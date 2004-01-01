FY2200/30
แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200
แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: 3-in-1 HEPA NanoProtect, ผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรองชั้นแรกสำหรับการปกป้องมลพิษ เกษรดอกไม้ ฝุ่นละออง สะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยง และไวรัสดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips PureProtect Quiet 2200 Series: AC2210, AC2220, AC2221 คุณสามารถดูรุ่นของเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านหลังเครื่อง
แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 3 ปี (2) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน
แผ่นกรองแบบพับได้ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และใช้พลาสติกน้อยลง 35% ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แผ่นกรองของแท้ของ Philips นั้นถูกออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดใช้แผ่นกรองของแท้จาก Philips เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (1) – เพื่อปกป้องคุณจากมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และกลิ่น
ตัวบ่งชี้บนหน้าจอของอุปกรณ์ Philips จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง บำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอป Air+ เพื่อดูสถานะของแผ่นกรอง และสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประสิทธิภาพ
น้ำหนักและขนาด
ชิ้นส่วนทดแทน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด