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จอภาพ LED

247E3LHSU/00

จอแสดงผลเคลือบมันช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชม

รับประสบการณ์ภาพระบบ LED ยอดเยี่ยมที่ให้สีเป็นธรรมชาติ การออกแบบหรูหราพร้อมกรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสง, HDMI และลำโพงสเตอริโอทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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จอแสดงผลเคลือบมันช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชม

  • E Line

  • 23.6" / 60 ซม.

SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

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