สารก่อภูมิแพ้ที่บ้าน - ไรฝุ่น

เราเชื่อว่ามีวิธีทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทในการสร้างทางออกที่ครอบคลุมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงสารก่อภูมิแพ้ ในบทความนี้ เราเน้นเรื่องไรฝุ่น และด้วยความช่วยเหลือของเครื่องฟอกอากาศ Philips คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงจากไรฝุ่น

แล้วไรฝุ่นคืออะไร

ระบบภูมิคุ้มกันของคุณปกป้องคุณจากการรุกรานจากภายนอก เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม ในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันของคุณตรวจจับสารที่ปกติแล้วไม่เป็นอันตรายต่อคนส่วนใหญ่เป็นบางสิ่งที่เป็นอันตราย และโจมตีสารนั้น หนึ่งในสารเหล่านี้คือ มูลไรฝุ่น

มาดูกันดีกว่า

สารก่อภูมิแพ้สามารถแบ่งออกเป็นสารก่อภูมิแพ้ภายนอกและในร่ม ไรฝุ่น หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนในมูลที่ผลิตขึ้น เป็นตัวอย่างหลักของสารก่อภูมิแพ้ในร่ม ไรฝุ่นมีขนาดเพียงหนึ่งส่วนสี่ถึงหนึ่งส่วนสามของหนึ่งมิลลิเมตร พวกมันเล็กเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พวกมันดูเหมือนแมลงสีขาว พวกมันมีแปดขา จึงไม่ใช่แมลง แต่เป็นสัตว์ขาปล้องเหมือนแมงมุม ไรฝุ่นสามารถพบได้ในที่นอน พรม หมอน เครื่องนอน หรือเฟอร์นิเจอร์หุ้มซึ่งทำหน้าที่เป็นรัง จากนั้นจึงผลิตสารก่อภูมิแพ้ที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้เมื่อถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหว รวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ (เช่น การทำความสะอาด การเดิน การจัดเตียง) หรือกระแสลม[1]

พวกมันจะเกิดขึ้นเมื่อใด

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นสามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในฤดูร้อนที่มีความชื้นสูง

ฉันจะหลีกเลี่ยงไรฝุ่นได้อย่างไร

ไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังชอบระดับความชื้น 70-80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรรักษาความชื้นในบ้านไว้ที่ 40-50 เปอร์เซ็นต์โดยใช้เครื่องลดความชื้นหรือเครื่องปรับอากาศ[3]

เนื่องจากมักพบไรฝุ่นในห้องนอน ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางประการในการป้องกันคุณจากตัวเรือด:

ทำความสะอาดที่นอนเป็นประจำด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบกรองสูง เช่น เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA

จัดให้มีที่กั้นป้องกันสารก่อภูมิแพ้ (หรือที่รู้จักในชื่อที่ห่อหุ้ม) สวมที่นอน ผ้านวม และหมอนเพื่อช่วยป้องกันไรฝุ่น

ซักผ้าปูที่นอนที่อุณหภูมิ 112 0 F (60 0 C) เพื่อลดจำนวนไรฝุ่นและระดับสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

เลือกพรมที่ซักได้ พื้นไม้ และมู่ลี่แทนผ้าม่าน

ย้ายเครื่องประดับ หนังสือ และนิตยสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นไปไว้ในห้องอื่น

อย่าให้เด็กๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการแพ้นอนบนเตียงชั้นล่างซึ่งสารก่อภูมิแพ้สามารถตกลงมาบนตัวได้[2][3]

เครื่องฟอกอากาศ Philips มีการกรองแบบหลายชั้นขั้นสูงในตัวที่สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่นได้ถึง 99.97% หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณและครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและมีสุขภาพดีขึ้นได้ เพียงทำตาม ลิงก์ นี้

ไปสูดความแตกต่างได้แล้ววันนี้

[1] https://www.aafa.org/dust-mite-allergy

[2] https://www.allergyuk.org/assets/000/001/243/House_Dust_Mite_original.pdf

[3] Portnoy J et al. Joint Taskforce on Practice Parameters; Practice Parameter Workgroup. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013.