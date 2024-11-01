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    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

    86BDL4150D/75

    นวัตกรรมที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

    ตื่นตาไปกับหน้าจอเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ Philips D-Line ที่ออกแบบมาเพื่อใช้แอป Android เป็นขุมพลังประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในองค์กร การศึกษา และในสภาพแวดล้อมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ต้องการพัฒนาไปอีกขั้น

    Signage Solutions จอแสดงผล D-Line

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    นวัตกรรมที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

    โดย Android

    • 86"
    • โดย Android
    • 500cd/m²
    บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน

    บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน

    บันทึกและเล่นเนื้อหาด้วยหน่วยความจำภายใน อัพโหลดสื่อลงในจอแสดงผลและเล่นเนื้อหาได้ทันที ด้วยการทำงานร่วมกับเบราเซอร์ในตัว ทำให้สามารถใช้เป็นแคชหน่วยความจำเมื่อสตรีมเนื้อหาออนไลน์ได้ หากเครือข่ายล้มเหลว หน่วยความจำภายในจะยังคงเล่นเนื้อหาเล่นต่อไปได้โดยเล่นเนื้อหาเวอร์ชันแคช ช่วยให้มั่นใจว่าสื่อจะเล่นต่อไปได้แม้ว่าเครือข่ายจะล่ม

    แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วทำงานด้วยระบบ FailOver

    แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วทำงานด้วยระบบ FailOver

    แสดงเนื้อหาของคุณ แล้วให้ระบบทำงาน เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ที่ต้องการใช้ทรัพยากรมากมาย ในขณะที่คุณแทบจะไม่ต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินของเนื้อหา ระบบ FailOver ให้การปกป้องเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการที่ทำหน้าที่สำรองข้อมูลแม้เครื่องเล่นสื่อจะทำงานผิดพลาด ระบบ FailOver ทำงานทันทีเมื่ออินพุตหลักล้มเหลวในการทำงาน เพียงเลือกการเชื่อมต่ออินพุตหลัก และการเชื่อมต่อ FailOver เพียงเท่านี้ ระบบก็พร้อมทันทีสำหรับการปกป้อง

    SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

    SmartPower สำหรับการประหยัดพลังงาน

    ความเข้มของแบ็คไลท์สามารถควบคุมได้และตั้งค่าล่วงหน้าได้โดยระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานได้มาก

    จัดการการตั้งค่าของจอแสดงผลหลายจอด้วย CMND & Control

    จัดการการตั้งค่าของจอแสดงผลหลายจอด้วย CMND & Control

    CMND & Control ช่วยให้คุณจัดการจอแสดงผลหลายจอในที่เดียวได้ง่ายๆ อีกทั้งด้วยการตรวจสอบการแสดงผลแบบเรียลไทม์ การตั้งค่าแ ละการอัพเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกล และความสามารถในการปรับแต่งและกำหนดค่าจอแสดงผลหลายจอพร้อมๆ กัน เช่น Video Wall หรือจอบอร์ดเมนู จะช่วยให้คุณควบคุมชุดจอแสดงผลได้ง่ายดายกว่าที่เคย

    สร้างและอัพเดตเนื้อหาด้วย CMND & Create

    สร้างและอัพเดตเนื้อหาด้วย CMND & Create

    ออกแบบและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย CMND & Create ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ทรงพลัง คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เทมเพลตที่โหลดไว้ล่วงหน้า และวิดเจ็ตในตัวเพื่อทำให้ลูกค้าตื่นตาตื่นใจด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้พร้อมให้ใช้งานทั้งในโหมดแนวตั้งและแนวนอน

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud

    เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud ด้วยเบราเซอร์ HTML5 ในตัว ใช้เบราเซอร์แบบ Chromium เพื่อออกแบบเนื้อหาทางออนไลน์และเชื่อมต่อกับจอแสดงผลจอเดียวหรือเครือข่ายทั้งหมดของคุณ แสดงเนื้อหาได้ทั้งโหมดแนวนอนและแนวตั้งด้วยความละเอียดแบบ FullHD นอกจากนี้ยังสามารถแสดงการสตรีมเนื้อหาในหน้าต่าง PIP (picture-in-picture) ได้อีกด้วย เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WiFi หรือด้วยเคเบิล RJ45 แล้วเพลิดเพลินกับรายการเล่นที่คุณสร้างเองได้ทันที

    Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้แอปที่คุณโปรดปราน

    ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ที่มีอยู่ในจอแสดงผล คุณจะสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในโลกและบันทึกแอปของคุณไว้ในจอแสดงผลโดยตรงได้ หรือเลือกแอปจากไลบรารีแอป Android ขนาดใหญ่และเล่นเนื้อหาจากจอแสดงผลก็ได้ เครื่องมือตั้งเวลาในตัวจะช่วยให้คุณแบ่งเวลาใช้แอปและเนื้อหาของคุณโดยอิงตามลูกค้าและช่วงเวลาของวันได้ อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติยังช่วยให้แสดงเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ง่ายดายเหมือนกับการเปิดจอแสดงผล

    4K Ultra HD: ความละเอียดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

    พบกับ Signage Solutions ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสี่เท่าจากจอแสดงผล Full HD ทั่วไป จำนวนพิกเซลถึง 3840 x 2160 พิกเซลจะให้ภาพที่เหนือชั้นราวกับชีวิตจริง ให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหม่

    ช่อง Mini PCI Express

    ช่อง Mini PCI Express ในตัวช่วยให้คุณขยายการเชื่อมต่อของหน้าจอแสดงผลเพื่อครอบคลุมโมดูล 4G LTE และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเครื่อง ทำให้มีความเป็นไปได้ไม่รู้จบในการกำหนดค่า เช่น การเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มความสามารถในการจัดการสัญญาณ

    ช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหากำลังเล่นอยู่ด้วยภาพหน้าจออัตโนมัติ

    เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และด้วยคุณสมบัติภาพหน้าจออัตโนมัติ คุณจะมั่นใจได้ว่าเนื้อหากำลังเล่นอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการจับภาพหน้าจอตลอดทั้งวัน จากนั้นจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ FTP ซึ่งคุณสามารถดูภาพหน้าจอได้ทุกที่ทุกเวลาจากที่นั่น

    ทำให้การประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยระบบ FailOver สำหรับการประชุม

    ระบบ FailOver ช่วยให้การนำเสนอและการประชุมทางวิดีโอทำได้ง่ายขึ้น เมื่อยังไม่มีการใช้ห้องประชุม คุณสามารถเรียกใช้เนื้อหาแบ็กกราวด์จากแหล่งอินพุตใดก็ได้ที่คุณเลือก เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นและคุณต้องแชร์งานนำเสนอบนหน้าจอ เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วจอแสดงผลจะเปลี่ยนอินพุตและแสดงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนอินพุตด้วยตนเอง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      217.4  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      85.6  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      3840 x 2160
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.4935 x 0.4935 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      3840 x 2160 @60HZ
      ความสว่าง
      500  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 พันล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1200:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      12  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      ระบบปฏิบัติการ
      Android 7.1.2

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      อินพุตวิดีโอ
      • DisplayPort
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • VGA (Analog D-Sub)
      อินพุตเสียง
      แจ็ค 3.5 มม.
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • mPCIe
      • Micro SD
      • micro USB
      • เต้ารับ USB (5 V. 2 แอมป์)
      • OPS
      • USB ประเภท A
      เอาต์พุตวิดีโอ
      DisplayPort
      การควบคุมภายนอก
      • RJ45
      • แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน
      • แนวตั้ง
      รูปภาพในภาพ
      PIP
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 15 x 15
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel Shift, Low Bright
      การควบคุมแป้นพิมพ์
      • ซ่อนไว้
      • ล็อคการทำงานได้
      Signal Loop Through
      IR Loopthrough
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      • RJ45
      • RS232

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      220W +/- 10%  วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.5วัตต์

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 2160p, 30,50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 480p, 30, 60Hz

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      100 x 200 มม.
      ความกว้างของเครื่อง
      1927.9  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      63.8  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      1098.9  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      85.9  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      75.90  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      43.26  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      600 (H) x 400 (V) มม. M8
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.38  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      15.2 (T/L/R/B)
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์)
      140.65  lb

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20 %~ 80% (การทำงาน), 10%-90% (การเก็บรักษา)  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C

    • การใช้งานกับมัลติมีเดีย

      เล่นวิดีโอผ่าน USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      แสดงรูปภาพผ่าน USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      เล่นเสียงผ่าน USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • เครื่องเล่นภายใน

      CPU
      • Dual-Core Cortex-A72 @2GHz
      • Quad-Core Cortex-A53 @ 1.5GHz
      GPU
      ARM Mali-T864
      หน่วยความจำ
      4GB DDR3
      การจัดเก็บ
      64G eMMc
      WiFi
      • 2T2R
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • WCT07R2201

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • รีโมทคอนโทรล
      • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • สายเคเบิล RS232
      • สายไฟ AC
      • สาย HDMI
      • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สาย RS232 แบบ Daisy Chain
      • ฝาครอบการ์ด SD

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • สเปน
      • โปแลนด์
      • ตุรกี
      • รัสเซีย
      • อิตาลี
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • จีน (ไต้หวัน)
      • อาระบิก
      • ญี่ปุ่น
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • ฟินนิช
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • สวีเดน
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • FCC, Class B
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • รีโมทคอนโทรล
    • แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • สายเคเบิล RS232
    • สายไฟ AC
    • สาย HDMI
    • สายแพรเซนเซอร์ IR (1.8 ม.)
    Badge-D2C

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