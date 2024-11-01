รายการอื่นๆ ในกล่อง
- รีโมทคอนโทรล
- แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล RS232
- สายไฟ AC
- สาย HDMI
- สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
86BDL4150D/75
นวัตกรรมที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ตื่นตาไปกับหน้าจอเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ Philips D-Line ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แอป Android เป็นขุมพลังประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในองค์กร การศึกษา และในสภาพแวดล้อมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ต้องการพัฒนาไปอีกขั้น
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน อัพโหลดสื่อลงในจอแสดงผลและเล่นเนื้อหาได้ทันที ด้วยการทำงานร่วมกับเบราเซอร์ในตัว ทำให้สามารถใช้เป็นแคชหน่วยความจำเมื่อสตรีมเนื้อหาออนไลน์ได้ หากเครือข่ายล้มเหลว หน่วยความจำภายในจะยังคงเล่นเนื้อหาเล่นต่อไปได้โดยเล่นเนื้อหาเวอร์ชันแคช ช่วยให้มั่นใจว่าสื่อจะเล่นต่อไปได้แม้ว่าเครือข่ายจะล่ม
แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วให้ระบบทำงาน เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่ต้องการใช้ทรัพยากรมากมาย ในขณะที่คุณแทบจะไม่ต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินของเนื้อหา ระบบ FailOver ให้การปกป้องเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูลแม้เครื่องเล่นสื่อจะทำงานผิดพลาด ระบบ FailOver ทำงานทันทีเมื่ออินพุตหลักล้มเหลวในการทำงาน เพียงเลือกการเชื่อมต่ออินพุตหลัก และการเชื่อมต่อ FailOver เพียงเท่านี้ ระบบก็พร้อมทันทีสำหรับการปกป้อง
ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก
CMND & Control ช่วยให้คุณจัดการจอแสดงผลหลายจอในที่เดียวได้ง่ายๆ อีกทั้งด้วยการตรวจสอบการแสดงผลแบบเรียลไทม์ การตั้งค่าแ ละการอัพเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกล และความสามารถในการปรับแต่งและกำหนดค่าจอแสดงผลหลายจอพร้อมๆ กัน เช่น Video Wall หรือจอบอร์ดเมนู จะช่วยให้คุณควบคุมชุดจอแสดงผลได้ง่ายดายกว่าที่เคย
ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย CMND & Create ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทรงพลัง คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เทมเพลตที่โหลดไว้ล่วงหน้า และวิดเจ็ตในตัวเพื่อทำให้ลูกค้าตื่นตาตื่นใจด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้พร้อมให้ใช้งานทั้งในโหมดแนวตั้งและแนวนอน
เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการสตรีมเนื้อหาในหน้าต่าง PIP (picture-in-picture) ได้อีกด้วย เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที
ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่มีอยู่ในจอแสดงผล คุณจะสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในโลกและบันทึกแอปของคุณไว้ในจอแสดงผลโดยตรงได้ หรือเลือกแอปจากไลบรารีแอป Android ขนาดใหญ่และเล่นเนื้อหาจากจอแสดงผลก็ได้ เครื่องมือตั้งเวลาในตัวจะช่วยให้คุณแบ่งเวลาใช้แอปและเนื้อหาของคุณโดยอิงตามลูกค้าและช่วงเวลาของวันได้ อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติยังช่วยให้แสดงเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ง่ายดายเหมือนกับการเปิดจอแสดงผล
พบกับ Signage Solutions ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสี่เท่าจากจอแสดงผล Full HD ทั่วไป จำนวนพิกเซลถึง 3840 x 2160 พิกเซลจะให้ภาพที่เหนือชั้นราวกับชีวิตจริง ให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหม่
ช่อง Mini PCI Express ในตัวช่วยให้คุณขยายการเชื่อมต่อของหน้าจอแสดงผลเพื่อครอบคลุมโมดูล 4G LTE และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเครื่อง ทำให้มีความเป็นไปได้ไม่รู้จบในการกำหนดค่า เช่น การเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มความสามารถในการจัดการสัญญาณ
เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และด้วยคุณสมบัติภาพหน้าจออัตโนมัติ คุณจะมั่นใจได้ว่าเนื้อหากำลังเล่นอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการจับภาพหน้าจอตลอดทั้งวัน จากนั้นจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ FTP ซึ่งคุณสามารถดูภาพหน้าจอได้ทุกที่ทุกเวลาจากที่นั่น
ระบบ FailOver ช่วยให้การนำเสนอและการประชุมทางวิดีโอทำได้ง่ายขึ้น เมื่อยังไม่มีการใช้ห้องประชุม คุณสามารถเรียกใช้เนื้อหาแบ็กกราวด์จากแหล่งอินพุตใดก็ได้ที่คุณเลือก เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นและคุณต้องแชร์งานนำเสนอบนหน้าจอ เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วจอแสดงผลจะเปลี่ยนอินพุตและแสดงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอินพุตด้วยตนเอง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
เครื่องเล่นภายใน
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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