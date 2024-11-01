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  • รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ

    WhiteVision ultra ไฟสีขาวอันมีสไตล์

    12972WVUSM

    รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ

    Philips WhiteVision Ultra H7 พร้อมสูตรการเคลือบล่าสุด มอบอุณหภูมิสีอันน่าทึ่ง 4200 เคลวิน นี่คือไฟฮาโลเจนแสงสีขาวเจิดจ้าที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน และเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดหากคุณกำลังมองหารูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์

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    WhiteVision ultra ไฟสีขาวอันมีสไตล์

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    รูปลักษณ์คมชัดเกินห้ามใจ

    ไฟสีขาวอันมีสไตล์รุ่นล่าสุดสำหรับรถของคุณ

    • ประเภทของหลอดไฟ: H7
    • 12V, 55W, W5W รวมไฟบอกตำแหน่ง
    • ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60%
    • สูงสุดถึง 4,200 K
    • จำนวนหลอดไฟ: 2+2
    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ติดรถจากโรงงานของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ WhiteVision ultra ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

    แสงสีขาวสว่างคมสูงสุด 4200 เคลวิน

    ด้วยความสว่างสูงสุด 4,200 เคลวิน ไฟหน้า Philips WhiteVision ultra จึงปฏิวัติรูปลักษณ์รถยนต์ของคุณด้วยแสงสีขาวสว่างคม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สว่างและมีสไตล์

    ไฟหน้าอัพเกรดแบบฮาโลเจนที่ให้รูปลักษณ์มีสไตล์ขั้นสุด

    Philips WhiteVision ultra ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มองหาการอัพเกรดไปสู่สไตล์และรูปลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงแสงสว่างแบบ LED แต่ยังขับรถที่ใช้เทคโนโลยีฮาโลเจนอยู่ ด้วยสูตรการเคลือบกระจกที่ใหม่และล้ำสมัย หลอดไฟ WhiteVision ultra จึงให้แสงสว่างที่ขาวที่สุดและผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนน รวมถึงให้ลุคที่สะดุดตาของหลอดไฟหน้าสะท้อนแสง

    ไฟหน้าที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้งานบนท้องถนนและให้ความสะดุดตาเพื่อสไตล์โฉบเฉี่ยว

    หลอดไฟหน้ารถที่อัพเกรดของ WhiteVision ultra ได้รับการรับรองจาก ECE ให้เป็นไฟสีขาวสว่างหน้ารถที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ ผู้ขับขี่จะเพลิดเพลินไปกับลุคที่สดใสและหลอดไฟที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนโดยไม่ส่องแสงไฟแยงตารถคันหน้าจนเกิดอันตราย

    หลอดไฟที่มีแสงสีขาวเจิดจ้าที่สุดของเราให้ประสิทธิภาพที่มาพร้อมสไตล์บนท้องถนน

    ไฟที่คมชัดและสว่างขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบนท้องถนน ไฟหน้า Philips WhiteVision สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับไฟสีขาวที่ถูกกฎหมายจราจรด้วยรูปทรงของไส้หลอดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งถูกปรับให้มีความเหมาะสม ความสามารถในการเติมก๊าซความดันสูง การเคลือบที่มีความแม่นยำสูง และแก้วควอทซ์ UV คุณภาพสูง หลอดไฟเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสไตล์และทัศนวิสัยขั้นสูง มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ผ่อนคลายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

    เพื่อความปลอดภัย โปรดเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่

    การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่มีประโยชน์และข้อดีมากมาย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยหลีกเลี่ยงการเสียของไฟหน้า ให้ลำแสงที่สว่างขึ้นและมีสมดุลมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือให้ความปลอดภัย

    แสงไฟสีขาวเพิ่มทัศนวิสัยและความสบายตา

    สูตรการเคลือบหลอดไฟ WhiteVision ultra แบบใหม่พร้อมด้วยแสงไฟสีขาวเย็นตาทำให้ทัศนวิสัยในเวลากลางคืนดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสบายให้กับผู้ขับขี่โดยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา เมื่อการออกแบบผสานกับฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว จึงทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับลุคที่ดูดีและเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

    ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

    รูปแบบลำแสงที่ยาวกว่า ซึ่งทำให้การมองเห็นเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมองเห็นผู้ขับขี่บนท้องถนนคนอื่นๆ ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ขับขี่คนอื่นมองเห็นคุณชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและให้คุณมีเวลาเพิ่มในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟสีขาวรูปลักษณ์คมชัด

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX26d
      การกำหนด
      12972WVUSM
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      WhiteVision ultra
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H7

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      200h

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1400 +100/-50  lm
      อุณหภูมิสี
      สูงสุด 4200  K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12972WVUSM
      รหัสการสั่งซื้อ
      35495928

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      SM
      EAN1
      8727900354959
      EAN3
      8727900354942

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      72.2  ก.
      ความยาว
      11  ซม.
      ความกว้าง
      5.3  ซม.
      ความสูง
      13.3  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      1
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      28.6  ซม.
      ความกว้าง
      14.1  ซม.
      ความสูง
      12  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.35  กก.

    Badge-D2C

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