MG5920/15
เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง
ปั้นลุคเฉพาะตัวด้วยเครื่องเล็มขนสารพัดประโยชน์ มีเครื่องมือคุณภาพ 10 ตัวไว้จัดทรงขนบนใบหน้า ผม และขนตามตัว ใบมีดสเตนเลสสตีลลับคมในตัวเองจะคมเหมือนใหม่ ไม่ต้องหยอดน้ำมันก็ตัดเล็มได้แม่นยำดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีดสเตนเลสสตีลจะยังคมเหมือนใหม่ ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน
เครื่องเล็มขนออลอินวันนี้มีเครื่องมือ 10 ชิ้นไว้ตัดแต่งทรงตามต้องการ สะดวกต่อการตัดเล็มและตกแต่งหนวดเครา ทรงผม และขนตามร่างกาย
เครื่องเล็มขนและชุดหวีรองอเนกประสงค์ตั้งค่าความยาวได้ 11 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 ถึง 16 มม. ด้วยขั้นใบมีดแม่นยำ 1 มม. สำหรับการตัดเล็มทรงเคราสั้นและเครายาว ดีไซน์อุปกรณ์เสริมเครื่องเล็มขนแม่นยำช่วยให้ง่ายต่อการสร้างขอบเคราที่คมและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดี ตัดเล็มทรงเคราบริเวณแก้ม คาง และคอด้วยเครื่องเล็มขนโลหะเพื่อให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบ
เล็มขนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหวีรองแบบคลิกออน
เครื่องเล็มขนที่มีระบบหวีอเนกประสงค์ช่วยให้คุณกำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 - 16 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่บ้าน
หลีกเลี่ยงรอยหยักและรอยบาด เนื่องจากที่เล็มขนแบบออลอินวันจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว
เครื่องเล็มขนจะสแกนความหนาของเครา 125 ครั้งต่อวินาทีและเพิ่มพลังไฟที่เหมาะสม เมื่อคุณต้องจัดการกับเครายาวหรือดกหนา
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลังให้การใช้งานสูงสุด 120 นาทีด้วยตัวเลือกชาร์จด่วน 5 นาที ที่ให้การใช้งานที่ยาวนานและพลังไฟสูงสุด
เครื่องเล็มขนสามารถกันน้ำได้ คุณจึงสามารถใช้งานได้สบายๆ ในห้องอาบน้ำ และทำความสะอาดได้ง่ายๆ ด้วยน้ำประปา
สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่ช่วยให้คุณทราบสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ต่ำ แบตเตอรี่หมด กำลังชาร์จ หรือแบตเตอรี่เต็ม คุณจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างการตัดเล็ม
เครื่องเล็มขนมีที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยให้จับและควบคุมได้อย่างง่ายดายและสะดวก
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ใช้งานง่าย
แต่งทรงได้สารพัด
เล็มขนแบบแม่นยำ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด