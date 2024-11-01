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  • ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย

    Philips Airfryer 5000 Series ระบบ Steam Airfryer

    NA543/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย

    อิ่มอร่อยได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ซาลาเปาเนื้อนุ่มละมุนดุจปุยเมฆ ไก่กรอบสีเหลืองทอง ไปจนถึงแซลมอนแสนอร่อย ปลดล็อกโลกแห่งเนื้อสัมผัสใหม่ๆ ด้วย Philips Airfryer 5000 Series พร้อมระบบ Steam

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    Philips Airfryer 5000 Series ระบบ Steam Airfryer

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    ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย

    นึ่ง ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน หรือลองทั้งสองอย่างพร้อมกัน

    • เทคโนโลยีการนึ่งเพื่อสารอาหารที่มากขึ้น
    • ฟังก์ชัน Steamfry เพื่อความกรอบและชุ่มฉ่ำที่สมบูรณ์แบบ
    • ฟังก์ชัน SteamClean อัตโนมัติเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย
    • เทคโนโลยี RapidAir Plus ช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกครั้ง
    • หน้าต่างทำอาหารเพื่อความสะดวกสบาย
    นึ่งจนสุกพอดีเพื่อเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนละไม

    นึ่งจนสุกพอดีเพื่อเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนละไม

    เกี๊ยวเนื้อนุ่ม ผักนุ่ม และปลารสอร่อย ทั้งหมดนี้ทำในหม้อทอดไร้น้ำมันพร้อมฟังก์ชันนึ่ง ปล่อยไอน้ำในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ทำให้อาหารแฉะ คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงสุดถึง 87% ****

    กรอบนอก ฉ่ำใน – พลังแห่งการทอดด้วย Steamfry

    กรอบนอก ฉ่ำใน – พลังแห่งการทอดด้วย Steamfry

    ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันและนึ่งพร้อมกัน เพื่อให้ได้ผิวกรอบนอกนุ่มใน หอมอร่อย เหมาะสำหรับทำซินนามอนโรลสีทองอร่าม ขนมปังอบกรอบ ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำ และผักชั้นยอด ไม่ต้องกลัวไหม้หรือสุกน้อยอีกต่อไป******

    การทำความสะอาดทำได้ง่าย

    การทำความสะอาดทำได้ง่าย

    ไขมันที่สะสมในตะกร้าทอดจะอ่อนตัวลงและกำจัดออกได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชัน SteamClean อัตโนมัติของเรา

    ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น พร้อมผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอ

    ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น พร้อมผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอ

    ไม่ต้องกลัวไหม้หรือสุกไม่ทั่วถึงอีกต่อไป เทคโนโลยี RapidAir Plus ดีไซน์รูปดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ลมร้อนหมุนเวียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรอบทิศทางและทั่วถึงส่วนผสม*** สุกทั่วถึงทุกครั้ง พร้อมไขมันน้อยลงสูงสุด 90%*

    ขนาดที่พอเหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

    ขนาดที่พอเหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

    ปรุงผักได้มากถึง 1.4 กก. น่องไก่ 10 ชิ้น เนื้อปลาแซลมอน 6 ชิ้น หรือมัฟฟิน 9 ชิ้น

    ไม่ต้องดึงตะกร้าออกมาดูอาหาร

    ไม่ต้องดึงตะกร้าออกมาดูอาหาร

    ไม่ต้องเดาอีกต่อไป: ดูว่ามันสุกผ่านหน้าต่างแล้วดูว่าสุกได้สมบูรณ์แบบแค่ไหน

    เคลือบด้วยเซรามิค

    เคลือบด้วยเซรามิค

    สารเคลือบรุ่นถใหม่ของเราปราศจาก PFAS: พื้นผิวไม่ติด ทนทาน ทนต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    โลกใหม่แห่งความหลากหลาย

    โลกใหม่แห่งความหลากหลาย

    สำรวจ 21 วิธีปรุงอาหาร ตั้งแต่การอบ การย่าง การนึ่ง และการอุ่นอาหาร ตั้งค่าอุณหภูมิได้ต่ำสุด 40℃ และนานสูงสุด 24 ชั่วโมงสำหรับการอบแห้งและการหมัก

    แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID

    แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID

    สูตรอาหารแสนอร่อยมากกว่า 10,000 สูตรที่ออกแบบมาเพื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณโดยเฉพาะ พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ง่ายดาย*****

    ประหยัดพื้นที่ด้วยแท้งค์น้ำแบบถอดได้

    ประหยัดพื้นที่ด้วยแท้งค์น้ำแบบถอดได้

    เมื่อไม่จำเป็นต้องนึ่ง เพียงแค่ถอดแท้งก์น้ำออกเพื่อประหยัดพื้นที่บนเคาน์เตอร์ของคุณ

    ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา และพลังงาน

    ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา และพลังงาน

    ปรุงอาหารได้เร็วขึ้นถึง 50% และประหยัดพลังงานได้มากถึง 70% เมื่อคุณปรุงอาหารด้วย Philips Steam Airfryer แทนเตาอบ**

    การทำงานที่เงียบ

    การทำงานที่เงียบ

    ไม่มีเสียงดังรบกวน เพลิดเพลินกับการสนทนาหรือฟังเพลงในขณะที่หม้อทอดไร้น้ำมันกำลังนึ่ง ย่าง และอบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความถี่
      50Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      โลหะ
      วัสดุรอง
      พลาสติก
      สี
      สีเหลืองอ่อน
      ความจุ
      7.2 ลิตร
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาโปร่งใส
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      1 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      โปรแกรม
      12
      วิธีการปรุงอาหาร
      ทอด, คั่ว, ย่าง, อบ, การทำอาหารจากหม้อเดียว, ผัด, ผัดใช้น้ำมันน้อย, การปรุงสุกจากในสภาพแช่แข็ง, อุ่นร้อน, ละลายน้ำแข็ง, ทำแห้ง, ปิ้งขนมปัง, อุ่นให้ร้อน, ตุ๋น, หมัก, คอนฟิต, นึ่ง
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ช่วงเวลา
      0 นาที – 24 ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ
      40–200°C
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      RapidAir Plus
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200℃
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ชุดเตาปิ้งย่าง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ชุดอบขนม
      เคลือบด้วยเซรามิค
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงเดี่ยว
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      457 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      334 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      320 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      7.7 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      457×334×320 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      520 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      372 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      370 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      2.2 กก.
      ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
      520×372×370 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      คู่มือ
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดที่ทำในหม้อทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips
    • **อ้างอิงจากการวัดภายในห้องปฏิบัติการของ Philips Airfryer เปรียบเทียบระหว่างการปรุงอกไก่ (160C โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง) หรือเนื้อปลาแซลมอน (200C โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง) เทียบกับการใช้เตาอบระดับ A อัตราส่วนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
    • **เทียบกับ Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี RapidAir
    • ****การวัดจากห้องแล็ปภายนอก โดยอ้างอิงจากปริมาณวิตามินซีในบร็อคโคลี่
    • *****จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    • ******การเปรียบเทียบจากการปรุงไก่ทั้งตัวเป็นเวลา 80 นาทีโดยใช้ฟังก์ชันนึ่งและทอดด้วยลมร้อนเทียบกับฟังก์ชันหม้อทอดลมร้อน

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