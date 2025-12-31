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DLP7721N/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ พร้อมพลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง พอร์ต USB 2 พอร์ตให้คุณชาร์จอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ ความจุขนาดใหญ่ 20000 mAh สามารถชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มได้หลายครั้งมากขึ้น และยังสามารถชาร์จแท็บเล็ตได้ด้วย
20,000 mAh
USB แบบคู่
แบตเตอรี่ Li-polymer
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ
แหล่งพลังไฟแบบพกพานี้ให้พลังงานพิเศษแก่คุณสำหรับการชาร์จเต็มมากกว่าสองครั้งในขณะเดินทาง พกพาติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางเพื่อให้มีพลังงานสำรองเมื่อคุณต้องการ
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