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  • การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง

    Signage Solutions จอภาพ H-Line

    75BDL4003H/02

    การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง

    มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยจอแสดงผลความสว่างสูง Philips H-Line ความชัดเจนและคอนทราสต์ที่น่าอัศจรรย์ทำให้สิ่งนี้เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจในหน้าต่างและสถานที่ที่สว่างกว่า ไม่ว่าาจะเป็นสนามบินหรือห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

    Signage Solutions จอภาพ H-Line

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    การแสดงผลที่สดใสในทุกสภาพแสง

    จอแสดงผลที่ให้ความสว่างสูงตลอดทั้งวัน

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ

    จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    ระบบ FailOver รับประกันว่าหน้าจอของคุณจะไม่มีวันดับแน่นอน

    FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องเล่นสื่อขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านี้คุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที

    เพิ่มพลังประมวลผล Android พร้อมโมดูลเสริม CRD50

    จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)

    ออกแบบมาสำหรับสภาวะสุดโต่ง

    การจัดการความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง แผง Hight Tni Liquid Crystal และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว เพื่อรองรับอุณหภูมิแวดล้อมสูง ความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 2,500 cd/m² สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงสูง ตัวโพลาไรเซอร์ของหน้าจอเข้ากันได้กับแว่นตากันแดดแบบโพลาไรซ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเนื้อหา

    จอแสดงผลตั้งตามถนนความสว่างสูงพิเศษ

    จอแสดงผลดิจิทัลความสว่างสูงหันหน้าไปทางถนนดึงดูดสายตาผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาได้ในทุกสภาพแสง เพิ่มการมองเห็นให้กับร้านค้าและดึงดูดลูกค้า ให้ความสว่างสุดตื่นตาสูงถึง 3000 cd/m² จึงมั่นใจได้ว่าการมองเห็นจะดีเยี่ยมและคุณภาพของภาพจะบริสุทธิ์ แม้ในสภาพแสงแวดล้อมที่สุดโต่ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      189.3  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      74.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.429 x 0.429 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @ 60Hz
      ความสว่าง
      3000  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel)
      IPS

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (ดิจิตอล + อะนาล็อก) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      เอาต์พุตวิดีโอ
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel shift ความสว่างต่ำ
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      สัญญาณการควบคุมระยะไกล
      ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      • Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      510  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      790
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5W

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • ขนาด

      ความกว้างของเครื่อง
      1688.2  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      54.1  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      966.6  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      111.1  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      66.46  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      38.06  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      600 x 400 มม., M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      4.37  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      18.8 (ขอบจอสม่ำเสมอ)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      119.27  lb
      ความกว้าง Smart Insert
      180  มม.
      ความสูง Smart Insert
      300  มม.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20 ~ 80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      คำเตือน
      ห้ามใช้งานภายใต้แสงแดดโดยตรงโดยไม่มีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • ชุดจัดขอบให้ตรงแนว
      • โลโก้ Philips (x1)
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • แคลมป์ลวด (x3)
      • ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC และสกรู x1
      • ฝาครอบ USB และสกรู
      • สายไฟ AC
      • สาย HDMI
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • ชุดเปิดเฟรม
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • สายเคเบิล RS232

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • ตุรกี
      • จีน (ไต้หวัน)
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • ในกรณีที่ติดตั้งในบริเวณที่อาจได้รับแสงแดดโดยตรง กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานและเอกสารคำเตือนประกอบ

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