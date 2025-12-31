รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
234CL2SB/00
จอ LED บางเฉียบน่าทึ่ง
ด้วยการออกแบบที่บางเฉียบและเทคโนโลยีที่มอบความคมชัด สีสันสดใสจึงช่วยยกระดับจอแสดงผล LED Blade จาก Philips ให้เปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Blade
23" (58.4 ซม.)
C-line
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
จอภาพ Philips รุ่นใหม่ใช้ Slim CCFL หรือ LED รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพ แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
ความคิดเห็น