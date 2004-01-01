คำค้นหา

    ซีรีส์ 1000 Airfryer 1000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.

    NA130/09

    กรอบนอกนุ่มใน เทคโนโลยี RapidAir ที่ไม่ซ้ำใครช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและพลังงานโดยยังคงความอร่อยไว้ดังเดิม เพียงหมุนเวลาและอุณหภูมิ เท่านี้ก็เพลิดเพลินกับเครื่องเคียงและขนมขบเคี้ยวแสนอร่อยดีต่อสุขภาพได้แล้ว ภายในไม่เกิน 15 นาที

    ซีรีส์ 1000 Airfryer 1000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.

    • ใช้งานง่าย
    • ประหยัดเวลาและพลังงาน
    • ใส่น้ำมันน้อยลง
    • ปรับเวลาและอุณหภูมิได้
    เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

    ตอนนี้คุณสามารถทำอาหารมื้อสุขภาพอร่อยๆ กินได้แล้วโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะแทบไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยก็ไม่ทำให้เสียรสชาติ

    การปรุงสุก 12 วิธีในเครื่องใช้แสนสะดวกเครื่องเดียว

    การปรุงสุก 12 วิธีในเครื่องใช้แสนสะดวกเครื่องเดียว

    ทอดลม อบ ย่าง คั่ว และอีกมากมาย ปรับเวลาและอุณหภูมิง่ายๆ เพื่อการปรุงสุกแบบต่างๆ 12 วิธี รวมถึงการอุ่นร้อนแบบเร่งด่วน การละลายน้ำแข็ง และการอบระเหยน้ำ

    สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา

    สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา

    ค้นพบสูตรอาหารและการตั้งค่าเฉพาะฟรีนับพันสำหรับหม้อทอด Airfryer ของคุณ ผู้ใช้ 93% กล่าวว่าแอป HomeID ช่วยให้ทำอาหารง่ายขึ้น**

    ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประหยัดเวลาทำความสะอาดด้วย StarPlate และกระทะเคลือบสารกันติดซึ่งสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับเครื่องเคียงและขนมขบเคี้ยวง่ายๆ

    ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับเครื่องเคียงและขนมขบเคี้ยวง่ายๆ

    ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะกับทุกห้องครัวไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก กระทะขนาด 6.2 ลิตรใส่มันฝรั่งทอดได้ถึง 800 ก. ใส่น่องไก่ได้ 8 ชิ้น หรือใส่ผักได้ 800 ก.

    ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

    ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

    ทำอาหารเร็วขึ้นสูงสุด 50% พร้อมประหยัดพลังงานสูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer แทนเตาอบของคุณ***

    กรอบอร่อยด้วยเทคโนโลยี RapidAir

    กรอบอร่อยด้วยเทคโนโลยี RapidAir

    กรอบนอกนุ่มในโดยใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใส่เลย เทคโนโลยี RapidAir พร้อมดีไซน์ห้าแฉกไม่ซ้ำใครช่วยให้การไหลของลมเป็นไปอย่างไร้ที่ติเพื่อปรุงอาหารจนสุกอย่างรวดเร็วและอร่อยในทุกๆ ครั้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1700
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      ความจุ
      6.2 ลิตร
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาปิดแบบใส
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      มีความสอดคล้องกัน
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      โปรแกรม
      12
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ตัวจับเวลา
      มี
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี Rapid Air
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200°C
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม่มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ชุดทำอาหาร 2 ชั้น
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ชุดเตาปิ้งย่าง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      ชุดอาหารเช้า
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ชิ้นเดียว
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      309 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      403 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      308 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.05 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      309 x 403 x 308 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      370 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      370 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      335 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      5.35 กก.
      ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
      370 x 370 x 335 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      >90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือ
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    • *เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในเครื่องทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips
    • **แบบสอบถามในกลุ่มผู้ใช้ NutriU โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 6,000 ราย จัดทำในปี 2021
    • ***เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยตามการวัดในห้องปฏิบัติการภายในของ Philips Airfryer จากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF ที่ 160 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) หรือแซลมอนแล่ (ตั้งค่า AF ที่ 200 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) เทียบกับการใช้เตาอบเกรดเอ

