LUMUM3001X2/20
เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ให้แสงสว่างมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อให้ความปลอดภัยของคุณ โดยลำแสง LED ประสิทธิภาพสูงช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลถึง 440 เมตร ในขณะที่มีดีไซน์กะทัดรัดและไฟสีขาว 6,000K ช่วยให้รถของคุณดูมีสไตล์ยิ่งขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ไฟส่องสว่างทรงพลัง 24 วัตต์กระจายไปทั่ว 6 เลน ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไหร่ การขับขี่ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำ เริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้นด้วยโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมหลอด LED ที่มีกำลังสูง ช่วยให้มองเห็นได้ไกลเป็นพิเศษถึง 440 เมตร* รูปแบบลำแสงที่สว่างและสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นถนนและข้างทางได้ไกลขึ้น จึงทำให้คุณมีเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าได้มากขึ้น *ทดสอบในห้องปฏิบัติการยานยนต์ของ Philips ในประเทศเยอรมนี
อัปเกรดรถของคุณด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ที่ช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยของคุณ ไฟสีขาว 6000 เคลวินช่วยให้คุณมองเห็นและให้ผู้อื่นมองเห็นคุณได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เลนส์เหล่านี้ยังมอบความคมชัดที่ดีขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรในที่มืดได้ดีขึ้น เมื่อคุณได้สัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงเดย์ไลท์นี้แล้ว คุณจะชอบโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ไปอีกนาน
การขับรถในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งไฟหน้ารถ การปรับปรุงการมองเห็นด้านหน้าและรอบข้างจะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่สิ่งสำคัญก็คือไฟหน้ารถของคุณจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่า ไฟหน้ากำลังสูงหลายรุ่นให้ความสำคัญกับความสว่างมากกว่าความปลอดภัย โปรเจคเตอร์รุ่น Ultinon Drive จาก Philips สร้างลำแสงกำลังสูงพิเศษที่เหมาะสม ส่องสว่างบนท้องถนนตรงจุดที่คุณต้องการ ขณะเดียวกันผู้ขับขี่รายอื่นก็มองเห็นแสงได้อย่างพอเหมาะ
ด้วยดีไซน์และรูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด และตัวเลือกลำแสงหลายแบบ โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips จึงเข้ากันได้กับรถยนต์เกือบทุกรุ่น และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชุดไฟหน้าแบบบาง นอกจากนี้ การป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันขั้วกลับ และขายึดแบบสากลยังช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
โปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมระบบการจัดการความร้อนขั้นสูง ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสมที่สุด แผงระบายความร้อนที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น เทคโนโลยีพัดลม AirCool ขั้นสูงใช้ MCU (microcontroller unit) เฉพาะเพื่อควบคุมวงจรไฟฟ้าในการกระจายความร้อนที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันก็ลดเสียงรบกวนขณะขับรถ นอกจากนี้ สายไฟทนความร้อนยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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