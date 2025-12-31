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ยกเลิกการผลิต
227E3QSU/00
จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง
สัมผัสกับภาพ LED เจิดจ้าสดใสบนจอแสดงผลมุมมองกว้าง IPS ที่มีการออกแบบหรูหรา กรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสงและ SmartImage Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
E Line
21.5" (54.6 ซม.)
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
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