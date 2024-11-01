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  • ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    Xenon Standard หลอดไฟหน้า

    85122C1

    ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    Philips Xenon Standard ใช้สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมา

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    Xenon Standard หลอดไฟหน้า

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    ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

    คุณภาพแบบดั้งเดิม

    • ประเภทหลอดไฟ: D2S
    • 85 V,35 W
    • มาตรฐาน
    • จำนวนของหลอดไฟ: 1
    Xenon Standard เป็นตัวเลือกการเปลี่ยนอะไหล่คุณภาพแบบดั้งเดิม

    Xenon Standard เป็นตัวเลือกการเปลี่ยนอะไหล่คุณภาพแบบดั้งเดิม

    Philips Xenon Standard ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างคุณภาพแบบดั้งเดิมให้กับรถคันใหม่ ซึ่งคุณภาพของหลอดไฟเป็นที่ได้รับการรับรองจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    หลอดไฟของเรามักจะได้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

    แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

    หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips ผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P32d-2
      การกำหนด
      D2S
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      เครื่องหมาย ECE
      E1 03V
      รุ่น
      หลอดไฟซีนอนขนาดมาตรฐาน
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟซีนอน
      ประเภท
      D2S

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      B3/Tc = 1500/2500

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      3400 ±250
      อุณหภูมิสี
      4200

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      35  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      85  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รหัสการสั่งซื้อ
      47295394

    Badge-D2C

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