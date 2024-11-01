คำค้นหา

  • เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    Ultinon Drive Projector HL ไฟหน้าโปรเจคเจอร์ LED กำลังสูง

    LUMUM3001X2/20

    เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ให้แสงสว่างมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อให้ความปลอดภัยของคุณ โดยลำแสง LED ประสิทธิภาพสูงช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลถึง 440 เมตร ในขณะที่มีดีไซน์กะทัดรัดและไฟสีขาว 6,000K ช่วยให้รถของคุณดูมีสไตล์ยิ่งขึ้น

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Ultinon Drive Projector HL ไฟหน้าโปรเจคเจอร์ LED กำลังสูง

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไฟหน้า ทั้งหมด

    ดูโปรโมชั่นล่าสุดของ
    เราที่นี่

    TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
    Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
    บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392

    คลิก

    เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

    พลังและสไตล์ในดีไซน์กะทัดรัดที่ติดตั้งง่าย

    • ความยาวลำแสงสูงสุดถึง 440 เมตร*
    • รูปแบบลำแสงที่สามารถกำหนดได้
    • ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 24 วัตต์
    • ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

    ลำแสงกว้างและสว่างกระจายครอบคลุม 6 เลน

    ไฟส่องสว่างทรงพลัง 24 วัตต์กระจายไปทั่ว 6 เลน ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไหร่ การขับขี่ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำ เริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้นด้วยโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

    แสงสว่างที่เข้มข้นส่องได้ไกลและกว้างช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น

    ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมหลอด LED ที่มีกำลังสูง ช่วยให้มองเห็นได้ไกลเป็นพิเศษถึง 440 เมตร* รูปแบบลำแสงที่สว่างและสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นถนนและข้างทางได้ไกลขึ้น จึงทำให้คุณมีเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าได้มากขึ้น *ทดสอบในห้องปฏิบัติการยานยนต์ของ Philips ในประเทศเยอรมนี

    มองเห็นและถูกมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสไตล์ 6000 เคลวิน

    อัปเกรดรถของคุณด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ที่ช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยของคุณ ไฟสีขาว 6000 เคลวินช่วยให้คุณมองเห็นและให้ผู้อื่นมองเห็นคุณได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เลนส์เหล่านี้ยังมอบความคมชัดที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรในที่มืดได้ดีขึ้น เมื่อคุณได้สัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงเดย์ไลท์นี้แล้ว คุณจะชอบโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ไปอีกนาน

    แสงสะท้อนจำกัด (น้อยกว่า 800cd) แม้จะใช้แสงที่มีกำลังสูง

    การขับรถในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งไฟหน้ารถ การปรับปรุงการมองเห็นด้านหน้าและรอบข้างจะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญก็คือไฟหน้ารถของคุณจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่า ไฟหน้ากำลังสูงหลายรุ่นให้ความสำคัญกับความสว่างมากกว่าความปลอดภัย โปรเจคเตอร์รุ่น Ultinon Drive จาก Philips สร้างลำแสงกำลังสูงพิเศษที่เหมาะสม ส่องสว่างบนท้องถนนตรงจุดที่คุณต้องการ ขณะเดียวกันผู้ขับขี่รายอื่นก็มองเห็นแสงได้อย่างพอเหมาะ

    การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะกับรถยนต์ส่วนใหญ่และไฟหน้าที่เพรียวบาง

    ด้วยดีไซน์และรูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด และตัวเลือกลำแสงหลายแบบ โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips จึงเข้ากันได้กับรถยนต์เกือบทุกรุ่น และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชุดไฟหน้าแบบบาง นอกจากนี้ การป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันขั้วกลับ และขายึดแบบสากลยังช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

    ระบบจัดการความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

    โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุด แผงระบายความร้อนที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เทคโนโลยีพัดลม AirCool ขั้นสูงใช้ MCU (microcontroller unit) เฉพาะเพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันก็ลดเสียงรบกวนขณะขับรถ นอกจากนี้ สายไฟทนความร้อนยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ความสว่างสูง กะทัดรัดยิ่งขึ้น และ AirCool+
      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสูง
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      อุณหภูมิในการทำงาน
      -40℃ ~ 80℃
      รุ่น
      Ultinon Drive 3000
      เทคโนโลยี
      LED
      ขอบเขต/หมวดหมู่
      ซีรีส์ UM

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      6000 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      6000 เคลวิน
      ความยาวลำแสง 1 ลักซ์
      440 เมตร*

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      HB: 24 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      9 - 16 V DC

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      LUMUM3001X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      33117830

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      6970128331178
      EAN3
      6970128331185
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      16.5  ซม.
      ความกว้าง
      14.7  ซม.
      ความสูง
      6.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      154  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2 ชิ้น
      ความยาว [ซม.]
      20
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น [ก.]
      580

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      34  ซม.
      ความกว้าง
      31.5  ซม.
      ความสูง
      19  ซม.
      น้ำหนักรวม [กก.]
      6.32

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    • อิงตามระยะทาง 1 ลักซ์เป็นคู่
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. สงวนลิขสิทธิ์.

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด