คำค้นหา

  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200 แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200 แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200
  • Play Pause

    PureProtect Quiet 2200 Series แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200

    แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: 3-in-1 HEPA NanoProtect, ผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรองชั้นแรกสำหรับการปกป้องมลพิษ เกษรดอกไม้ ฝุ่นละออง สะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยง และไวรัส

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PureProtect Quiet 2200 Series แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู แผ่นกรองและอุปกรณ์เสริม ทั้งหมด

    แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ PureProtect 2200

    ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97% (1)

    • ใช้ได้กับ 2200 Series
    • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
    • อายุการใช้งาน 3 ปี
    • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
    ใช้ได้กับ Philips PureProtect Quiet 2200 Series

    ใช้ได้กับ Philips PureProtect Quiet 2200 Series

    แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนสำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips PureProtect Quiet 2200 Series: AC2210, AC2220, AC2221 คุณสามารถดูรุ่นของเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านหลังเครื่อง

    แผ่นกรองมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 ปี

    แผ่นกรองมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 ปี

    แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 3 ปี (2) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน

    การออกแบบเพื่อความยั่งยืนโดยมีบรรจุภัณฑ์เล็กลง 30%

    การออกแบบเพื่อความยั่งยืนโดยมีบรรจุภัณฑ์เล็กลง 30%

    แผ่นกรองแบบพับได้ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และใช้พลาสติกน้อยลง 35% ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

    แผ่นกรองของแท้ของ Philips นั้นถูกออกแบบมาให้มีขนาดพอดีกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดใช้แผ่นกรองของแท้จาก Philips เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (1) – เพื่อปกป้องคุณจากมลพิษ ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และกลิ่น

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองบนอุปกรณ์

    ทำตามตัวบ่งชี้สถานะแผ่นกรองบนอุปกรณ์

    ตัวบ่งชี้บนหน้าจอของอุปกรณ์ Philips จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง บำรุงรักษาได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

    เชื่อมต่อกับแอป Air+ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

    เชื่อมต่อกับแอป Air+ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

    เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอป Air+ เพื่อดูสถานะของแผ่นกรอง และสั่งซื้อแผ่นกรองใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      แผ่นกรอง HEPA NanoProtect
      มีให้ในกล่อง
      แผ่นกรอง 1x
      HEPA NanoProtect
      มี
      แผ่นกรองชั้นต้น
      มี
      คาร์บอนแอคทีฟ
      มี
      ตลอดอายุการใช้งาน
      3 ปี

    • ประสิทธิภาพ

      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      30.5 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      13.8 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      29.5 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      0.94 กก.

    • ชิ้นส่วนทดแทน

      สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips
      AC2210, AC2220, AC2221

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA
    • (2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน
    • (3) เทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบไม่สามารถพับได้ FY2200

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด