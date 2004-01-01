คำค้นหา

    All-in-One_Trimmer& Multigroom หวีผม 16 มม.

    CP0880

    หวีสำหรับเครื่อง Multigroom

    หวีนี้สำหรับเครื่อง Multigroom ของคุณ ช่วยให้คุณเล็มและจัดแต่งทรงผมได้ตามที่คุณต้องการ รับประกันความแม่นยำเพื่อลุคที่คุณวางไว้ในใจ

    หวีสำหรับเครื่อง Multigroom

    • สีดำ
    • ขนาด: 16 มม.

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ชิ้นส่วนอะไหล่

      เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
      • MG7920
