง
การปิดหรือเปิดการใช้งานการล็อคการควบคุมในเครื่องจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้
การติดตั้งการล็อคเมนู
ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น
การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ
Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย
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ภาพ/การแสดงภาพ
อัตราการจัดมุมมอง
16:9 ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
65
นิ้ว ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
164
ซม. จอแสดงผล
4K Ultra HD LED ความละเอียดจอ
3840x2160p ความสว่าง
350
cd/m² อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
4000 มุมมองภาพ
178º (H) / 178º (V)
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
HDMI
สูงถึง 3840x2160p@60Hz จูนเนอร์ USB
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
Digital TV อะนาล็อกทีวี
คุณสมบัติ
ใช้งานง่าย บริการดิจิตอล
คำบรรยาย
เทเลเท็กซ์
MHEG
Now&Next
8d EPG การควบคุมในเครื่อง
แป้นพิมพ์ (6 ปุ่ม)
คุณสมบัติบริการ
โหมดโรงแรม โหมด Prison ตัวจับเวลา
ตั้งเวลาปิดเครื่อง
การตั้งปลุก ปุ่มควบคุมการเปิด
ช่อง/แหล่งสัญญาณ
สไตล์ภาพ
ระดับเสียง (รวม HP) ป้องกันขโมย
ล็อค Kensington ควบคุมพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว ยี่ห้อของคุณ
โลโก้ต้อนรับ การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
ผ่าน USB
การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที การควบคุม
บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ รีโมทคอนโทรล ช่อง
รายการแบบรวม
ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
การควบคุม
รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง สะดวกสบาย
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
มัลติมีเดีย
สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
รูปแบบ: AVI, MKV
รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
HEVC
TS สนับสนุนรูปแบบเพลง
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 สูงถึง v9.2) สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย สนับสนุนรูปแบบภาพ สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
สูงสุดถึง 1920x1080p@30Hz การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
USB
เสียง
กำลังเอาต์พุตเสียง
16 (2x8)
วัตต์ ลำโพง คุณสมบัติด้านเสียง
อีควอไลเซอร์
Balance
AVL
Incredible surround
Dynamic Bass
Dolby MS10
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟหลัก
AC 220-240V; 50-60Hz อุณหภูมิแวดล้อม
5 °C ถึง 35 °C ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
< 0.3 W ระดับ Energy Label
A+ การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
118
วัตต์ คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
โหมด ECO การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
172
kW h
อุปกรณ์เสริม
พร้อมด้วย ทางเลือก
ติดตั้ง RC 22AV9573A
การเชื่อมต่อด้านล่าง
HDMI1 เสาอากาศ
IEC-75 เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล
ออปติคัล อินพุต VGA
D-sub 15 ขา
การเชื่อมต่อด้านข้าง
USB2
USB 2.0 ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ
CI+ 1.3 HDMI2 ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
Mini-Jack
การเชื่อมต่อด้านหลัง
Scart Component
YPbPr + L/R cinch ช่องสัญญาณเข้า AV
CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr USB1
USB 2.0
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
EasyLink (HDMI CEC)
เล่นด้วยปุ่มเดียว
สแตนด์บายระบบ
RC pass through
ดีไซน์
สี
สีดำ
ขนาด
ความกว้างของเครื่อง
1460
มม. ความสูงของเครื่อง
838
มม. ความหนาของเครื่อง
50
มม. น้ำหนักผลิตภัณฑ์
36.9
กก. ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
1460
มม. ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
903
มม. ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
345
มม. น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง)
37.5
กก. ติดผนังได้
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มีอะไรในกล่อง
รายการอื่นๆ ในกล่อง แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล รีโมทคอนโทรล ขาตั้ง ใบรับประกัน
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คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์ ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive
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