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    Ultinon Essential LED หลอดไฟหน้ารถ

    11972UEX2

    สัมผัสความโดดเด่น สนุกกับความแตกต่าง

    ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ ให้คุณเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์และเทคโนโลยีกระจายความร้อน ThermalCool หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential LED [˜H7] จึงให้แสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

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    Ultinon Essential LED หลอดไฟหน้ารถ

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    สัมผัสความโดดเด่น สนุกกับความแตกต่าง

    ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

    • ประเภทของหลอดไฟ: H7
    • แสงสีขาวสว่าง 6000 K
    • ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
    • การกระจายความร้อนที่ล้ำสมัย
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    เทคโนโลยีของ Philips สำหรับแสงสีขาวสว่าง

    เทคโนโลยีของ Philips สำหรับแสงสีขาวสว่าง

    ตกแต่งรถของคุณด้วยไฟหน้า LED Ultinon Essential เพื่อรูปลักษณ์มีระดับและทันสมัย ด้วยอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน ให้แสงสีขาวที่มีสไตล์ พร้อมด้วยระบบจัดการความร้อนที่ล้ำสมัย ทำให้หลอดไฟ LED นี้ให้ลำแสงคงความสว่าง ในน้ำหนักแสงทีสม่ำเสมอสำหรับการขับขี่ของคุณ

    การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    การจัดการความร้อนแบบ ThermalCool เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED ไฟหน้า LED Ultinon Essential ของ Philips กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบชิ้นเดี่ยวที่ไม่เหมือนใคร และให้ระดับความสว่างสูงสุดเสมอ (แม้เมื่อมีความร้อนสูง ต่างจาก LED คุณภาพต่ำกว่า) และยังสามารถใช้ได้นานกว่า คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย เทคโนโลยี ThermalCool ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาพยานยนต์จริง ไม่เพียงแค่ในห้องปฏิบัติการ (ต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง) คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์

    วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยมเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    วัสดุระบายความร้อนคุณภาพเยี่ยมเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูง เนื่องจากสร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่นๆ จะให้แสงสว่างที่อ่อนลงเมื่อหลอดไฟ LED เริ่มร้อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อื่นใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าและมีเทคโนโลยีกระจายความร้อนประสิทธิภาพต่ำกว่า ไฟ LED Ultinon Essential มีแผ่นระบายความร้อนพร้อมลวดทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงได้ลำแสงทรงพลังที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทาง

    วงแหวนเชื่อมต่อเสริมทำให้มั่นใจว่าใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

    วงแหวนเชื่อมต่อเสริมทำให้มั่นใจว่าใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

    เพราะไฟหน้า H7 มีตัวยึดหลากหลาย บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดหลอดไฟ LED แต่ไม่ใช่กับ Philips Ultinon Essential LED วงแหวนเชื่อมต่อ LED เสริมจาก Philips ทำให้มั่นใจว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ คุณจึงสามารถซื้อหลอด LED ของ Philips ได้อย่างสบายใจเมื่อรู้ว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ของคุณได้

    รูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    รูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    รูปทรงกะทัดรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้แต่ในช่องไฟหน้ารถที่เล็กที่สุด คุณก็มีพื้นที่มากพอสำหรับหลอดไฟนี้ ด้วยลวดทองแดงที่ยืดหยุ่นของแผ่นระบายความร้อนและกล่องควบคุมทรงโค้ง คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED เข้ากับรถได้ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป

    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์น่าผิดหวังเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่อวดอ้างไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริง พูดง่ายๆ คือหลายคนซื้อผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่พังเร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง

    Lumileds Luxeon ZES เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อโปรเจคเตอร์

    การอัพเกรด LED ใหม่นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไฟหน้ารถทั้งแบบสะท้อนแสงและแบบโปรเจคเตอร์ การออกแบบแหล่งไฟที่ยึดตามชิป Lumileds Luxeon ZES LED รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไฟต่ำและไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์ ช่วยเพิ่มความสว่างบนถนนด้วยรูปแบบลำแสงที่ยาวและเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ลดแสงจ้าที่มีต่อรถที่วิ่งสวนมา

    มองเห็นได้มากขึ้นและเลี่ยงแสงแยงตาที่อันตรายด้วยลำแสงที่แม่นยำ

    ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากคุณจะมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย (ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น) ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

    ไฟรถยนต์คุณภาพสูงสุดจาก Philips

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟของ Philips ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      หลอดไฟ LED จาก Philips

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX26d
      การกำหนด
      11972UEX2
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Essential LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      [~H7]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงสุด 5 ปี

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      6000 เคลวิน

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      16  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11972UEX2
      รหัสการสั่งซื้อ
      5119631

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2
      EAN1
      8719018051196
      EAN3
      8719018051202

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      1460  ก.
      ความยาว
      30.5  ซม.
      ความกว้าง
      16.5  ซม.
      ความสูง
      20.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      1260  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      6

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      116.7  ซม.
      ความกว้าง
      92.7  ซม.
      ความสูง
      123.6  ซม.

    Badge-D2C

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