การศึกษาอิสระจากมหาวิทยาลัยเกอเธ่ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาของ Philips สามารถช่วยลดระดับละอองในอากาศในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ร่วมกับทีม Joachim Curtius ศาสตราจารย์ด้านการวิจัยบรรยากาศทดลอง ได้ทดสอบเครื่องฟอกอากาศ Philips AC2887 สี่เครื่องในห้องเรียนกับนักเรียน 27 คนและครูของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ เครื่องฟอกอากาศ Philips มีแผ่นกรองชั้นแรกสำหรับอนุภาคฝุ่นหยาบและขุย เช่นเดียวกับแผ่นกรอง NanoProtect HEPA ของ Philips และตัวกรองคาร์บอน นอกเหนือจากความเข้มข้นของจำนวนละอองแล้ว นักวิจัยยังได้วัดปริมาตรของอนุภาคฝุ่นละเอียดและความเข้มข้นของ CO 2 และวิเคราะห์ระดับเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ครึ่งชั่วโมงหลังจากเปิดเครื่อง เครื่องฟอกอากาศได้ขจัดละอองลอยออกจากอากาศไปถึง 90%[1]

จากผลการทดลอง นักวิจัยระบุว่า "เครื่องฟอกอากาศเป็นมาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบตายตัวและเมื่อไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้"

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่ามาตรการการระบายอากาศควรเปลี่ยนอากาศในร่มอย่างน้อยหกครั้งต่อชั่วโมงด้วยอากาศภายนอกหรืออากาศหมุนเวียนที่กรองอย่างเหมาะสม เมื่อเป็นไปไม่ได้เนื่องจากระบบระบายอากาศไม่เพียงพอ หรือเมื่อการระบายอากาศตามธรรมชาติมีจำกัดเนื่องจากช่วงเวลาที่หนาวเย็นหรืออากาศภายนอกที่มีมลพิษสูง องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นมาตรการป้องกันเพิ่มเติมจากละอองไวรัส สื่อสิ่งพิมพ์ที่แบ่งปันโดย REHVA (สมาคมผู้ผลิต HVAC) ยังระบุด้วยว่าการระบายอากาศในสภาพแวดล้อมในร่มที่เหมาะสมเป็นวิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ SARS-CoV-2

อย่างไรก็ตาม การระบายอากาศและการฟอกอากาศอื่นๆ เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการปกป้องคุณจากการสัมผัสกับ COVID-19 แต่เมื่อใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่นๆ (เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ และการฆ่าเชื้อที่พื้นผิว) สิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการปกป้องคุณและครอบครัว

[1] Testing mobile air purifiers in a school classroom: Reducing the airborne transmission risk for SARS-CoV-2 เวอร์ชันย่อ | เวอร์ชันเต็ม