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  • ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
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    X-tremeVision Pro150 หลอดไฟหน้ารถ

    12972XVPS2

    ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

    ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150 มอบทัศนวิสัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

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    X-tremeVision Pro150 หลอดไฟหน้ารถ

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    ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

    ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งาน

    • ประเภทของหลอดไฟ: H7
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • 12 V, 55 W

    ดูเพิ่มเติมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

    ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืดและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขั้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น

    หลอดไฟประสิทธิภาพสูงใช้งานได้นานถึง 450 ชั่วโมง***

    เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด

    เพื่อความปลอดภัย โปรดเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่

    การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้า ได้รับประโยชน์จากลำแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

    แสงไฟเย็นตาให้ภาพที่ชัดเจนกว่าและสบายกว่า

    การขับขี่ในที่มืดอาจทำให้ดวงตาของคุณเมื่อยล้าได้ ทำให้มองเห็นพร่ามัวและเสี่ยงต่ออาการปวดตาได้ ฉายแสงสีขาวที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 3,400K Philips X-tremeVision Pro150 มอบแสงที่เข้มขึ้นให้กับการมองเห็นของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุและกะระยะความวัตถุที่กำลังเข้าใกล้ได้ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้คุณตื่นตัวได้นานขึ้น ทำให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้น

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Original Equipment Quality ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ Philips X-tremeVision Pro150 ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์

    ให้เวลาตัวเองมากขึ้นในการสังเกตและหลีกเลี่ยงอันตราย

    เนื่องจากสามารถส่องสว่างไปข้างหน้าได้ไกลถึง 70 เมตร ทำให้ Philips X-tremeVision Pro150 ช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มระยะปลอดภัยของคุณหมายความว่าคุณและผู้โดยสารของคุณจะสบายใจกับการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สว่างกว่า
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      สว่างกว่าถึง 150%

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง
      การใช้งาน 2
      ไฟต่ำ
      การใช้งาน 3
      ไฟตัดหมอกด้านหน้า
      ฐาน
      PX26d
      การกำหนด
      H7 12972 XVP 12V 55W PX26d S2
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      X-tremeVision Pro150
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H7

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      450 h

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      3,400  K
      ลูเมน
      1,500 ±10%

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12972XVPS2
      รหัสการสั่งซื้อ
      01268530

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8719018012685
      EAN3
      8719018012692
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      S2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      10.6  ซม.
      ความกว้าง
      5.6  ซม.
      ความสูง
      13.0  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      12  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      32.5  ซม.
      ความกว้าง
      24.2  ซม.
      ความสูง
      12.0  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      1.414  กก.

    Badge-D2C

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