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    Professional TV

    65HFL2859T/12

    สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้เข้าพักของคุณ

    แสดงให้ผู้เข้าพักของคุณเห็นความใส่ใจของคุณด้วย Professional TV ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติการต้อนรับเฉพาะตัว เช่น หน้าตอนรับประจำแบรนด์ การติดตั้งผ่าน USB รวมถึงการล็อคเมนูและการควบคุม

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    Professional TV

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    สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้เข้าพักของคุณ

    ด้วยรสนิยมอันโดดเด่น

    • 65 นิ้ว Studio
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

    ต้อนรับแขกของคุณด้วยหน้าต้อนรับที่สามารถปรับแต่งได้

    หน้าต้อนรับจะปรากฏเมื่อเปิดชุดทีวี หน้าต้อนรับสามารถใส่ชื่อแบรนด์และปรับแต่งได้ง่ายดายขณะติดตั้งผ่านรูปภาพต้อนรับอย่างง่ายในรูปแบบ .png

    การคัดลอก USB ของการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

    การคัดลอก USB ของการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

    ช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดลอกโปรแกรมและการตั้งค่าโปรแกรมช่องทั้งหมดจากทีวีเครื่องหนึ่งไปสู่ทีวีเครื่องอื่นในเวลาไม่เกินหนึ่งนาที คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้การตั้งค่าทีวีแต่ละเครื่องมีข้อมูลตรงกัน รวมทั้งยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้อีกด้วย

    USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย

    USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย

    แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

    4K Ultra HD: ความละเอียดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

    รับชมทีวีในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสี่เท่าจากทีวี Full HD ทั่วไป ด้วยความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซลให้ภาพที่คมชัดสมจริง เสมือนเป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหม่

    รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องอะนาล็อกและดิจิตอล

    รายการช่องที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องดิจิตอลและอะนาล็อก ซึ่งจะช่วยให้แขกสามารถเปลี่ยนช่องระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้อย่างราบรื่น

    การควบคุมระดับเสียงขั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนแขก

    ด้วยการควบคุมระดับเสียงขั้นสูง คุณสามารถติดตั้งระดับเสียงเริ่มต้นของทีวีและกำหนดช่วงระดับเสียงล่วงหน้าที่ชุดทีวีอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการปรับระดับเสียงที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการรบกวนแขกที่อยู่ห้องข้างเคียง

    ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมในเครื่อง

    การปิดหรือเปิดการใช้งานการล็อคการควบคุมในเครื่องจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

    การติดตั้งการล็อคเมนู

    ป้องกันไม่ให้เข้าใช้การตั้งค่าและการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสูงสุด และป้องกันไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งโปรแกรมใหม่โดยไม่จำเป็น

    การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

    Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      65  นิ้ว
      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      164  ซม.
      จอแสดงผล
      4K Ultra HD LED
      ความละเอียดจอ
      3840x2160p
      ความสว่าง
      350  cd/m²
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000
      มุมมองภาพ
      178º (H) / 178º (V)

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      HDMI
      สูงถึง 3840x2160p@60Hz
      จูนเนอร์
      • T2 HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz
      • อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
      USB
      • HEVC: สูงถึง 3840x2160@60Hz
      • อื่นๆ: สูงถึง 1920x1080@60Hz

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      Digital TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (สูงสุดถึง 2160p60)
      อะนาล็อกทีวี
      • PAL
      • SECAM

    • คุณสมบัติ

      ใช้งานง่าย
      • สไตล์ภาพ
      • สไตล์เสียง
      บริการดิจิตอล
      • คำบรรยาย
      • เทเลเท็กซ์
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      การควบคุมในเครื่อง
      แป้นพิมพ์ (6 ปุ่ม)

    • คุณสมบัติบริการ

      โหมดโรงแรม
      • การควบคุมล็อคในเครื่อง
      • ล็อคเมนู
      • การติดตั้งล็อคเมนู
      • การจำกัดระดับเสียง (รวม HP)
      โหมด Prison
      • โหมดความปลอดภัยสูง
      • TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
      ตัวจับเวลา
      • ตั้งเวลาปิดเครื่อง
      • การตั้งปลุก
      ปุ่มควบคุมการเปิด
      • ช่อง/แหล่งสัญญาณ
      • สไตล์ภาพ
      • ระดับเสียง (รวม HP)
      ป้องกันขโมย
      ล็อค Kensington
      ควบคุมพลังงาน
      เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
      ยี่ห้อของคุณ
      โลโก้ต้อนรับ
      การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์
      • ผ่าน USB
      • การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
      การควบคุม
      บล็อคการอัปเดตช่องอัตโนมัติ
      รีโมทคอนโทรล
      • สายรัดสายไฟ
      • ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
      ช่อง
      • รายการแบบรวม
      • ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์

    • คุณสมบัติดูแลสุขภาพ

      การควบคุม
      รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง
      สะดวกสบาย
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

    • มัลติมีเดีย

      สนับสนุนการเล่นวิดีโอ
      • รูปแบบ: AVI, MKV
      • รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      สนับสนุนรูปแบบเพลง
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 สูงถึง v9.2)
      สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      สนับสนุนรูปแบบภาพ
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB
      สูงสุดถึง 1920x1080p@30Hz
      การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย
      USB

    • เสียง

      กำลังเอาต์พุตเสียง
      16 (2x8)  วัตต์
      ลำโพง
      • 2.0
      • ด้านล่าง
      คุณสมบัติด้านเสียง
      • อีควอไลเซอร์
      • Balance
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dynamic Bass
      • Dolby MS10

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      AC 220-240V; 50-60Hz
      อุณหภูมิแวดล้อม
      5 °C ถึง 35 °C
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      < 0.3 W
      ระดับ Energy Label
      A+
      การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label
      118  วัตต์
      คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
      โหมด ECO
      การประหยัดพลังงานในแต่ละปี
      172  kW h

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • รีโมทคอนโทรล 22AV1407A/12
      • แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
      • ขาตั้งขอบ
      • ใบรับประกัน
      • คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย
      ทางเลือก
      ติดตั้ง RC 22AV9573A

    • การเชื่อมต่อด้านล่าง

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      เสาอากาศ
      IEC-75
      เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล
      ออปติคัล
      อินพุต VGA
      D-sub 15 ขา

    • การเชื่อมต่อด้านข้าง

      USB2
      USB 2.0
      ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
      Mini-Jack

    • การเชื่อมต่อด้านหลัง

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Component
      YPbPr + L/R cinch
      ช่องสัญญาณเข้า AV
      CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

      EasyLink (HDMI CEC)
      • เล่นด้วยปุ่มเดียว
      • สแตนด์บายระบบ
      • RC pass through

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1460  มม.
      ความสูงของเครื่อง
      838  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      50  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      36.9  กก.
      ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      1460  มม.
      ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      903  มม.
      ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง)
      345  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง)
      37.5  กก.
      ติดผนังได้
      • M6
      • 400 x 400 มม.

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • รีโมทคอนโทรล
    • ขาตั้ง
    • ใบรับประกัน
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • คุณสมบัติที่มีจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
    • วัดการใช้ไฟโหมดเปิดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
    • ทีวีรุ่นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้ตามข้อยกเว้นภายใต้ RoHS Directive

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