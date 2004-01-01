SCY903/02
รับกับจังหวะการดูดนมเฉพาะตัวของลูกน้อย
จุกนม Natural Response จะปล่อยน้ำนมเฉพาะเมื่อทารกกำลังดื่มเท่านั้น ทารกสามารถดื่มนมตามจังหวะของตนเองได้เช่นเดียวกับการดื่มจากเต้านม จึงสามารถผสมผสานการดูดนมจากเต้านมและขวดเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย การค้นหาจุกนมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างดูประโยชน์ทั้งหมด
จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติจะดูดได้ตามจังหวะการดูดนมธรรมชาติของลูกน้อย ทำให้สลับดูดนมระหว่างเต้านมกับขวดนมได้ง่าย จุกนมมีช่องเปิดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีนมไหลออกมาเฉพาะตอนที่ลูกน้อยออกแรงดูดเท่านั้น ฉะนั้นตอนที่ลูกน้อยหยุดพักเพื่อกลืนและหายใจ นมก็จะหยุดไหลด้วยเหมือนกัน
จุกนมมีลักษณะกว้างนุ่มและยืดหยุ่น ออกแบบเพื่อลอกเลียนแบบรูปทรงและความรู้สึกอย่างเต้านมจริง ช่วยให้ลูกน้อยยึดจุกนมและดูดนมได้สบาย
We all learn at our own pace. Suckling is a skill and some babies develop it quicker than others. That’s why some babies might initially benefit from our “First Flow” nipple (Nipple 0) before progressing to the Natural Response nipples. Switch to “First Flow” nipple when your baby takes longer than 20 minutes to drink 50 ml/1.7 oz using the Natural Response nipples. Try a Natural Response nipple with a higher flow rate if your baby is playing with the nipple instead of drinking or seems frustrated. If feeding difficulties persist, consult a healthcare professional.
วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบเพื่อไล่อากาศออกระหว่างดูดนมเพื่อช่วยลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว
ช่องเปิดของจุกนมออกแบบให้มีนมไหลเฉพาะตอนที่ลูกน้อยดูดนมเท่านั้น คุณเลยมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทำนมหกหายไปไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก
ลูกน้อยแต่ละคนดูดนมไม่เหมือนกันและมีพัฒนาการตามจังหวะของตนเอง เราได้ออกแบบอัตราการไหลที่หลากหลายเพื่อให้คุณหาอัตราที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกน้อยและปรับแต่งขวดนมในแบบของคุณ จุกนมแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติทุกชิ้นผลิตจากซิลิโคนอ่อนนุ่ม
เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนำการไหลตามจังหวะ เริ่มด้วยจุกนมที่มากับขวดนม ลองลดการไหลลงหากน้ำนมไหลออกจากปากของทารกหรือทารกกำลังกลืน ลองเพิ่มการไหลขึ้นหากทารกเล่นกับจุกนมแทนที่จะดื่มนมหรือดูหงุดหงิด ในขณะที่เราทำการอัปเดตนี้ คุณอาจได้รับขวดนมแบบใดแบบหนึ่ง
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จะจับมุมไหนก็จับง่าย ดูดนมได้สบายขั้นสุด ไม่ว่ามือคุณหรือมือน้อยๆ ก็จับถือได้ง่าย
ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ
ขวดนมและจุกนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA*
ขวดนมทารกแบบตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่างจากขวดนมทารกแบบปล่อยไหลอิสระ ต้องลองก่อนสองสามครั้งจึงจะจับทางได้เช่นเดียวกับการดูดนมจากเต้า ธรรมชาติก็อย่างนี้แหละ
