Philips Airfryer 5000 Series ระบบ Steam Airfryer
ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย
อิ่มอร่อยได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ซาลาเปาเนื้อนุ่มละมุนดุจปุยเมฆ ไก่กรอบสีเหลืองทอง ไปจนถึงแซลมอนแสนอร่อย ปลดล็อกโลกแห่งเนื้อสัมผัสใหม่ๆ ด้วย Philips Airfryer 5000 Series พร้อมระบบ Steam ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Philips Airfryer 5000 Series ระบบ Steam Airfryer
ทอด ย่าง อบ...และนึ่งได้ด้วย
นึ่ง ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน หรือลองทั้งสองอย่างพร้อมกัน
- เทคโนโลยีการนึ่งเพื่อสารอาหารที่มากขึ้น
- ฟังก์ชัน Steamfry เพื่อความกรอบและชุ่มฉ่ำที่สมบูรณ์แบบ
- ฟังก์ชัน SteamClean อัตโนมัติเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย
- เทคโนโลยี RapidAir Plus ช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกครั้ง
- หน้าต่างทำอาหารเพื่อความสะดวกสบาย
นึ่งจนสุกพอดีเพื่อเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนละไม
เกี๊ยวเนื้อนุ่ม ผักนุ่ม และปลารสอร่อย ทั้งหมดนี้ทำในหม้อทอดไร้น้ำมันพร้อมฟังก์ชันนึ่ง ปล่อยไอน้ำในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ทำให้อาหารแฉะ คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงสุดถึง 87% ****
กรอบนอก ฉ่ำใน – พลังแห่งการทอดด้วย Steamfry
ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันและนึ่งพร้อมกัน เพื่อให้ได้ผิวกรอบนอกนุ่มใน หอมอร่อย เหมาะสำหรับทำซินนามอนโรลสีทองอร่าม ขนมปังอบกรอบ ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำ และผักชั้นยอด ไม่ต้องกลัวไหม้หรือสุกน้อยอีกต่อไป******
การทำความสะอาดทำได้ง่าย
ไขมันที่สะสมในตะกร้าทอดจะอ่อนตัวลงและกำจัดออกได้ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชัน SteamClean อัตโนมัติของเรา
ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น พร้อมผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเสมอ
ไม่ต้องกลัวไหม้หรือสุกไม่ทั่วถึงอีกต่อไป เทคโนโลยี RapidAir Plus ดีไซน์รูปดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ลมร้อนหมุนเวียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรอบทิศทางและทั่วถึงส่วนผสม*** สุกทั่วถึงทุกครั้ง พร้อมไขมันน้อยลงสูงสุด 90%*
ขนาดที่พอเหมาะกับความต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ
ปรุงผักได้มากถึง 1.4 กก. น่องไก่ 10 ชิ้น เนื้อปลาแซลมอน 6 ชิ้น หรือมัฟฟิน 9 ชิ้น
ไม่ต้องดึงตะกร้าออกมาดูอาหาร
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป: ดูว่ามันสุกผ่านหน้าต่างแล้วดูว่าสุกได้สมบูรณ์แบบแค่ไหน
เคลือบด้วยเซรามิค
สารเคลือบรุ่นถใหม่ของเราปราศจาก PFAS: พื้นผิวไม่ติด ทนทาน ทนต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
โลกใหม่แห่งความหลากหลาย
สำรวจ 21 วิธีปรุงอาหาร ตั้งแต่การอบ การย่าง การนึ่ง และการอุ่นอาหาร ตั้งค่าอุณหภูมิได้ต่ำสุด 40℃ และนานสูงสุด 24 ชั่วโมงสำหรับการอบแห้งและการหมัก
แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID
สูตรอาหารแสนอร่อยมากกว่า 10,000 สูตรที่ออกแบบมาเพื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณโดยเฉพาะ พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ง่ายดาย*****
ประหยัดพื้นที่ด้วยแท้งค์น้ำแบบถอดได้
เมื่อไม่จำเป็นต้องนึ่ง เพียงแค่ถอดแท้งก์น้ำออกเพื่อประหยัดพื้นที่บนเคาน์เตอร์ของคุณ
ปรุงอาหารได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา และพลังงาน
ปรุงอาหารได้เร็วขึ้นถึง 50% และประหยัดพลังงานได้มากถึง 70% เมื่อคุณปรุงอาหารด้วย Philips Steam Airfryer แทนเตาอบ**
การทำงานที่เงียบ
ไม่มีเสียงดังรบกวน เพลิดเพลินกับการสนทนาหรือฟังเพลงในขณะที่หม้อทอดไร้น้ำมันกำลังนึ่ง ย่าง และอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- กำลังไฟ
-
2000 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240 V
- ความถี่
-
50Hz
- หมายเลขในแพ็ค
-
1
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
-
ไม่มี
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- วัสดุหลัก
-
โลหะ
- วัสดุรอง
-
พลาสติก
- สี
-
สีเหลืองอ่อน
- ความจุ
-
7.2 ลิตร
- ทนความร้อน
-
มี
- ฐานกันลื่น
-
มี
- ฝาโปร่งใส
-
มี
- อินเตอร์เฟซ
-
ดิจิตอล
- ความยาวสายไฟ
-
1 ม.
- ที่เก็บสายไฟ
-
ไม่มี
- ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
-
มี
- โปรแกรม
-
12
- วิธีการปรุงอาหาร
-
ทอด, คั่ว, ย่าง, อบ, การทำอาหารจากหม้อเดียว, ผัด, ผัดใช้น้ำมันน้อย, การปรุงสุกจากในสภาพแช่แข็ง, อุ่นร้อน, ละลายน้ำแข็ง, ทำแห้ง, ปิ้งขนมปัง, อุ่นให้ร้อน, ตุ๋น, หมัก, คอนฟิต, นึ่ง
- จำนวนตะแกรง
-
1
- ตะแกรงแบบถอดได้
-
มี
- ช่วงเวลา
-
0 นาที – 24 ชั่วโมง
- ช่วงอุณหภูมิ
-
40–200°C
- รีโมทคอนโทรล
-
ไม่มี
- เทคโนโลยี
-
RapidAir Plus
- สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
-
มี
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
-
มี
- ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
-
มี
- ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
-
มี
- ด้ามจับไม่ร้อนมือ
-
มี
- ใช้กับเครื่องล้างจานได้
-
มี
- ตัวระบุอุณหภูมิ
-
มี
- ผนังกั้น Coolwall
-
มี
- อุณหภูมิสูงสุด (°C)
-
200℃
- อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
-
ชุดเตาปิ้งย่าง
- อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
-
ชุดอบขนม
- เคลือบด้วยเซรามิค
-
มี
- รับประกัน
-
2 ปี
- ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
-
ตะแกรงเดี่ยว
- การเชื่อมต่อ
-
ไม่มี
-
น้ำหนักและขนาด
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
457 มม.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
334 มม.
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
320 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
7.7 กก.
- ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
-
457×334×320 มม.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
520 มม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
372 มม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
370 มม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
2.2 กก.
- ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
-
520×372×370 มม.
-
ความทนทาน
- เคสป้องกัน
-
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
- คู่มือ
-
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
- *เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดที่ทำในหม้อทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips
- **อ้างอิงจากการวัดภายในห้องปฏิบัติการของ Philips Airfryer เปรียบเทียบระหว่างการปรุงอกไก่ (160C โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง) หรือเนื้อปลาแซลมอน (200C โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง) เทียบกับการใช้เตาอบระดับ A อัตราส่วนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
- **เทียบกับ Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี RapidAir
- ****การวัดจากห้องแล็ปภายนอก โดยอ้างอิงจากปริมาณวิตามินซีในบร็อคโคลี่
- *****จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- ******การเปรียบเทียบจากการปรุงไก่ทั้งตัวเป็นเวลา 80 นาทีโดยใช้ฟังก์ชันนึ่งและทอดด้วยลมร้อนเทียบกับฟังก์ชันหม้อทอดลมร้อน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด