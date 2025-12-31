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PPM4721
การนวดหลากหลายฟังก์ชัน คลายเครียด
ทำจากผ้าเบาและบาง ผลิตภัณฑ์นี้บรรเทาความเจ็บปวดได้ผ่านการสั่นสะเทือนและการประคบร้อน แถบพยุง 3D สร้างความเสถียรให้กับเอวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโค้งงอมากเกินไป ติดตั้งมาพร้อมกับถุงเจลเย็นเพื่อทุเลาและบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก
การนวดผสมผสาน
พยุงสามมิติ
ใช้งานไร้สาย
พื้นที่นวดด้วยการสั่นความถี่สูง 4 ที่ในตัว นวดกล้ามเนื้อที่ปวดโดยตรง คุณจึงสามารถจมดิ่งกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอวและบรรเทาความเมื่อยล้าและปวดกล้ามเนื้อได้
โหมดนวดอุ่นเครื่อง 2 โหมดและโหมดนวดฟื้นฟู 2 โหมดหลังออกกำลังกาย ด้วย 4 โซนที่มีการให้แสงตามจังหวะสุดเท่ การนวดจึงมีลักษะที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้น
มีแถบเหล็กพยุงทรงโค้ง 2 แถบเพื่อสร้างความเสถียรให้กับกระดูกสันหลังส่วนเอว กระจายแรงกดบนกระดูกสันหลังส่วนเอวจากส่วนบนของร่างกาย และให้การปกป้องรวมถึงยึดเอวให้อยู่กับที่
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