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ขับขี่อย่างมีสไตล์
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษดูประโยชน์ทั้งหมด
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TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน
หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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