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จอภาพ LED

166V3LAB/00

5

| (1) วิจารณ์

เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใสและลำโพงสเตอริโอช่วยยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียของคุณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

  • V Line

  • 15.6" (39.6 ซม.)

เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันที่เป็นธรรมชาติ

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

อัตราส่วน SmartContrast 10000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

4
3
2
1

05/01/2022

Indonesia

Indonesia

Excelente Producto

Este monitos cumplira varios años con migo y esta impecable. una resolución de 1366 x 768 y mantiene los pixeles y los contrastes intactos.

ข้อดี

buena resolución

ข้อเสีย

los bordes son muy amplios

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 196V3LAB Monitor LED

วันที่ใช้ 2020-01-04

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 196V3LAB Monitor LED

วันที่ใช้ 2020-01-04

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