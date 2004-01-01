ซีรีส์ 1000 Airfryer 1000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.
อร่อยครบรส หมดความยุ่งยาก
กรอบนอกนุ่มใน เทคโนโลยี RapidAir ที่ไม่ซ้ำใครช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและพลังงานโดยยังคงความอร่อยไว้ดังเดิม เพียงหมุนเวลาและอุณหภูมิ เท่านี้ก็เพลิดเพลินกับเครื่องเคียงและขนมขบเคี้ยวแสนอร่อยดีต่อสุขภาพได้แล้ว ภายในไม่เกิน 15 นาที
ซีรีส์ 1000 Airfryer 1000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.
อร่อยครบรส หมดความยุ่งยาก ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน ใส่น้ำมันน้อยลง ปรับเวลาและอุณหภูมิได้ เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*
ตอนนี้คุณสามารถทำอาหารมื้อสุขภาพอร่อยๆ กินได้แล้วโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะแทบไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยก็ไม่ทำให้เสียรสชาติ
การปรุงสุก 12 วิธีในเครื่องใช้แสนสะดวกเครื่องเดียว
ทอดลม อบ ย่าง คั่ว และอีกมากมาย ปรับเวลาและอุณหภูมิง่ายๆ เพื่อการปรุงสุกแบบต่างๆ 12 วิธี รวมถึงการอุ่นร้อนแบบเร่งด่วน การละลายน้ำแข็ง และการอบระเหยน้ำ
สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา
ค้นพบสูตรอาหารและการตั้งค่าเฉพาะฟรีนับพันสำหรับหม้อทอด Airfryer ของคุณ ผู้ใช้ 93% กล่าวว่าแอป HomeID ช่วยให้ทำอาหารง่ายขึ้น**
ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว
ประหยัดเวลาทำความสะอาดด้วย StarPlate และกระทะเคลือบสารกันติดซึ่งสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับเครื่องเคียงและขนมขบเคี้ยวง่ายๆ
ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะกับทุกห้องครัวไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก กระทะขนาด 6.2 ลิตรใส่มันฝรั่งทอดได้ถึง 800 ก. ใส่น่องไก่ได้ 8 ชิ้น หรือใส่ผักได้ 800 ก.
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ทำอาหารเร็วขึ้นสูงสุด 50% พร้อมประหยัดพลังงานสูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer แทนเตาอบของคุณ***
กรอบอร่อยด้วยเทคโนโลยี RapidAir
กรอบนอกนุ่มในโดยใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใส่เลย เทคโนโลยี RapidAir พร้อมดีไซน์ห้าแฉกไม่ซ้ำใครช่วยให้การไหลของลมเป็นไปอย่างไร้ที่ติเพื่อปรุงอาหารจนสุกอย่างรวดเร็วและอร่อยในทุกๆ ครั้ง
ประเทศผู้ผลิต
ผลิตใน
จีน
ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟ
1700 แรงดันไฟฟ้า
220-240 ความถี่
50 หมายเลขในแพ็ค
1 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
ไม่มี
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
วัสดุหลัก
พลาสติก วัสดุรอง
โลหะ ความจุ
6.2 ลิตร ทนความร้อน
มี ฐานกันลื่น
มี ฝาปิดแบบใส
ไม่มี อินเตอร์เฟซ
มีความสอดคล้องกัน ความยาวสายไฟ
0.8 ม. ที่เก็บสายไฟ
มี ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
ไม่มี โปรแกรม
12 จำนวนตะแกรง
1 ตะแกรงแบบถอดได้
มี ตัวจับเวลา
มี รีโมทคอนโทรล
ไม่มี เทคโนโลยี
เทคโนโลยี Rapid Air สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
มี ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
มี ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
มี ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
มี ด้ามจับไม่ร้อนมือ
มี ใช้กับเครื่องล้างจานได้
มี ตัวระบุอุณหภูมิ
มี ผนังกั้น Coolwall
มี อุณหภูมิสูงสุด (°C)
200°C อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
ไม่มี อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
ชุดทำอาหาร 2 ชั้น อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
ชุดเตาปิ้งย่าง อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
ชุดอาหารเช้า เคลือบสารกันติด
มี รับประกัน
2 ปี ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
ชิ้นเดียว การเชื่อมต่อ
ไม่มี
น้ำหนักและขนาด
ความยาวของผลิตภัณฑ์
309 มม. ความกว้างของผลิตภัณฑ์
403 มม. ความสูงของผลิตภัณฑ์
308 มม. น้ำหนักผลิตภัณฑ์
4.05 กก. ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
309 x 403 x 308 มม. ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
370 มม. ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
370 มม. ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
335 มม. น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
5.35 กก. ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
370 x 370 x 335 มม.
ความทนทาน
เคสป้องกัน
>90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คู่มือ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
*เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในเครื่องทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips **แบบสอบถามในกลุ่มผู้ใช้ NutriU โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 6,000 ราย จัดทำในปี 2021 ***เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยตามการวัดในห้องปฏิบัติการภายในของ Philips Airfryer จากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF ที่ 160 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) หรือแซลมอนแล่ (ตั้งค่า AF ที่ 200 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) เทียบกับการใช้เตาอบเกรดเอ
