LUM11005U3021X2
แสดงทางข้างหน้าด้วยไฟ LED
หลอดไฟหน้า LED ของ Philips** ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มค่าที่โดดเด่น การส่องสว่างที่สะดวกสบาย และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ สร้างขึ้นเพื่ออายุการใช้งานยาวนานและติดตั้งง่าย หลอดไฟเหล่านี้เป็นการอัปเกรดที่สมบูรณ์แบบของคุณจากเทคโนโลยีฮาโลเจนเป็น LEDดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
สำหรับรูปลักษณ์แสงสีขาวนวลร่วมสมัย อัปเกรดไฟหน้ารถของคุณด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro3021 ด้วยชิป LED อันทรงพลังที่มีอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน หลอดไฟที่เหนือชั้นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่สูงสุด มองเห็นสิ่งกีดขวางได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นต้องตาพร่า รับทั้งประสิทธิภาพและสไตล์ด้วยหลอดไฟ LED Philips Ultinon Pro3021 ของเรา
ไฟ LED ที่เหมาะสมคือแสงที่มีคุณภาพซึ่งใช้งานได้ยาวนานกว่า หลอดไฟ Philips Ultinon Pro3021 มีการออกแบบที่ทนทานพร้อมแผงระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงที่ระบายความร้อนออกจากส่วนประกอบสำคัญของไฟ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานกว่าหลอดฮาโลเจนที่เปลี่ยนใหม่ถึงสี่เท่า***
ขนาดหลอดไฟ LED ที่ปรับให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเลนส์บางตัวอาจมีขนาดเล็กมาก ในขณะที่โซลูชัน LED สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมอื่นๆ ในตลาดอาจมีกล่องไดรเวอร์ภายนอก แต่ Philips Ultinon Pro3021 LED ของเรามีกล่องไดรเวอร์ในตัว ทำให้การติดตั้งทำได้รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก การออกแบบที่กะทัดรัดนี้เหมาะกับรถยนต์รุ่นต่างๆ มากมาย และสามารถติดตั้งได้โดยง่ายโดยช่างผู้ชำนาญการ ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการได้เลย! ปฏิบัติตามคำแนะนำทีละขั้นตอนที่นี่**** และดูรายการความเข้ากันได้ตามที่แสดงไว้ที่นี่*****
หลอดไฟหน้ารถ LED Philips Ultinon Pro3021 เพิ่มทัศนียภาพขึ้นสูงสุด 100%* ในขณะที่หลอดไฟ LED อื่นๆ บางชนิดอาจทำให้คุณผิดหวังเนื่องจากลูเมนและความสว่างของหลอดตามปกติแล้วอาจมีประสิทธิภาพลดลงในสภาพแวดล้อมจริง แต่บรรดาหลอดไฟที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้และมีไฟที่มีคุณภาพ โดยมีลำแสงที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดขึ้นโดยไม่ทำให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ตาพร่า และมีความส่องสว่างที่มั่นใจได้ว่ามีเอาต์พุตแสงจากหน้ารถที่สม่ำเสมอ สำหรับลำแสงหน้ารถแล้ว การมีตำแหน่งหลอดไฟ LED ที่ถูกต้องในหน่วยไฟหน้ามีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้น จงอย่ามองข้ามการจัดเรียงหลอด ใช้เวลาและจัดเรียงให้ถูกต้อง
รถยนต์บางรุ่นอาจมีความท้าทายเฉพาะสำหรับหลอดไฟสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ LED นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะของ Philips เช่น แหวนอะแดปเตอร์ Philips และอะแดปเตอร์ CANBus เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถอัปเกรดเทคโนโลยี LED ในรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ตรวจสอบว่าคุณต้องการอุปกรณ์เสริม LED ของ Philips หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพอดีกับรถของคุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Philips ได้ที่นี่*****
หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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