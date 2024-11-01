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  • ดูแลผิวที่บอบบางด้วยความสบายของอากาศ ดูแลผิวที่บอบบางด้วยความสบายของอากาศ ดูแลผิวที่บอบบางด้วยความสบายของอากาศ

    Philips Avent จุกนมหลอกแบบมีรูระบายอากาศ

    SCF178/24

    ดูแลผิวที่บอบบางด้วยความสบายของอากาศ

    ให้ผิวของลูกน้อยของคุณสัมผัสกับอากาศด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Freeflow แผ่นกั้นจุกนมแบบโค้งพร้อมรูระบายอากาศ 6 รูเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศที่ช่วยลดการระคายเคืองของผิวหนัง ซึ่งจุกนมแบบยุบตัวได้ของเรามีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันอีกด้วย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿370.00

    Philips Avent จุกนมหลอกแบบมีรูระบายอากาศ

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    ดูแลผิวที่บอบบางด้วยความสบายของอากาศ

    รูระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผิวหนังได้สัมผัสกับอากาศ

    • รู้สึกดีด้วยความสบายของอากาศ
    • 6-18 เดือน
    • ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA
    • 2 แพ็ค
    รูระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผิวหนังของทารกน้อยได้สัมผัสกับอากาศ

    รูระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผิวหนังของทารกน้อยได้สัมผัสกับอากาศ

    ผิวหนังก็ต้องการอากาศ โดยเฉพาะกับลูกน้อย โดยแผ่นกั้นจุกนมที่มีรูระบายอากาศ 6 รูเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดการระคายเคืองของผิวหนัง

    ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี

    ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

    ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

    คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *

    ที่จับนิรภัยที่ให้คุณดึงออกได้อย่างง่ายดาย

    ที่จับนิรภัยที่ให้คุณดึงออกได้อย่างง่ายดาย

    ที่จับนิรภัยของเราให้คุณดึงจุกนมหลอกออกจากทารกน้อยของคุณได้ทุกเมื่ออย่างง่ายดาย แม้แต่มือเล็กๆ ก็ยังสามารถจับได้!

    ฝาปิดจุกแบบถอดได้ช่วยรักษาความสะอาดของจุกนมหลอกเป็นอย่างดี

    ฝาปิดจุกแบบถอดได้ช่วยรักษาความสะอาดของจุกนมหลอกเป็นอย่างดี

    เมื่อไม่ได้ใช้จุกนมหลอก เพียงแค่ประกอบฝาปิดลงไปที่หัวจุกก่อนการจัดเก็บเพื่อรักษาความสะอาดของจุกนม

    ฆ่าเชื้อได้ง่ายเพื่อความอนามัยอีกขั้น

    ฆ่าเชื้อได้ง่ายเพื่อความอนามัยอีกขั้น

    การดูแลรักษาให้จุกนมหลอกและจุกนมยางสะอาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพียงใส่ไว้ในเครื่องฆ่าเชื้อหรือนำไปแช่น้ำร้อนเท่านั้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ถูกหลักอนามัย

      สามารถฆ่าเชื้อได้
      ใช่
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ใช่
      ทำความสะอาดง่าย
      ใช่

    • ปลอดภัย

      ปลอดสาร BPA
      ใช่
      ที่จับนิรภัยแบบวงแหวน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมหลอกแบบมีรู
      2  ชิ้น

    Badge-D2C

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    • แบรนด์จุกนมหลอกที่เป็นอันดับ 1 ทั่วโลก
    • เพื่อสุขอนามัย เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งานนาน 4 สัปดาห์
    • ผลิตภัณฑ์ของเราคอยช่วยเหลือสนับสนุนมารดาและทารกในทุกๆ ขั้นของการเติบโต
    • ผู้ผลิตแห่งปี 2014

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