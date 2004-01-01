คำค้นหา

  • ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น

    Ultinon Rally 3590 HL หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

    LUM11972U3590X2/20

    ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น

    เพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณให้เหนือระดับ ด้วยดีไซน์สุดล้ำและพลังแรงเหนือชั้นด้วย Philips Ultinon Rally 3590 ที่มอบพลังแสง LED สีขาวความสว่างสูงถึง 180 วัตต์** ตรงจุดที่คุณต้องการ ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ AirCool+ และการออกแบบคุณภาพจาก Philips ช่วยให้คุณได้รับแสงสว่างทรงพลังที่ใช้งานได้ยาวนาน

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Ultinon Rally 3590 HL หลอดไฟของไฟหน้ารถยนต์กำลังสูง

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไฟหน้า ทั้งหมด

    ดูโปรโมชั่นล่าสุดของ
    เราที่นี่

    TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
    Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
    บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392

    คลิก

    ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น

    พลังงานสูงพิเศษเพื่อการมองเห็นที่กว้างไกล

    • LED-HL [≈H7/H18]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    • 12 V, 180 W, 15000 lm, 6500 K*
    • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

    ไฟ LED พลังงานสูงที่โดดเด่น

    ความสว่างที่น่าเหลือเชื่อของหลอดไฟ LED Philips Ultinon Rally 3590 ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับความสว่างสูงสุดถึง 180 W และ 15000 lm** รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านโซลูชันไฟรถยนต์ของเรา และรูปแบบลำแสงเหนือชั้นในส่วนที่จำเป็น ช่วยให้คุณตอบสนองต่ออันตรายข้างหน้าได้เร็วขึ้น

    แสงสีขาวสูงถึง 6500 เคลวิน

    การขับขี่โดยใช้ไฟ LED Philips Ultinon Rally 3590 ทำให้คุณมีสไตล์มากขึ้นไปพร้อมๆ กับความปลอดภัย เพิ่มทัศนวิสัยและให้คันอื่นเห็นคุณด้วยไฟสีขาวมีสไตล์ 6500 เคลวินเพื่อความสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกเหนือจากดูดีแล้ว หลอดไฟเหล่านี้ยังนำส่งความเปรียบต่างที่เสริมประสิทธิภาพขึ้น ช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายถนนในความมืดได้ดียิ่งขึ้น

    ประสิทธิภาพโดยปราศจาก CANbus***

    หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Rally 3590 LED นั้นมีการทำงานที่วัตต์สูง สูงยิ่งกว่าหลอดไฟฮาโลเจนเสียอีก จะไม่ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแดชบอร์ด การทำงานที่วัตต์สูง ช่วยให้หลอดไฟเหล่านี้ปราศจาก CANbus*** ทำให้ไม่ยุ่งยาก และช่วยคุณคุมค่าใช้จ่าย

    สมรรถภาพรถยนต์ที่ยั่งยืน

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟของคุณนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่สำคัญด้านยานยนต์ มีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ AirCool+ นั้นมาพร้อมกับท่อนำความร้อนคู่และพัดลมประสิทธิภาพสูง Philips Ultinon Rally 3590 LED นั้นถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 1,500 ชั่วโมงในสภาพการใช้งานจริงอย่างไร้ปัญหา ต่างจากหลอดไฟของผู้ผลิตรายอื่น เราออกแบบให้มีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ากับรถของคุณมากที่สุด และการทนต่ออุณหภูมิที่สูง เพื่อให้คุณแน่ใจว่าหลอดไฟ Philips จะให้ทั้งความสว่างและคุณภาพที่ยาวนาน

    เชื่อมั่นในแบรนด์ - คุณภาพระดับ Philips ที่เชื่อถือได้

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้านั้นมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมรถยนต์มานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Philips คุณภาพเกรดยานยนต์นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ความสว่างสูง เอาต์พุตลูเมนสูง AirCool+
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า
      ฐาน
      PX26d/PY26d-1
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Rally 3590 HL
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-HL [≈H7/H18]
      การกำหนด
      H7/H18 LED 11972 U3590 12V 90W X2

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      1500 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      15000 lm**
      อุณหภูมิสี
      6500 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      180 W**
      แรงดันไฟฟ้า
      12 โวลต์

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11972U3590X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      80002431

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      6932080800024
      EAN3
      6932080800031
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      313.2  ก.
      ความยาว
      11.1  ซม.
      ความกว้าง
      5.0  ซม.
      ความสูง
      16.0  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      114.3  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2 ชิ้น
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      6

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      23.5  ซม.
      ความกว้าง
      15.5  ซม.
      ความสูง
      17.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      1.879  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      2.014  กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    • ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ECE
    • ต่อคู่หลอดไฟ ใช้ได้กับ H1, H7/H18, H11, HIR2, HB3/HB4, Fog H8/H11/H16 & H27W/2 . H4/H18: 180/180W, 8800/11800 lm วัดที่ 1 นาที (สถานะเสถียร- ไส้เดียว: 170W & 14000lm, H4: 170/170W & 8000/11000)
    • ประสิทธิภาพโดยปราศจาก CANbus: ในบางครั้ง อาจยังเกิดการกระพริบและการเตือน
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. สงวนลิขสิทธิ์.

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด