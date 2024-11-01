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รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ
Philips WhiteVision Ultra H7 พร้อมสูตรการเคลือบล่าสุด มอบอุณหภูมิสีอันน่าทึ่ง 4200 เคลวิน นี่คือไฟฮาโลเจนแสงสีขาวเจิดจ้าที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน และเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดหากคุณกำลังมองหารูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ติดรถจากโรงงานของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ WhiteVision ultra ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์
ด้วยความสว่างสูงสุด 4,200 เคลวิน ไฟหน้า Philips WhiteVision ultra จึงปฏิวัติรูปลักษณ์รถยนต์ของคุณด้วยแสงสีขาวสว่างคม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สว่างและมีสไตล์
Philips WhiteVision ultra ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มองหาการอัพเกรดไปสู่สไตล์และรูปลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงแสงสว่างแบบ LED แต่ยังขับรถที่ใช้เทคโนโลยีฮาโลเจนอยู่ ด้วยสูตรการเคลือบกระจกที่ใหม่และล้ำสมัย หลอดไฟ WhiteVision ultra จึงให้แสงสว่างที่ขาวที่สุดและผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนน รวมถึงให้ลุคที่สะดุดตาของหลอดไฟหน้าสะท้อนแสง
หลอดไฟหน้ารถที่อัพเกรดของ WhiteVision ultra ได้รับการรับรองจาก ECE ให้เป็นไฟสีขาวสว่างหน้ารถที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ ผู้ขับขี่จะเพลิดเพลินไปกับลุคที่สดใสและหลอดไฟที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนโดยไม่ส่องแสงไฟแยงตารถคันหน้าจนเกิดอันตราย
ไฟที่คมชัดและสว่างขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบนท้องถนน ไฟหน้า Philips WhiteVision สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับไฟสีขาวที่ถูกกฎหมายจราจรด้วยรูปทรงของไส้หลอดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งถูกปรับให้มีความเหมาะสม ความสามารถในการเติมก๊าซความดันสูง การเคลือบที่มีความแม่นยำสูง และแก้วควอทซ์ UV คุณภาพสูง หลอดไฟเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสไตล์และทัศนวิสัยขั้นสูง มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ผ่อนคลายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่มีประโยชน์และข้อดีมากมาย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยหลีกเลี่ยงการเสียของไฟหน้า ให้ลำแสงที่สว่างขึ้นและมีสมดุลมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือให้ความปลอดภัย
สูตรการเคลือบหลอดไฟ WhiteVision ultra แบบใหม่พร้อมด้วยแสงไฟสีขาวเย็นตาทำให้ทัศนวิสัยในเวลากลางคืนดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสบายให้กับผู้ขับขี่โดยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา เมื่อการออกแบบผสานกับฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว จึงทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับลุคที่ดูดีและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่
รูปแบบลำแสงที่ยาวกว่า ซึ่งทำให้การมองเห็นเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมองเห็นผู้ขับขี่บนท้องถนนคนอื่นๆ ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ขับขี่คนอื่นมองเห็นคุณชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและให้คุณมีเวลาเพิ่มในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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