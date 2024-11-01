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  • ขับขี่อย่างมีสไตล์ ขับขี่อย่างมีสไตล์ ขับขี่อย่างมีสไตล์

    DiamondVision หลอดไฟหน้า

    12972DVS2

    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

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    DiamondVision หลอดไฟหน้า

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    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    สุดยอดไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K

    • ประเภทของหลอดไฟ: H7
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • 12 V,55 W
    • สไตล์
    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง^

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

    หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      5000K

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูงเสริม
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX26d
      การกำหนด
      H7 DiamondVision
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      เครื่องหมาย ECE
      ไม่มี
      รุ่น
      หลอดไฟ DiamondVision
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H7

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      B3/Tc = 200/400

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      สูงสุดถึง 5000  K
      ลูเมน
      935 ±15%  lm

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      • 12342DVS2
      • 12972DVS2
      รหัสการสั่งซื้อ
      • 69661830
      • 69653330

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      S2A
      EAN1
      8711500696533
      EAN3
      8711500789181

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความกว้าง
      5.3  ซม.
      ความสูง
      10.9  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      • 21.5  ก.
      • 11.8  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      126.5  ก.
      ความยาว
      10.9  ซม.
      จำนวนในแพ็ค / MOQ
      20

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      27.6  ซม.
      ความกว้าง
      22.8  ซม.
      ความสูง
      12.6  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      2.53  กก.

    Badge-D2C

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