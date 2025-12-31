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GC3630/02
พลังไอน้ำ 100%, ประหยัดพลังงาน 20%
คุณสมบัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้ 20%* โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ
ด้ามจับนุ่มมือ
ระบบป้องกันน้ำหยดของเตารีดไอน้ำจาก Philips ช่วยให้คุณสามารถรีดผ้าที่มีเนื้อบางเบาด้วยอุณหภูมิต่ำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยด่างจากหยดน้ำ
ระบบ Double Active Calc ของเตารีดไอน้ำจาก Philips จะช่วยป้องกันการสะสมของตะกรันด้วยเม็ดป้องกันการเกิดตะกรันและฟังก์ชันขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัติของเตารีดไอน้ำ Philips ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับพลังไอน้ำ 100% เพื่อขจัดรอยยับได้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน สามารถประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติด้วยการลดการสิ้นเปลืองไอน้ำ
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