EP1220/00
ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย
เพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟแสนอร่อยจากเมล็ดกาแฟสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วยระบบชงกาแฟอัจฉริยะของเรา เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคช่วยให้คุณชงคาปูชิโนหรือลาเต้ มัคคิอาโต้ที่เนียนนุ่มได้อย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคสร้างไอน้ำ ช่วยให้คุณทำฟองนมนุ่มเนียนสำหรับคาปูชิโน่ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยชิ้นส่วนเพียงสองชิ้น เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
รสชาติและกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานของกาแฟจากเมล็ดสดอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้คุณเลือกกาแฟแก้วโปรดได้อย่างสะดวกสบาย
ปรับความเข้มและปริมาณเครื่องดื่มได้ตามต้องการด้วยเมนู My Coffee Choice เลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สามระดับเพื่อให้ตรงกับความชอบของคุณอย่างง่ายดาย
เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ
ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้
ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย
Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน
ทำความสะอาดและดูแลเครื่องชงกาแฟได้ง่ายด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาล้างตะกรัน คุณสามารถปรับความถี่ของขั้นตอนนี้ให้ตรงกับความกระด้างของน้ำในบ้านได้
เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย
ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5000 ถ้วย* ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
ประหยัดพลังงาน
