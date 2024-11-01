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  • เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง

    All-in-One Trimmer ซีรี่ส์ 5000

    MG5920/15

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง

    ปั้นลุคเฉพาะตัวด้วยเครื่องเล็มขนสารพัดประโยชน์ มีเครื่องมือคุณภาพ 10 ตัวไว้จัดทรงขนบนใบหน้า ผม และขนตามตัว ใบมีดสเตนเลสสตีลลับคมในตัวเองจะคมเหมือนใหม่ ไม่ต้องหยอดน้ำมันก็ตัดเล็มได้แม่นยำ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,490.00

    All-in-One Trimmer ซีรี่ส์ 5000

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    เครื่องมือชิ้นเดียว จัดทรงครบเครื่อง

    สำหรับใบหน้า ผม และตามตัว

    • 10in1: ขนบนใบหน้า ผม และขนตามร่างกาย
    • ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัว
    • เทคโนโลยี BeardSense
    ใช้งานได้ยาวนานเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

    ใช้งานได้ยาวนานเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ

    ใบมีดสเตนเลสสตีลจะยังคมเหมือนใหม่ ใช้ได้ยาวนานโดยไม่ต้องหยอดน้ำมัน

    หนวดเครา ผม และขนตามตัว ออลอินวัน

    เครื่องเล็มขนออลอินวันนี้มีเครื่องมือ 10 ชิ้นไว้ตัดแต่งทรงตามต้องการ สะดวกต่อการตัดเล็มและตกแต่งหนวดเครา ทรงผม และขนตามร่างกาย

    ให้การตัดเล็มที่สม่ำเสมอและมีขอบคม

    เครื่องเล็มขนและชุดหวีรองอเนกประสงค์ตั้งค่าความยาวได้ 11 ระดับ ตั้งแต่ 0.5 ถึง 16 มม. ด้วยขั้นใบมีดแม่นยำ 1 มม. สำหรับการตัดเล็มทรงเคราสั้นและเครายาว ดีไซน์อุปกรณ์เสริมเครื่องเล็มขนแม่นยำช่วยให้ง่ายต่อการสร้างขอบเคราที่คมและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดี ตัดเล็มทรงเคราบริเวณแก้ม คาง และคอด้วยเครื่องเล็มขนโลหะเพื่อให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบ

    เล็มขนส่วนล่าง

    เล็มขนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหวีรองแบบคลิกออน

    ตัดผมเองที่บ้าน

    เครื่องเล็มขนที่มีระบบหวีอเนกประสงค์ช่วยให้คุณกำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 0.5 - 16 มม. เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่บ้าน

    ตัดเล็มขนในรูหูและขนจมูกได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

    หลีกเลี่ยงรอยหยักและรอยบาด เนื่องจากที่เล็มขนแบบออลอินวันจะกำจัดขนจมูกและขนในรูหูที่ไม่ต้องการออกอย่างรวดเร็ว

    เครื่องเล็มขนที่ปรับตามเคราของคุณ

    เครื่องเล็มขนจะสแกนความหนาของเครา 125 ครั้งต่อวินาทีและเพิ่มพลังไฟที่เหมาะสม เมื่อคุณต้องจัดการกับเครายาวหรือดกหนา

    ใช้งานได้ 4 สัปดาห์ต่อการชาร์จหนึ่งรอบ*

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงพลังให้การใช้งานสูงสุด 120 นาทีด้วยตัวเลือกชาร์จด่วน 5 นาที ที่ให้การใช้งานที่ยาวนานและพลังไฟสูงสุด

    กันน้ำเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและทำความสะอาดง่าย

    เครื่องเล็มขนสามารถกันน้ำได้ คุณจึงสามารถใช้งานได้สบายๆ ในห้องอาบน้ำ และทำความสะอาดได้ง่ายๆ ด้วยน้ำประปา

    แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาชาร์จ

    สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่ช่วยให้คุณทราบสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ต่ำ แบตเตอรี่หมด กำลังชาร์จ หรือแบตเตอรี่เต็ม คุณจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างการตัดเล็ม

    ถือและควบคุมง่าย

    เครื่องเล็มขนมีที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยให้จับและควบคุมได้อย่างง่ายดายและสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • 60 นาที
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      เวลาในการใช้งาน
      สูงถึง 120 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      การใช้พลังงานสูงสุด
      5 W
      แรงดันไฟฟ้าอินพุต
      5 V
      วิธีชาร์จ
      USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ที่จับยางตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ขณะอาบน้ำจากฝักบัวได้ 100%
      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด
      จอแสดงผล
      • สัญญาณแสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน
      • สัญญาณแสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม
      • สัญญาณแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
      การชาร์จ
      การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      การใช้งาน
      แบบไร้สายเท่านั้น

    • แต่งทรงได้สารพัด

      อุปกรณ์จัดแต่งทรง
      • เครื่องเล็มขนเหล็กกล้า
      • เครื่องเล็มขนแม่นยำเหล็กกล้า
      • เครื่องเล็มขนจมูกและขนในรูหู
      • หวีรองโคนหนวด 2 เล่ม
      • หวีรองชนิดปรับได้ 3-7 มม.
      • หวีรองผม 3 เล่ม
      • หวีสางตัว 1 ชิ้น
      อุปกรณ์เสริม
      • กระเป๋าแบบนุ่ม
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)
      จำนวนอุปกรณ์เสริม
      10

    • เล็มขนแบบแม่นยำ

      ประสิทธิภาพการตัด
      • ใบมีดสแตนเลสสตีลแบบลับคมในตัว
      • เทคโนโลยี BeardSense
      การตั้งค่าความยาว
      11 (0.5 - 16 มม.)

    Badge-D2C

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    • อิงตามการตัดเล็มขนบนใบหน้า 2.3 ครั้งต่อสัปดาห์ เวลาเฉลี่ย 11.5 นาทีต่อครั้ง

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