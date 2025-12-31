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Ultinon Essential LEDหลอดไฟหน้า

11336UE2X2

โดดเด่นเหนือใคร

Philips Ultinon Essential LED โฉมใหม่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ มาพร้อมกับดีไซน์ครบครันกะทัดรัดที่มีความสว่างอันทรงพลัง รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์ เทคโนโลยีกระจายความร้อนแบบคู่ และการใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V

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ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

โดดเด่นเหนือใคร

  • ประเภทของหลอดไฟ: H3

  • ไฟสีขาวแบบทันสมัย 6,500 K

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี

  • ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

  • จำนวนของหลอดไฟ: 2

เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสไตล์

เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสไตล์

ประดับรถยนต์ของคุณด้วยหลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวิน หลอดไฟนี้จะส่องแสงสีขาวนำสมัย ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ ด้วยลำแสงที่มีสไตล์

ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมความทนทานพร้อมความทนทานอันเหนือชั้นทำให้หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี LED ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบคู่ พัดลมในตัวและฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบแข็ง ทำให้หลอดไฟหน้า LED นี้กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถทำงานที่ระดับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลานานขึ้น

ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาไดรเวอร์บ็อกซ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในหลอด ทำให้มีพื้นที่สำหรับหลอดไฟในไฟหน้าเพิ่มขึ้นและทำให้สวมใส่ง่าย เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบพลักแอนด์เพลย์: การออกแบบชิ้นเดียวช่วยให้ถอดวงแหวนตรงกลางออกจากด้านบนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคลายเกลียว Philips Ultinon Essential LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เป็นความรับผิดชอบของคุณเองสำหรับการรับรองว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น