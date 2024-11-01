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  • ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    X-tremeVision หลอดไฟหน้า

    12342XVB1

    ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    หลอดไฟหน้าฮาโลเจน Philips X-tremeVision ให้ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision ได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้ได้แสงที่สว่างเหนือชั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมายบนท้องถนน

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    X-tremeVision หลอดไฟหน้า

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    ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    เพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณบนท้องถนน

    • ประเภทของหลอดไฟ: H4
    • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
    • 12 V,60/55 W
    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    หลอดไฟของเรามักจะได้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนานในเวลาเดียวกัน

    มองเห็นได้ไกลขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่มากขึ้นถึง 100%

    อ้างอิงจากการออกแบบที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ ทำให้ X-tremeVision ส่องแสงบนท้องถนนได้สว่างเหนือชั้น

    ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากกว่า

    X-tremeVision ให้เวลาตามสนองที่ไวขึ้นด้วยการรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจรได้ล่วงหน้า แสงไฟนับเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ และแสงไฟยังเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่มทัศนวิสัยโดยรวมและทำให้ท้องถนนที่สว่างสดใส

    เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    X-tremeVision มีคุณสมบัติควบถ้วนตามข้อบังคับของ ECE ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สว่างกว่า
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 100%

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟตัดหมอกด้านหน้า
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P43t-38
      การกำหนด
      H4 X-tremeVision
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      วิสัยทัศน์สูงสุด
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H4

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      450 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1650  lm

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      60/55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12342XVB1
      รหัสการสั่งซื้อ
      35038830

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      B1
      EAN1
      8727900350388
      EAN3
      8727900350395

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความสูง
      13.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      21.5  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      40  ก.
      ความยาว
      • 10.6  ซม.
      • 5  ซม.
      จำนวนในแพ็ค / MOQ
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      25.5  ซม.
      ความกว้าง
      14.1  ซม.
      ความสูง
      14.2  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.4  กก.

    Badge-D2C

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