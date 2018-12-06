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AZ100B/79
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบออดิโอชุดนี้จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบออดิโอของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช้แผ่น CD ดังกล่าวได้เท่านั้น
3.0
จาก 5
6
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orbweavez
06/12/2018
Australia
Bargain
I scored this for a bargain and am pleasantly surprised by how good this little unit is. The sound is more than loud enough and nice and clear, which is what I was worried about going off many iffy reviews about this and many other portable CD players. Programming the radio stations is easy as well, with great reception. Nothing bad to say about this unit.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ100B CD Soundmachine
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User130
20/05/2017
Singapore
This product meets my need to enjoy listeniing to CDs.
This CD player is light and portable. It is convenient as I can take it anywhere to listen to my CDS. The sound system is clear. The price is affordable. It has user-friendly features for ordinary users like me. Thank you.
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pinkiepirate
21/08/2013
Malaysia
Good!
I play CD using this sound machine at least 8 hours a day. So far so good.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ100B CD Soundmachine