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WhiteVision ultraหลอดไฟหน้ารถ

12336WVUSM

รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ

Philips WhiteVision Ultra พร้อมสูตรการเคลือบล่าสุด มอบอุณหภูมิสีอันน่าทึ่ง 4200 เคลวิน นี่คือไฟฮาโลเจนแสงสีขาวเจิดจ้าที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน และเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดหากคุณกำลังมองหารูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์

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ไฟสีขาวอันมีสไตล์รุ่นล่าสุดสำหรับรถของคุณ

รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ

  • ประเภทของหลอดไฟ: H3

  • ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด

  • 12V, 55W

  • มาพร้อมไฟหรี่ w5w

แสงสีขาวสว่างคมสูงสุด 4200 เคลวิน

ด้วยความสว่างสูงสุด 4,200 เคลวิน ไฟหน้า Philips WhiteVision ultra จึงปฏิวัติรูปลักษณ์รถยนต์ของคุณด้วยแสงสีขาวสว่างคม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สว่างและมีสไตล์

ไฟหน้าอัพเกรดแบบฮาโลเจนที่ให้รูปลักษณ์มีสไตล์ขั้นสุด

Philips WhiteVision ultra ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มองหาการอัพเกรดไปสู่สไตล์และรูปลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงแสงสว่างแบบ LED แต่ยังขับรถที่ใช้เทคโนโลยีฮาโลเจนอยู่ ด้วยสูตรการเคลือบกระจกที่ใหม่และล้ำสมัย หลอดไฟ WhiteVision ultra จึงให้แสงสว่างที่ขาวที่สุดและผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนน รวมถึงให้ลุคที่สะดุดตาของหลอดไฟหน้าสะท้อนแสง

ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนนและให้ความสะดุดตาเพื่อสไตล์โฉบเฉี่ยว

หลอดไฟหน้ารถที่อัพเกรดของ WhiteVision ultra ได้รับการรับรองจาก ECE ให้เป็นไฟสีขาวสว่างหน้ารถที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ ผู้ขับขี่จะเพลิดเพลินไปกับลุคที่สดใสและหลอดไฟที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนโดยไม่ส่องแสงไฟแยงตารถคันหน้าจนเกิดอันตราย

ข้อมูลทางเทคนิค

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