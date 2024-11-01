HQ9190
เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก
สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เราขอเสนอเครื่องโกนหนวด SmartTouch-XL ที่ได้รวมหัวโกน Speed-XL เข้ากับระบบ SmartTouch Contour Following เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลาโดยไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองผิว
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว
เนื่องจากหัวโกนมีช่องสำหรับการโกนถึงสามแถว ทำให้มีพื้นที่การโกนเพิ่มขึ้นถึง 50% โกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น *เปรียบเทียบกับหัวโกนแบบโรตารี่มาตรฐาน
ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณจะปรับให้เครื่องโกนหนวดเหมาะกับผิวของคุณ เลือกการตั้งค่า 'Normal' เพื่อการโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวยิ่งขึ้น เลือก 'Sensitive' เพื่อการโกนหนวดที่เรียบเนียนและอ่อนโยนต่อผิว
เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย
หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอได้โดยอัตโนมัติ พัฒนาให้โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น
ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณได้แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น
ล้างเครื่องโกนหนวดที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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