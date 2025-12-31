ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • Standard Product Photo Philips Compact Blender HR2021/75
  • Standard Product Photo Philips Compact Blender HR2021/75

ยกเลิกการผลิต

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัด

HR2021/75

เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลกที่ใช้งานได้ครบถ้วน เมื่อใส่โถขนาดใหญ่เข้าไปในช่องบนฐานของเครื่องปั่น Philips จะทำให้โถมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเครื่องปั่นทั่วไป ในขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานก็ประทับใจไม่แพ้กันด้วยใบมีดฟันปลา 5 แฉก และมอเตอร์ขนาด 400 วัตต์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องปั่นขนาดกะทัดรัดทำให้จัดเก็บง่าย

เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกครัวเรือน

  • 400W

  • โถพลาสติก 1.75 ลิตร

  • พร้อมโถบดแห้ง

  • ง่ายต่อการจัดเก็บ

รับประกัน 2 ปี

รับประกัน 2 ปี

รับประกัน 2 ปีเต็ม

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นทนต่อแรงกระแทก

โถปั่นพลาสติกทนต่อการกระแทก

ที่เก็บสายไฟ

ที่เก็บสายไฟ

ที่เก็บสายไฟในตัวเครื่องเพื่อการจัดเก็บทีสะดวกของเครื่องปั่นในครัวของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี