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    SmartTouch-XL เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

    HQ9190

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องโกนหนวดที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

    สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เราขอเสนอเครื่องโกนหนวด SmartTouch-XL ที่ได้รวมหัวโกน Speed-XL เข้ากับระบบ SmartTouch Contour Following เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โกนหนวดได้รวดเร็วและเกลี้ยงเกลาโดยไม่ทำให้รู้สึกระคายเคืองผิว

    Unfortunately this product is no longer available

    SmartTouch-XL เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

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    โกนหนวดแนบสนิท แม้ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

    ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

    ระบบ SmartTouch Contour Following: เพื่อการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

    กำหนดตำแหน่งให้หัวโกนทั้ง 3 ชิ้นแนบกับผิวของคุณ เพื่อให้โกนได้เกลี้ยงเกลาและรวดเร็ว

    หัวโกน Speed-XL เพื่อการโกนหนวดที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

    หัวโกน Speed-XL เพื่อการโกนหนวดที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

    เนื่องจากหัวโกนมีช่องสำหรับการโกนถึงสามแถว ทำให้มีพื้นที่การโกนเพิ่มขึ้นถึง 50% โกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น *เปรียบเทียบกับหัวโกนแบบโรตารี่มาตรฐาน

    ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณ

    ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณ

    ระบบปรับความนุ่มนวลในการโกนให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณจะปรับให้เครื่องโกนหนวดเหมาะกับผิวของคุณ เลือกการตั้งค่า 'Normal' เพื่อการโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวยิ่งขึ้น เลือก 'Sensitive' เพื่อการโกนหนวดที่เรียบเนียนและอ่อนโยนต่อผิว

    ระบบ Precision Cutting

    ระบบ Precision Cutting

    เครื่องโกนหนวดไฟ้ามีหัวโกนที่บางเป็นพิเศษพร้อมช่องสำหรับเส้นหนวดขนาดยาว และช่องขนาดเล็กเพื่อโกนหนวดเส้นสั้นที่เข้าถึงยาก

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut

    ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านี้จะระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดในระดับต่ำกว่าผิวได้อย่างง่ายดาย

    ระบบ Reflex Action

    ระบบ Reflex Action

    หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอได้โดยอัตโนมัติ พัฒนาให้โกนหนวดได้เกลี้ยงเกลายิ่งขึ้น

    หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

    หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ

    ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips ของคุณได้แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น

    เครื่องโกนหนวดที่ล้างทำความสะอาดได้

    เครื่องโกนหนวดที่ล้างทำความสะอาดได้

    ล้างเครื่องโกนหนวดที่กันน้ำได้ผ่านก๊อกน้ำได้ง่ายๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การบำรุงรักษา
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด
      • ฝาครอบป้องกัน
      กระเป๋า
      กล่องสแตนเลสสตีล

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      • หน้าจอแสดงผลชุบโครเมียม
      • เคลือบเงา
      • หน้าจอ LCD ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

    • ประสิทธิภาพการโกน

      Contour Following
      • ระบบ SmartTouch contour following
      • ระบบ Reflex Action
      • หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระ
      ระบบการโกน
      • ระบบ Precision Cutting
      • เทคโนโลยีระบบ Super Lift & Cut
      จัดแต่งทรง
      ที่กันจอน

    • ใช้งานง่าย

      การชาร์จ
      • มีสาย/ไร้สาย
      • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
      การทำความสะอาด
      • ล้างทำความสะอาดได้
      • สัญญาณแสดงการทำความสะอาด
      จอแสดงผล
      • ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
      • เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่อ่อน
      • ไฟแสดงการชาร์จ
      • สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน
      • ระบบล็อคสำหรับพกพา
      การชาร์จ
      1 ชั่วโมง
      เวลาในการโกน
      10 วัน

    Badge-D2C

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