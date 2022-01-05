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ยกเลิกการผลิต
166V3LAB/00
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใสและลำโพงสเตอริโอช่วยยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียของคุณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
V Line
15.6" (39.6 ซม.)
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
wjgvm
05/01/2022
Indonesia
Excelente Producto
Este monitos cumplira varios años con migo y esta impecable. una resolución de 1366 x 768 y mantiene los pixeles y los contrastes intactos.
ข้อดี
buena resolución
ข้อเสีย
los bordes son muy amplios
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 196V3LAB Monitor LED
วันที่ใช้ 2020-01-04
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 196V3LAB Monitor LED
วันที่ใช้ 2020-01-04