    Series 1200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    EP1220/00

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย

    เพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟแสนอร่อยจากเมล็ดกาแฟสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วยระบบชงกาแฟอัจฉริยะของเรา เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคช่วยให้คุณชงคาปูชิโนหรือลาเต้ มัคคิอาโต้ที่เนียนนุ่มได้อย่างง่ายดาย

    Series 1200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    • เครื่องดื่ม 2 แก้ว
    • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
    • สีดำด้าน
    • หน้าจอสัมผัส
    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคสร้างไอน้ำ ช่วยให้คุณทำฟองนมนุ่มเนียนสำหรับคาปูชิโน่ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยชิ้นส่วนเพียงสองชิ้น เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    รสชาติและกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานของกาแฟจากเมล็ดสดอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้คุณเลือกกาแฟแก้วโปรดได้อย่างสะดวกสบาย

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มและปริมาณเครื่องดื่มได้ตามต้องการด้วยเมนู My Coffee Choice เลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สามระดับเพื่อให้ตรงกับความชอบของคุณอย่างง่ายดาย

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน

    ระบบล้างตะกรันอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ

    ระบบล้างตะกรันอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ

    ทำความสะอาดและดูแลเครื่องชงกาแฟได้ง่ายด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาล้างตะกรัน คุณสามารถปรับความถี่ของขั้นตอนนี้ให้ตรงกับความกระด้างของน้ำในบ้านได้

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย* โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย* โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5000 ถ้วย* ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      แหล่งที่มาของกาแฟ
      เมล็ดกาแฟสด
      การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
      กดเพียงปุ่มเดียว
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
      เครื่องดื่ม
      เอสเปรสโซ่, น้ำร้อน, กาแฟ
      เครื่องดื่มที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      2.
      จำนวนเสิร์ฟ
      2.
      แรงดัน
      15 บาร์
      เครื่องบดในตัว
      มี
      การตั้งค่าเครื่องบด
      12
      ความจุของภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟ
      275 ก.
      การตีฟองนม
      มี
      ส่วนผสมนม
      เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
      ความจุแทงค์น้ำ
      1,8 ลิตร
      โปรไฟล์
      ไม่มี
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      อินเตอร์เฟซ
      หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย
      รับประกัน
      2 ปี
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      อัตราการประหยัดพลังงาน
      Class A
      กำลังไฟ
      1500 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 V
      ความถี่
      50 Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การตั้งเวลาตัดไฟอัตโนมัติ
      มี
      การรับรองความปลอดภัย
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      433 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      246 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      371 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      7,5 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      491,5 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      287,5 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      487 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      10-12,3 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      • แท็บเล็ตขจัดน้ำมันออกจากกาแฟ
      • แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      เครื่องขจัดตะกรันเครื่องชงเอสเปรสโซ่
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 4
      สารหล่อลื่น Philips Brewing Group
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 5
      ช้อนตวง

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      สามารถนำกระดาษ > 75% กลับมาใช้ใหม่ได้
      บรรจุภัณฑ์
      > 95% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      โรมาเนีย

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย
      0.2 วัตต์
      การใช้พลังงานในโหมดปิด
      ไม่มี
      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายแบบเครือข่าย
      ไม่มี
      ระยะเวลาก่อนจะสลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ
      30 นาที
      มาตรฐานการวัด
      EN 50564:2011

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด
    • *อ้างอิงที่ 70-82 °C

