2000 Series Airfryer 2000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.
ดูการทำกับข้าวแสนอร่อยอย่างง่ายดาย
กรอบนอกนุ่มใน เทคโนโลยี RapidAir ที่ไม่ซ้ำใครช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและพลังงานโดยยังคงความอร่อยไว้ดังเดิม ดูส่วนผสมโปรดของคุณเปลี่ยนเป็นอาหารแสนอร่อยผ่านหน้าต่างทำอาหารภายในไม่เกิน 15 นาที
ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
2000 Series Airfryer 2000 ซีรีส์ ขนาด 6.2 ล.
ดูการทำกับข้าวแสนอร่อยอย่างง่ายดาย ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน ใส่น้ำมันน้อยลง หน้าต่างทำอาหาร เพลิดเพลินกับอาหารสุขภาพที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*
การปรุงสุกด้วยลมร้อนเป็นการเตรียมอาหารจานโปรดของคุณโดยทำให้มีไขมันน้อยลงสูงสุด 90% ทั้งยังไม่ทำให้เสียรสชาติ
การปรุงสุก 13 วิธีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
ทอดลม อบ ย่าง คั่ว และอีกมากมาย ตั้งอุณหภูมิและเวลาแบบแมนนวลหรือจะใช้ฟังก์ชันตั้งค่าล่วงหน้าก็ได้ เพื่อปลดล็อกการปรุงสุก 13 วิธีเพียงปลายนิ้วกด รวมถึงการอุ่นร้อน ละลายน้ำแข็ง และอุ่น
ไว้ดูอาหารที่ทำข้างใน
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป สามารถดูว่าอาหารจะสุกตอนไหนขณะที่เครื่องกำลังทำงานได้!
หน้าจอสัมผัสเพื่อควบคุมง่ายไม่เปลืองแรง
หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายมีฟังก์ชันตั้งค่าล่วงหน้าให้เลือก 9 ฟังก์ชัน: มันฝรั่งแช่แข็ง มันฝรั่งสด น่องไก่ เนื้อ ปลา อาหารเช้า ผัก เค้ก และอุ่น
สูตรอาหารเลิศรสที่หม้อทอด Airfryer จัดให้คุณโดยเฉพาะในแอป HomeID ของเรา
ค้นพบสูตรอาหารและการตั้งค่าเฉพาะฟรีนับพันสำหรับหม้อทอด Airfryer ของคุณ ผู้ใช้ 93% กล่าวว่าแอป HomeID ช่วยให้ทำอาหารง่ายขึ้น**
ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว
ประหยัดเวลาทำความสะอาดด้วย StarPlate เคลือบสารกันติด ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
ขนาดเหมาะกับทุกห้องครัวด้วยกระทะ 6.2 ล.
ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะกับทุกห้องครัวไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก กระทะขนาด 6.2 ลิตรใส่มันฝรั่งทอดได้ถึง 800 ก. ใส่น่องไก่ได้ 8 ชิ้น หรือใส่ผักได้ 800 ก.
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ทำอาหารเร็วขึ้นสูงสุด 50% พร้อมประหยัดพลังงานสูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer แทนเตาอบของคุณ***
กรอบอร่อยด้วยเทคโนโลยี RapidAir
กรอบนอกนุ่มในโดยใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใส่เลย เทคโนโลยี RapidAir พร้อมดีไซน์ห้าแฉกไม่ซ้ำใครช่วยให้การไหลของลมเป็นไปอย่างไร้ที่ติเพื่อปรุงอาหารจนสุกอย่างรวดเร็วและอร่อยในทุกๆ ครั้ง
แสดงคุณสมบัติทั้งหมด แสดงคุณสมบัติน้อยลง
แสดง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด แสดง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ น้อยลง ข้อมูลทางเทคนิค
ประเทศผู้ผลิต
ผลิตใน
จีน
ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟ
1700 แรงดันไฟฟ้า
220-240 ความถี่
50 หมายเลขในแพ็ค
1 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
ไม่มี
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
วัสดุหลัก
พลาสติก วัสดุรอง
โลหะ ความจุ
6.2 ลิตร ทนความร้อน
มี ฐานกันลื่น
มี ฝาปิดแบบใส
ไม่มี อินเตอร์เฟซ
ดิจิตอล ความยาวสายไฟ
0.8 ม. ที่เก็บสายไฟ
มี ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
มี โปรแกรม
13 จำนวนตะแกรง
1 ตะแกรงแบบถอดได้
มี ตัวจับเวลา
มี รีโมทคอนโทรล
ไม่มี เทคโนโลยี
เทคโนโลยี Rapid Air สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
มี ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
มี ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
มี ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
มี ด้ามจับไม่ร้อนมือ
มี ใช้กับเครื่องล้างจานได้
มี ตัวระบุอุณหภูมิ
มี ผนังกั้น Coolwall
มี อุณหภูมิสูงสุด (°C)
200°C อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
ไม่มี อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
ชุดเตาปิ้งย่าง อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
ชุดอบขนม อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
ชุดทำอาหาร 2 ชั้น เคลือบสารกันติด
มี รับประกัน
2 ปี ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
ชิ้นเดียว การเชื่อมต่อ
ไม่มี
น้ำหนักและขนาด
ความยาวของผลิตภัณฑ์
404 ความกว้างของผลิตภัณฑ์
309 ความสูงของผลิตภัณฑ์
308 น้ำหนักผลิตภัณฑ์
5,35 กก. ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
404 x 309 x 308 มม. ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
370 ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
370 ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
335 น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
5.44 กก. ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
370 x 370 x 335 มม.
ความทนทาน
เคสป้องกัน
>90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คู่มือ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
ดูข้อกำหนดทั้งหมด ดูรายละเอียดน้อยลง
แสดง ข้อมูลทางเทคนิค ทั้งหมด แสดง ข้อมูลทางเทคนิค น้อยลง
*เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในเครื่องทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips **แบบสอบถามในกลุ่มผู้ใช้ HomeID โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 6,000 ราย จัดทำในปี 2021 ***เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยตามการวัดในห้องปฏิบัติการภายในของ Philips Airfryer จากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF ที่ 160 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) หรือแซลมอนแล่ (ตั้งค่า AF ที่ 200 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) เทียบกับการใช้เตาอบเกรดเอ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด