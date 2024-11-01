75BDL4003H/02
การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง
มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยจอแสดงผลความสว่างสูง Philips H-Line ความชัดเจนและคอนทราสต์ที่น่าอัศจรรย์ทำให้สิ่งนี้เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจในหน้าต่างและสถานที่ที่สว่างกว่า ไม่ว่าาจะเป็นสนามบินหรือห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ
FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องเล่นสื่อขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านี้คุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที
จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)
การจัดการความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง แผง Hight Tni Liquid Crystal และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว เพื่อรองรับอุณหภูมิแวดล้อมสูง ความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 2,500 cd/m² สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงสูง ตัวโพลาไรเซอร์ของหน้าจอเข้ากันได้กับแว่นตากันแดดแบบโพลาไรซ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเนื้อหา
จอแสดงผลดิจิทัลความสว่างสูงหันหน้าไปทางถนนดึงดูดสายตาผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาได้ในทุกสภาพแสง เพิ่มการมองเห็นให้กับร้านค้าและดึงดูดลูกค้า ให้ความสว่างสุดตื่นตาสูงถึง 3000 cd/m² จึงมั่นใจได้ว่าการมองเห็นจะดีเยี่ยมและคุณภาพของภาพจะบริสุทธิ์ แม้ในสภาพแสงแวดล้อมที่สุดโต่ง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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