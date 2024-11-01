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  • ขับขี่อย่างมีสไตล์ ขับขี่อย่างมีสไตล์ ขับขี่อย่างมีสไตล์

    CrystalVision ไฟหน้า

    9006CVS2

    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K รถของคุณจะดูดีมีสไตล์กว่าเคยด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน

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    CrystalVision ไฟหน้า

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    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    ไฟสีขาวจ้า 4300K

    • ประเภทหลอดไฟ: HB4
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • 12.8 V,55 W
    ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์

    ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์

    CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็น ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบด้านบนสีเงิน

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน

    ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด ^การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูงเสริม
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P22d
      การกำหนด
      HB4
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      เครื่องหมาย ECE
      ไม่มี
      รุ่น
      หลอดไฟ CrystalVision
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      HB4 CrystalVision

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      B3/Tc(14V) = 180/360

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      4300  K
      อุณหภูมิสี
      สูงสุดถึง 4300  K
      ลูเมน
      1095 ±15%

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      แรงดันไฟฟ้า
      12.8  V
      ขนาดวัตต์
      55  วัตต์

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      S2J
      EAN1
      8727900366327

    Badge-D2C

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