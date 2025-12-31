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จอ LED IPS

227E3QSU/00

จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

สัมผัสกับภาพ LED เจิดจ้าสดใสบนจอแสดงผลมุมมองกว้าง IPS ที่มีการออกแบบหรูหรา กรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสงและ SmartImage Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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เพื่อสีสันสดใส เจิดจ้า

จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

  • E Line

  • 21.5" (54.6 ซม.)

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3

กรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสงพร้อมผิวเคลือบมัน

ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

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