SCF376/12
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เมื่อเราสอบถามคุณแม่ว่าลูกน้อยตอบสนองอย่างไรต่อจุกนมผิวสัมผัสซิลิโคน โดยเฉลี่ย 98% ตอบว่าลูกน้อยของพวกเขาคุ้นเคยกับจุกนมหลอก Philips Avent Ultra Soft และ Ultra Air
กล่องบรรจุสำหรับเดินทาง Ultra Air ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องฆ่าเชื้อ เพียงแค่คุณเติมน้ำลงไปและนำเข้าไมโครเวฟ จากนั้นพักไว้ให้สะอาดเพื่อใช้ครั้งต่อไป
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