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    Avent SCF376/12 ultra air pacifier

    SCF376/12

    Unfortunately this product is no longer available

    Avent SCF376/12 ultra air pacifier

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    ลูกน้อยทั่วโลกชื่นชอบ*

    เมื่อเราสอบถามคุณแม่ว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft และ Ultra Air

    ฆ่าเชื้อและจัดเก็บในกล่องพกพาใบเดียว

    ฆ่าเชื้อและจัดเก็บในกล่องพกพาใบเดียว

    กล่องบรรจุสำหรับเดินทาง Ultra Air ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องฆ่าเชื้อ เพียงแค่คุณเติมน้ำลงไปและนำเข้าไมโครเวฟ จากนั้นพักไว้ให้สะอาดเพื่อใช้ครั้งต่อไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมหลอก Ultra Air
      2  ชิ้น
    Badge-D2C

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